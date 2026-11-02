Los Buccaneers consiguen una hazaña que no se veía en la NFL desde 1933

Baker Mayfield terminó sin pases completos, pero Bucky Irving y Kenneth Gainwell sostuvieron una victoria que terminó en blanqueada

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Los Tampa Bay Buccaneers consiguieron una victoria que no encontraba un antecedente estadístico desde 1933. Este domingo 1 de noviembre, el equipo de Florida derrotó 16-0 a los Atlanta Falcons, en la Semana 8 de la NFL, con una combinación que parecía reservada para los libros de historia: cero pases completos y 324 yardas terrestres. La actuación en el Raymond James Stadium permitió repetir un registro que llevaba 93 años sin presentarse en la liga.

La lluvia condicionó el desarrollo del encuentro, pero no impidió que Tampa Bay consiguiera su tercera victoria de la temporada y su primera blanqueada desde 2023. El quarterback Baker Mayfield terminó con cero pases completos en tres intentos y ninguna yarda por aire, mientras los corredores Bucky Irving y Kenneth Gainwell se encargaron de mover la ofensiva. Del otro lado, Michael Penix Jr. sufrió cuatro intercepciones, que impidieron cualquier reacción de Atlanta.

¿Qué récord de 1933 igualaron los Buccaneers en la NFL?

Tuvieron que pasar 93 años para que un equipo de la NFL ganara un partido sin completar un solo pase y superara las 300 yardas por tierra. l último antecedente de esta combinación estadística se remontaba a 1933, cuando la franquicia de Boston que hoy corresponde a los Washington Commanders consiguió esas cifras. Aquella organización había nacido como Boston Braves en 1932 y adoptó el nombre de Boston Redskins en 1933.

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Sin embargo, la actuación de Tampa Bay también recuperó otros dos registros históricos. Los Buccaneers se convirtieron en el primer equipo desde los Buffalo Bills de 1974 en ganar sin completar un pase, cuando Buffalo derrotó 16-12 a los New York Jets. Además, ninguna franquicia vencía por diez puntos o más sin registrar un pase completo desde los Pittsburgh Steelers de 1945, que superaron 23-0 a los Cardinals. Tres antecedentes de distintas épocas quedaron vinculados al mismo encuentro.

¿Cómo ganó Tampa Bay sin que Baker Mayfield completara un pase?

Baker Mayfield apenas intentó tres envíos durante los cuatro periodos y ninguno terminó en recepción. El quarterback, quien había regresado recientemente de una lesión en el pulgar derecho, enfrentó condiciones de lluvia y viento que dificultaron el juego aéreo. Dos de sus tres lanzamientos fueron atrapables, pero los receptores no lograron controlar el balón. El propio Mayfield resumió su participación después del encuentro: “Haré lo que sea necesario para ganar. Eso es todo lo que me importa”.

En la primera mitad, el pateador Chase McLaughlin consiguió tres goles de campo de 46, 34 y 42 yardas, suficientes para establecer el 9-0 al descanso. Tampa Bay pudo ampliar la diferencia antes, cuando Mayfield entregó lateralmente el balón a Bucky Irving cerca de las diagonales. Sin embargo, Jessie Bates III provocó un balón suelto que terminó fuera por la zona de anotación, lo que entregó la posesión a Atlanta.

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La única anotación de seis puntos llegó durante el tercer cuarto. Bucky Irving culminó una serie ofensiva de 90 yardas con un acarreo de cuatro hasta las diagonales, después de protagonizar una escapada de 46 yardas. Kenneth Gainwell también contribuyó con una carrera de 28 yardas que colocó a los Buccaneers cerca de la línea de gol. El punto extra de McLaughlin estableció el 16-0 definitivo, marcador que Atlanta no pudo modificar.

Bucky Irving y Kenneth Gainwell establecen otro récord para la NFL

Bucky Irving terminó con 170 yardas en 27 acarreos y un touchdown, mientras Kenneth Gainwell aportó 140 yardas en 25 oportunidades. Entre ambos acumularon 310 yardas terrestres y se convirtieron en la primera pareja de compañeros en la historia de la NFL con al menos 25 acarreos y 125 yardas cada uno en el mismo partido. Mayfield también participó con 14 yardas mediante cuatro carreras.

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El rendimiento terrestre permitió que Tampa Bay estableciera un nuevo récord de franquicia con 324 yardas por tierra, superando la anterior marca de 283. La cifra resultó todavía más particular porque los Buccaneers finalizaron con 322 yardas netas de ofensiva total, dos menos que las conseguidas por carrera. La diferencia se explica por una captura sobre Mayfield que representó una pérdida de dos yardas, contabilizadas dentro de las estadísticas de pase del equipo.

¿Cómo dejaron los Buccaneers en cero a los Atlanta Falcons?

La defensa también participó en la construcción del resultado. Michael Penix Jr. completó ocho de 24 pases para 125 yardas, sin touchdowns y con cuatro intercepciones, la mayor cantidad de su carrera hasta ese momento. Alex Anzalone consiguió dos de esas entregas de balón en el primer cuarto, mientras Jacob Parrish y Zyon McCollum añadieron una cada uno. Atlanta terminó con 224 yardas totales y ninguna conversión en 12 intentos de tercera oportunidad.

Los Falcons tampoco pudieron establecer un ataque terrestre que compensara los errores por aire. Bijan Robinson acumuló 76 yardas en 19 acarreos, mientras el equipo quedó limitado a 99 yardas por esa vía. Una de las últimas oportunidades llegó con una recepción de 76 yardas de Jahan Dotson que llevó a Atlanta hasta la yarda 22 de Tampa Bay, pero la ofensiva perdió la posesión después de fallar en cuarta oportunidad, sin conseguir puntos.

La victoria representó la primera blanqueada de los Buccaneers desde el cierre de la temporada 2023, cuando vencieron 9-0 a Carolina Panthers. El conjunto dirigido por Todd Bowles mejoró su marca a tres victorias y cinco derrotas, después de comenzar la campaña con cuatro descalabros consecutivos. Atlanta también quedó con registro de 3-5, mientras Tampa Bay sumó su segundo triunfo seguido ante un rival de la División Sur de la Conferencia Nacional, en una jornada que conectó las estadísticas de 2026 con las de 1933, 1945 y 1974.