Julio Rodríguez conecta un jonrón de tres carreras. Antes de eso, practicó bateo con Ed Sheeran

El dominicano compartió jaula de bateo con el cantante británico y días después conectó un jonrón clave ante los Tigers.

J-Rod fue clave en la victoria ante Tigers | JACK COMPTON / GETTY IMAGES VIA AFP

Cuando uno piensa en una práctica de bateo normal en las Grandes Ligas, jamás imagina que un cantante británico terminaría metido en la jaula lanzándose contra una máquina Trajekt. Pero eso fue exactamente lo que pasó el sábado en Seattle, cuando Julio Rodríguez, la estrella dominicana de los Mariners, invitó a Ed Sheeran a compartir una práctica de bateo.

Ed Sheeran’s preshow routine looked a little different this past weekend 🎸⚾ pic.twitter.com/bOsiO6UElB — Seattle Mariners (@Mariners) August 5, 2026

Así fue el encuentro entre J-Rod y Ed Sheeran

Todo arrancó de la manera más casual posible. La mayoría de los Marineros ya se habían ido después de la victoria vespertina sobre los Twins, pero J-Rod se quedó platicando con el personal del equipo sobre su próxima presentación como DJ en el Jonrón Derby de Exjugadores este viernes. Ed Sheeran estaba en Seattle por una parada de su Loop Tour y decidió acercarse al T-Mobile Park para saludar al pelotero, con quien ya tenía una conexión previa por su pasión compartida por la música.

La charla sobre producción musical terminó llevándolos directo a la jaula de bateo. Ahí, Rodríguez le dio a Sheeran unos batazos desde el tee, después unos lanzamientos suaves y finalmente lo puso frente a la máquina Trajekt, la misma que simula lanzadores reales de Grandes Ligas. El cantante conectó los tres lanzamientos que le tiraron, algo que dejó sorprendido al propio Rodríguez, quien no dejaba de animarlo mientras grababan todo para las redes de los Mariners.

Al terminar, hubo intercambio de regalos y ninguno se fue con las manos vacías. J-Rod le firmó un bate a Sheeran para que se lo llevara de recuerdo, y el cantante le devolvió el gesto con boletos de suite para su concierto esa misma noche y la promesa de enviarle una guitarra personalizada.

El jonrón que llegó después de la práctica

Ese momento divertido tuvo su continuación días después en el terreno de juego. Este miércoles, en la victoria 4-2 de los Mariners sobre los Detroit Tigers, Rodríguez conectó un jonrón de tres carreras en la parte baja de la sexta entrada que rompió una sequía ofensiva de 15 entradas para Seattle. La jugada llegó justo después de que Detroit le otorgara una base intencional a Randy Arozarena, una decisión que terminó saliéndoles cara porque Rodríguez conectó al primer lanzamiento de Brenan Hanifee y lo envió a 366 pies para poner el marcador 3-0.

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El batazo llevó tanta rabia y euforia que Rodríguez lanzó el bate hacia el dugout mientras celebraba con emoción, una imagen que resume lo especial que fue ese cuadrangular para él. Además, Colt Emerson también aportó jonrón en ese mismo duelo, y Bryan Woo lanzó siete entradas sin permitir carreras para sellar el triunfo de Seattle.

El repunte de Rodríguez, quien batea para .258 con 17 jonrones y 50 impulsadas, no sorprende a quienes conocen su historial, ya que tiene fama de mejorar en la segunda mitad de temporada, justo después de la fecha límite de cambios. Con este tipo de momentos, entre música y béisbol, J-Rod sigue demostrando que su magnetismo va mucho más allá del terreno de juego.

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