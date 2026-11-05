NFL Trade Deadline 2026: los jugadores que podrían cambiar de equipo antes de la fecha límite y dar un giro a la temporada

Indianapolis escucha ofertas por Jonathan Taylor mientras Jaguars y Chargers enfrentan decisiones que podrían dar un giro a la campaña

La NFL cerrará los intercambios el 10 de noviembre | Claro Sports

La NFL se aproxima al cierre de intercambios de 2026 con varios jugadores que podrían cambiar el rumbo de la temporada. El movimiento de Jeffery Simmons, quien dejó a los Tennessee Titans para incorporarse a los Chicago Bears, confirmó que las franquicias están dispuestas a desprenderse de figuras importantes a cambio de selecciones del Draft. Chicago entregó dos selecciones de primera ronda, correspondientes a 2027 y 2028, además de una cuarta ronda de 2027, para reforzar una defensiva que busca competir por el Super Bowl. Ahora, Jonathan Taylor, Brian Thomas Jr. y Khalil Mack encabezan los nombres que podrían protagonizar los siguientes intercambios.

El trade deadline de la NFL 2026 está programado para el martes 10 de noviembre, a las 15:00 horas del centro de México, fecha límite para que los 32 equipos completen operaciones durante la temporada. Los Indianapolis Colts ya iniciaron una reconstrucción con las salidas de Quenton Nelson a Seattle y DeForest Buckner a San Francisco, mientras otras organizaciones analizan posibles incorporaciones para la segunda mitad del calendario. Con la pelea por los playoffs abierta, los movimientos de corredores, receptores y defensivos podrían modificar el equilibrio de ambas conferencias, aunque ninguna de las operaciones que se encuentran bajo discusión está garantizada.

Jonathan Taylor podría abandonar a los Colts: ¿qué equipos buscan al corredor?

Jonathan Taylor es uno de los nombres que más interés genera antes del cierre de intercambios, especialmente por la situación que atraviesan los Colts. Indianapolis despidió al gerente general Chris Ballard y comenzó a desprenderse de jugadores establecidos para recuperar selecciones del Draft. El corredor de 27 años, tres veces elegido al Pro Bowl, acumulaba 587 yardas terrestres y ocho touchdowns en sus primeros siete encuentros de 2026. Su posible salida representaría un cambio en la ofensiva de los Colts, que ya perdió a dos de sus referentes durante octubre.

Minnesota Vikings, Denver Broncos, New York Giants, Green Bay Packers y Seattle Seahawks han mostrado distintos niveles de interés por Taylor, según reportes de NFL Network, mientras que Cincinnati Bengals también fue mencionado por el periodista Jordan Schultz. Sin embargo, Indianapolis mantiene exigencias elevadas y buscaría una compensación equivalente al valor de una selección de primera ronda. El corredor firmó en agosto una extensión de 44 millones de dólares por dos temporadas, por lo que cualquier franquicia interesada deberá considerar tanto su contrato como el costo del intercambio. Taylor no ha solicitado públicamente su salida.

Brian Thomas Jr, el receptor de Jaguars que podría terminar en Kansas City

Thomas Jr. representa otra de las alternativas para los equipos que necesitan fortalecer su ataque aéreo. El receptor de Jacksonville Jaguars llegó a la NFL como selección de primera ronda en 2024 y terminó su temporada de novato con 87 recepciones, 1,282 yardas y 10 touchdowns, números que le permitieron obtener una invitación al Pro Bowl. Sin embargo, su participación disminuyó durante 2025 y 2026, al perder protagonismo dentro del esquema ofensivo de Liam Coen. La reducción de sus oportunidades ha generado especulaciones sobre una posible salida antes de que termine su contrato de novato.

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Kansas City Chiefs aparece entre los posibles destinos de Thomas Jr., debido a la necesidad de contar con receptores capaces de generar jugadas de largo alcance. Otras opciones son los San Francisco 49ers y Las Vegas Raiders por ser compatibles con sus características, con menos posibilidad pero también hay alternativas que incluyen a equipos como Los Angeles Rams, Seattle Seahawks y Washington Commanders. El receptor podría recuperar protagonismo en otro sistema ofensivo, aunque hasta ahora los escenarios publicados corresponden a reportes de interés y análisis de posibles destinos, sin que exista un intercambio confirmado.

Khalil Mack podría reforzar a un contendiente, pero Chargers no quiere dejarlo salir

Mack también aparece entre los candidatos a cambiar de equipo, debido al comienzo de temporada de Los Angeles Chargers, que acumulan siete derrotas y ninguna victoria. El defensivo de 35 años, seleccionado en nueve ocasiones al Pro Bowl, firmó un contrato por 18 millones de dólares para la temporada 2026 y podría convertirse en agente libre al finalizar la campaña. Pese a las dificultades colectivas, Mack mantiene capacidad para presionar al quarterback rival y registra tres capturas, una característica que podría aprovechar un contendiente con necesidades en su línea defensiva.

Buffalo Bills, Chicago Bears y Detroit Lions aparecen entre los equipos considerados como posibles destinos, mientras que New England Patriots también fue mencionado en análisis de posibles refuerzos. Sin embargo, Jim Harbaugh rechazó públicamente la posibilidad de desprenderse de Mack, al asegurar que tanto él como el jugador desean continuar juntos. Los Chargers tampoco han mostrado una postura favorable a vender piezas de su plantilla. Un regreso a Chicago permitiría reunir a Mack con Jeffery Simmons, aunque el equipo ya comprometió dos elecciones de primera ronda en el intercambio con Tennessee, lo que podría limitar su margen para nuevas operaciones.

Josh Downs, otro nombre de los Colts cambiaría de equipo

Josh Downs podría convertirse en la siguiente salida de Indianapolis, después de que se hiciera pública su solicitud de intercambio, posteriormente confirmada por el entrenador Shane Steichen. El receptor de 25 años, quien se encuentra en el último año de su contrato de novato, suma 30 recepciones para 330 yardas y un touchdown en ocho partidos de la temporada 2026. Kansas City Chiefs, Pittsburgh Steelers y New England Patriots figuran entre las alternativas, debido a su capacidad para jugar como receptor interior y generar opciones de pase en distancias cortas e intermedias. No obstante, Downs aclaró que mantiene su compromiso con los Colts mientras siga bajo contrato.

Tony Pollard y Josh Sweat, alternativas que también generan interés

Tony Pollard podría ser otra pieza de Tennessee Titans que termine en una franquicia con aspiraciones de postemporada. Después del intercambio de Simmons, distintas organizaciones han preguntado por el corredor, quien acumula cuatro temporadas consecutivas de al menos 1,000 yardas terrestres. Además, consiguió 246 yardas por tierra y cinco touchdowns en sus dos encuentros más recientes. Aunque Tennessee no ha mostrado disposición a negociar su salida, Pollard podría convertirse en una alternativa para los equipos que no alcancen un acuerdo por Jonathan Taylor, debido a que su costo contractual es menor.

En Arizona Cardinals, Josh Sweat y Budda Baker también aparecen entre los nombres mencionados en los reportes del mercado. Sweat, quien llegó procedente de Philadelphia Eagles, registra dos capturas en sus primeros siete partidos de 2026 y podría reforzar a una defensiva que necesite presión exterior. Por su parte, Baker cuenta con ocho selecciones al Pro Bowl y experiencia tanto en cobertura como en apoyo contra el ataque terrestre. Buffalo Bills, Jacksonville Jaguars y Philadelphia Eagles han sido señalados como posibles destinos del safety, aunque Baker aseguró que no ha solicitado un intercambio. La salida de cualquiera de los dos dependerá de la postura de Arizona y de las ofertas que reciba.

Derrick Henry y las sorpresas que podrían aparecer antes del cierre de intercambios

Derrick Henry también surgió como un candidato inesperado en los reportes previos al trade deadline, después de que Baltimore Ravens colocara a Lamar Jackson en la lista de lesionados por un problema en el pulgar. El corredor podría despertar interés si Baltimore decide modificar sus objetivos para el resto de la campaña, aunque no existe confirmación de que los Ravens estén negociando su salida. Otros nombres, como Garrett Wilson, de New York Jets, y Maxx Crosby, de Las Vegas Raiders, también han circulado en las especulaciones, pero sus organizaciones han manifestado intención de conservarlos. Con el 10 de noviembre como fecha límite, los equipos deberán decidir entre reforzarse para competir por el Super Bowl o recuperar selecciones del Draft para reconstruir sus plantillas, una decisión que determinará quiénes protagonizan los últimos intercambios de la NFL 2026.