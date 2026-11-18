El delantero de la Selección Mexicana y Al Qadsiah fue nominado a los Globe Soccer Awards tras conquistar el título de goleo saudí y destacar en el Mundial 2026

Quiñones contra CR7 por el Mejor Jugador de Oriente Medio en 2026. | Claro Sports

Julián Quiñones continúa su ascenso en el fútbol internacional y ahora competirá contra Cristiano Ronaldo por un reconocimiento individual. El delantero de la Selección Mexicana fue incluido entre los diez nominados al premio al Mejor Jugador de Oriente Medio en los BEYOND Developments Globe Soccer Awards 2026, cuya ceremonia se celebrará el próximo 28 de diciembre en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

El atacante del Al Qadsiah es el único futbolista mexicano entre los candidatos de esta categoría, en la que también aparecen Sadio Mané, João Félix, Rúben Neves y el propio Cristiano Ronaldo. La nominación reconoce el desempeño de Quiñones durante la temporada 2025-26 de la Liga Profesional Saudí y su participación en competencias internacionales, incluido el Mundial de 2026 con la Selección Mexicana.

El reconocimiento llega después de una campaña en la que Quiñones conquistó el campeonato de goleo de Arabia Saudita con 33 anotaciones en 31 encuentros, cifra con la que superó a Cristiano Ronaldo en la clasificación de goleadores. El exjugador del América y Atlas también mantuvo su producción ofensiva en el arranque de la temporada 2026-27, por lo que se ha convertido en uno de los referentes del Al Qadsiah desde su llegada al fútbol saudí.

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The nominees for Best Middle East Player at the 2026 BEYOND Developments GLOBE SOCCER Awards are: Musab Al-Juwayr Yassine Bounou João Félix Sadio Mané Édouard Mendy Rúben Neves Julián Quiñones Soufiane Rahimi Cristiano Ronaldo Ivan Toney Congratulations to all the nominees. Vote for your finalists via the link in bio, at https://t.co/V6uXQtSHUW, or on the Globe Soccer App. — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 18, 2026

La nominación fue anunciada este miércoles 18 de noviembre, cuando los organizadores de los Globe Soccer Awards dieron a conocer a los aspirantes de sus distintas categorías. La votación del público ya está abierta y permanecerá disponible hasta el 30 de noviembre, antes de la fase final que combinará las preferencias de los aficionados con las decisiones de un jurado integrado por figuras del fútbol internacional.

¿Qué son los Globe Soccer Awards y por qué está nominado Julián Quiñones?

Los Globe Soccer Awards son premios que reconocen el desempeño de futbolistas, entrenadores, clubes y otras figuras del fútbol internacional. Su primera edición se celebró en 2010 y desde entonces la ceremonia se desarrolla en Dubái, con la participación de representantes de equipos, ligas y organismos vinculados con este deporte.

En 2026 se celebrará la decimoséptima edición de los BEYOND Developments Globe Soccer Awards, que incluye reconocimientos al Mejor Jugador, Mejor Jugadora, Mejor Entrenador, Mejor Club y Mejor Jugador de Oriente Medio, entre otras categorías. A diferencia del Balón de Oro y los premios The Best de la FIFA, los Globe Soccer Awards cuentan con un proceso que incorpora la participación de los aficionados a través de votaciones digitales.

Quiñones fue seleccionado en la categoría de Mejor Jugador de Oriente Medio por su rendimiento con el Al Qadsiah, equipo con el que ha competido en la Liga Profesional Saudí y en torneos organizados por la Confederación Asiática de Fútbol. Su candidatura también coincide con el reconocimiento que recibió por su temporada 2025-26 y sus actuaciones con la Selección Mexicana.

Los números de Julián Quiñones que lo llevan a competir contra Cristiano Ronaldo

La temporada 2025-26 fue determinante para que Julián Quiñones apareciera entre los nominados. El delantero mexicano marcó 33 goles en 31 partidos de la Liga Profesional Saudí y terminó como máximo anotador del campeonato. Su producción le permitió superar a Cristiano Ronaldo, quien también participó en la competencia con el Al Nassr.

En sus primeras dos temporadas con el Al Qadsiah, Quiñones acumuló 53 goles en 59 partidos de liga, registros que reflejan su capacidad para mantener una producción ofensiva después de abandonar la Liga MX. Su primera campaña en Arabia Saudita comenzó en 2024, tras conquistar títulos con Atlas y América en el fútbol mexicano.

El atacante también ha tenido participación en el arranque de la temporada 2026-27. En sus primeros 11 partidos de liga registra seis goles, mientras que en la Liga de Campeones Élite de la AFC suma cuatro anotaciones y una asistencia en cuatro encuentros. Estos números forman parte de los argumentos deportivos que respaldan su candidatura.

Su desempeño también alcanzó a la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo 2026. Quiñones anotó cuatro goles con el Tricolor en el torneo y terminó en la posición 28 de las votaciones del Balón de Oro, dos resultados que ampliaron su reconocimiento fuera del fútbol saudí.

Cristiano Ronaldo representa uno de los principales rivales del mexicano por el premio. El delantero portugués del Al Nassr ha ganado la categoría de Mejor Jugador de Oriente Medio en las tres ediciones anteriores, desde 2023, y buscará conquistar su cuarto reconocimiento consecutivo. Quiñones intentará impedirlo después de haber superado al portugués en la tabla de goleadores de la temporada pasada.

¿Contra quién compite Julián Quiñones en los Globe Soccer Awards 2026?

La organización confirmó a diez candidatos al reconocimiento de Mejor Jugador de Oriente Medio. La lista incluye a futbolistas de clubes de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

Futbolista Club Julián Quiñones Al Qadsiah Cristiano Ronaldo Al Nassr João Félix Al Nassr Sadio Mané Al Nassr Rúben Neves Al Hilal Yassine Bounou Al Hilal Édouard Mendy Al Ahli Ivan Toney Al Ahli Musab Al-Juwayr Al Qadsiah Soufiane Rahimi Al Ain

¿Cómo votar por Julián Quiñones en los Globe Soccer Awards 2026?

Los aficionados podrán participar en la primera fase de votación del 18 al 30 de noviembre de 2026, a través de la plataforma oficial de los premios o mediante la aplicación Globe Soccer, disponible para dispositivos móviles.

Para apoyar al futbolista mexicano, los usuarios deben ingresar al sitio de votación, seleccionar la categoría Best Middle East Player, localizar a Julián Quiñones y emitir su voto. Posteriormente, los finalistas pasarán a otra etapa en la que participará el jurado de los premios.

El ganador se conocerá el 28 de diciembre de 2026 en Dubái, durante la ceremonia de los Globe Soccer Awards, donde Quiñones buscará cerrar el año con un reconocimiento que también han conquistado figuras como el propio Cristiano Ronaldo.