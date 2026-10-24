Messi en vivo: ¿Quién gana hoy el NY Red Bulls vs Inter Miami? Resultado de la MLS 2026

No se pierdan todas las acciones de este emocionante partido desde la cancha del Sports Illustrated Stadium

Sigue el NY Red Bulls Vs Inter Miami, en vivo. | Claro Sports

Lionel Messi e Inter Miami visitan al New York Red Bulls este sábado 24 de octubre de 2026, en la recta final de la temporada regular de la Major League Soccer (MLS). El conjunto de Florida ya aseguró su clasificación a los playoffs, mientras que los neoyorquinos necesitan sumar puntos para mantenerse en la pelea por la postemporada.

Inter Miami llega con tres victorias consecutivas y ocupa el segundo lugar de la Conferencia Este. Bajo las órdenes de Cristian ‘Kily’ González, el equipo de Messi buscará otro triunfo fuera de casa después de superar 3-1 al Atlanta United en su compromiso anterior. La presencia del argentino, Luis Suárez y el mexicano Germán Berterame figura entre las principales opciones para el ataque.

El New York Red Bulls, dirigido por Michael Bradley, llega con la necesidad de recuperar puntos tras perder tres de sus últimos cuatro encuentros, según el reporte de Claro Sports. Cade Cowell y Jorge Ruvalcaba forman parte del plantel neoyorquino, que intentará aprovechar la localía para acercarse a los puestos de clasificación.

Lionel Messi en la MLS 2026: fecha, horario y dónde ver el NY Red Bulls vs Inter Miami

El partido New York Red Bulls vs Inter Miami se disputará este sábado 24 de octubre a las 15:30 horas, tiempo del centro de México, en el Sports Illustrated Stadium, ubicado en Harrison, Nueva Jersey. En el horario del Este de Estados Unidos, el encuentro comenzará a las 17:30 horas.

La transmisión en México estará disponible a través de Apple TV, plataforma que cuenta con los derechos de los partidos de la MLS durante 2026. Los aficionados podrán seguir el encuentro desde televisores inteligentes, teléfonos, computadoras y dispositivos compatibles, con una suscripción activa al servicio. En Claro Sports te llevaremos nuestro tradicional minuto a minuto y toda la cobertura.

MLS 2026: alineaciones del NY Red Bulls vs Inter Miami, al momento

Michael Bradley y Cristian González podrían apostar por formaciones 4-3-3 para el encuentro de este sábado.

New York Red Bulls: Ethan Horvath; Dylan Nealis, Justin Che, Julián Bazán, Devin Padelford; Ronald Donkor, Adri Mehmeti, Mohammed Sofo; Jorge Ruvalcaba, Julian Hall y Cade Cowell.

Inter Miami: Dayne St. Clair; Gonzalo Luján, Casemiro, Micael, Sergio Reguilón; Rodrigo De Paul, David Ayala, Matías Galarza; Lionel Messi, Luis Suárez y Germán Berterame.

Antecedentes del NY Red Bulls vs Inter Miami y últimos resultados en la MLS

Inter Miami mantiene una ventaja en los enfrentamientos recientes ante New York Red Bulls. En su primer partido de la temporada 2026, disputado el 11 de abril, ambos equipos empataron 2-2 en el Nu Stadium de Florida. Jorge Ruvalcaba abrió el marcador, Mateo Silvetti igualó antes del descanso, Germán Berterame puso en ventaja a Miami y Adri Mehmeti estableció el resultado definitivo al minuto 77.

Durante 2025, Inter Miami ganó los dos enfrentamientos de la fase regular. Primero se impuso 4-1 el 3 de mayo y después consiguió una victoria de 5-1 como visitante el 19 de julio, partido en el que Lionel Messi marcó dos goles.

En cuanto a sus resultados recientes, Inter Miami suma tres triunfos consecutivos: 4-0 ante DC United, 2-0 frente a New York City FC y 3-1 contra Atlanta United. Messi marcó dos goles en el último encuentro y llegó a 25 anotaciones en la temporada regular de 2026, de acuerdo con el reporte del propio club.

La situación de New York Red Bulls es distinta. Después de derrotar 4-1 a San Diego FC, perdió 2-1 ante DC United y 2-0 frente a Toronto FC. Los neoyorquinos buscarán regresar al triunfo ante un Inter Miami que ya tiene asegurado su lugar en los playoffs.

Pronósticos y momios, Messi en la MLS: ¿Quién es favorito para ganar el partido?

Inter Miami parte como favorito para derrotar a New York Red Bulls, de acuerdo con los momios publicados por Caliente.mx para el encuentro de este sábado 24 de octubre de 2026. La victoria de New York Red Bulls paga +250, el empate +350 y el triunfo de Inter Miami -122.