La eliminatoria ante Jamaica dejó cuatro futbolistas destacados, errores defensivos y dudas en el ataque pese a la clasificación de México a semifinales

La Selección Mexicana queda a deber ante Jamaica | Claro Sports

La Selección Mexicana consiguió su clasificación a las semifinales de la Concacaf Nations League 2026, pero los dos partidos ante Jamaica exhibieron diferencias importantes en el rendimiento individual de sus futbolistas. El equipo de Rafael Márquez cayó 3-2 en Kingston y ganó 1-0 en el Gigante de Acero para avanzar por el criterio de goles de visitante. La eliminatoria dejó una reacción ofensiva que evitó la eliminación y errores que comprometieron el resultado desde el primer encuentro.

Gilberto Mora, Julián Quiñones, Jesús Manuel ‘Tecatito’ Corona y Erik Lira encabezaron el grupo de los aprobados, mientras que Santiago Gimenez, Armando ‘Hormiga’ González, Raúl ‘Tala’ Rangel, César Montes y Johan Vásquez quedaron a deber por distintos motivos. El análisis de los 180 minutos permite identificar quiénes cambiaron el rumbo de la serie y cuáles fueron las decisiones y actuaciones que dejaron dudas antes del enfrentamiento contra Estados Unidos.

Los aprobados de México ante Jamaica: Mora, Quiñones, Tecatito y Lira

Gilberto Mora fue el futbolista que encabezó la reacción mexicana cuando la eliminación parecía cercana. Con Jamaica arriba 3-0 en Kingston, el mediocampista de Tijuana descontó al minuto 70 mediante un disparo raso desde fuera del área. Diez minutos después, volvió a generar peligro con un remate que rechazó Jahmali Waite y cuyo rebote terminó en la falta sobre Santiago Sandoval que permitió el segundo gol mexicano. En la vuelta mantuvo su participación en la construcción ofensiva y fue uno de los jugadores que más buscó asociarse con sus compañeros.

Julián Quiñones pasó de desperdiciar una oportunidad importante en la ida a convertirse en uno de los responsables directos de la clasificación. El atacante dejó escapar una ocasión frente al guardameta cuando el marcador todavía estaba empatado en Kingston, pero respondió al minuto 80 con el penal que estableció el 3-2. En el Gigante de Acero fue elegido como delantero centro y participó en la jugada decisiva: recibió el balón, encontró a Tecatito Corona y le entregó la asistencia para el gol que igualó el marcador global.

Tecatito Corona aprovechó los minutos que recibió en ambos encuentros y terminó como el héroe de la eliminatoria. En Kingston ingresó durante la segunda mitad, cuando México buscaba reducir una desventaja de tres anotaciones. Para la vuelta, Rafael Márquez decidió colocarlo desde el inicio y el atacante respondió al minuto 34 con un zurdazo desde fuera del área. Su gol terminó con una sequía de más de cinco años sin marcar con el Tricolor y resultó suficiente para conseguir el boleto a semifinales.

Erik Lira fue uno de los elementos que ofrecieron mayor equilibrio en una serie marcada por las dificultades defensivas de México. Aunque también sufrió ante la velocidad de los jamaicanos durante la ida, asumió responsabilidades en el mediocampo y tuvo una intervención determinante en Monterrey. Al minuto 26 de la vuelta, una cobertura suya evitó que un atacante de Jamaica disparara con la portería desprotegida después de superar a Tala Rangel. Su respuesta en una jugada que pudo cambiar la eliminatoria fue una de las acciones defensivas más importantes del Tricolor.

Santiago Sandoval también merece una mención especial por su impacto desde la banca en Kingston. El futbolista ingresó cuando México perdía 3-0, participó en la construcción de la anotación de Gilberto Mora y recibió la falta que derivó en el penal convertido por Julián Quiñones. Además, al minuto 88 estuvo cerca de conseguir el empate con un remate que pasó por un costado de la portería. Su actuación contribuyó a que el Tricolor llegara a Monterrey con una desventaja de apenas un gol.

Aprobados y reprobados de México ante Jamaica | Claro Sports

Los reprobados de México ante Jamaica: Santi, Hormiga, Tala, Montes y Vásquez

Santiago Gimenez fue uno de los futbolistas que más quedaron a deber por su falta de contundencia en Kingston. Al minuto 14 recibió un pase filtrado de Johan Vásquez, ingresó al área y sacó un disparo cruzado que Jahmali Waite consiguió detener. El delantero tuvo otra aproximación durante la primera mitad, pero no pudo marcar antes de que Jamaica construyera su ventaja. Rafael Márquez lo sustituyó durante el segundo tiempo y, para la vuelta, decidió utilizar a Julián Quiñones como centro delantero, una señal de que buscaba otras respuestas en ataque.

Armando ‘Hormiga’ González tampoco consiguió convertirse en una alternativa determinante durante los cuartos de final, aunque su caso requiere considerar los minutos que recibió. El atacante de Chivas no tuvo el protagonismo esperado en la eliminatoria y quedó por detrás de otros futbolistas en las decisiones de Rafael Márquez. En el Gigante de Acero ingresó hasta el minuto 80 en sustitución de Quiñones, por lo que contó con poco tiempo para modificar el desarrollo del encuentro. Su balance responde más a la falta de impacto en la serie que a errores puntuales frente a la portería.

Raúl ‘Tala’ Rangel dejó dudas en los dos partidos, especialmente por sus decisiones al salir de la portería. En Kingston tardó en reanudar el juego desde un saque de meta y concedió el tiro de esquina que terminó con el autogol de Jesús Gallardo. Aunque también realizó intervenciones para evitar anotaciones, en Monterrey volvió a protagonizar acciones de riesgo. Al minuto 26 fue superado durante un contragolpe que Erik Lira consiguió detener y, al 44, calculó mal una salida que permitió a Renaldo Cephas rematar con el arco desprotegido.

César Montes fue uno de los señalados por las dificultades defensivas que México sufrió durante la ida. Jamaica aprovechó los espacios entre los integrantes de la última línea, particularmente en la jugada del segundo gol, cuando Renaldo Cephas recibió dentro del área y superó a Israel Reyes antes de definir. Montes formó parte de una defensa que no consiguió contener las transiciones de los caribeños y terminó sustituido después de que el marcador llegó a 3-0. Su experiencia internacional aumentaba la exigencia sobre su actuación en Kingston.

Johan Vásquez también quedó en deuda por el funcionamiento colectivo de la defensa, aunque su participación tuvo aspectos positivos. En la ida ofreció una salida de balón que permitió generar oportunidades, incluido el pase filtrado para Santiago Gimenez al minuto 14. Sin embargo, como integrante de la zaga central, no consiguió aportar la estabilidad necesaria ante los ataques de Jamaica. Su valoración debe distinguirse de los errores individuales de Rangel, Gallardo y Reyes, pero el balance defensivo del encuentro de Kingston impide considerar satisfactoria la actuación de la última línea mexicana.

Rafa Márquez avanza a semifinales, pero los errores siguen presentes

La clasificación ante Jamaica permitió que Rafael Márquez consiguiera su primera victoria como entrenador de la Selección Mexicana, aunque el resultado global dejó tareas pendientes. Los goles de Mora y Quiñones en Kingston fueron determinantes para mantener abierta la eliminatoria, mientras que la anotación de Tecatito Corona en Monterrey aseguró el pase. Sin embargo, las fallas defensivas, las ocasiones desperdiciadas y la falta de continuidad en el funcionamiento colectivo representan problemas que el Tricolor deberá corregir antes de enfrentar a Estados Unidos en semifinales.

Te puede interesar: