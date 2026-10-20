La Serie Mundial 2026 tendrá algo que la MLB no veía desde hace 46 años

Tampa Bay Rays y Milwaukee Brewers llegan sin títulos al Clásico de Otoño; el último antecedente ocurrió en 1980, con Phillies y Royals

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La Serie Mundial 2026 entre Tampa Bay Rays y Milwaukee Brewers tendrá un desenlace que las Grandes Ligas no habían presenciado en 46 años. Por segunda ocasión en los últimos 100 años, dos franquicias que nunca han conquistado el campeonato de MLB se enfrentarán en el Clásico de Otoño, por lo que una de ellas levantará el Trofeo del Comisionado por primera vez en su historia. El antecedente más reciente ocurrió en 1980, cuando los Philadelphia Phillies derrotaron a los Kansas City Royals para conseguir su primera corona.

Los Rays llegan a su tercera Serie Mundial después de eliminar a los Cleveland Guardians, mientras que los Brewers regresan a la final después de 44 años de ausencia. Ninguno ha conseguido ganar el campeonato, a pesar de haber disputado anteriormente el enfrentamiento que define al monarca del beisbol estadounidense. La serie comenzará el viernes 23 de octubre en el American Family Field de Milwaukee y garantiza que las Grandes Ligas tendrán un nuevo campeón.

La diferencia entre ambas franquicias también está marcada por su historia. Milwaukee inició su participación en MLB en 1969, cuando la organización jugaba como los Seattle Pilots, antes de trasladarse a Wisconsin en 1970. Tampa Bay, por su parte, comenzó a competir en 1998 como los Devil Rays. Aunque los Cerveceros tienen una trayectoria considerablemente más larga, ambos equipos llegan al enfrentamiento con el mismo objetivo pendiente: conquistar su primera Serie Mundial.

Phillies vs Royals 1980: el último antecedente de una Serie Mundial entre dos equipos sin títulos

La última vez que las Grandes Ligas reunieron a dos franquicias sin campeonatos previos fue en 1980, cuando Philadelphia Phillies y Kansas City Royals disputaron una Serie Mundial que terminó con victoria de los Filis por 4-2. Philadelphia tenía una historia que se remontaba a 1883, pero jamás había conseguido levantar el título. Kansas City, en cambio, había comenzado sus operaciones en 1969 y estaba disputando su primera Serie Mundial.

Aquella eliminatoria enfrentó a figuras como Mike Schmidt y Steve Carlton, de Philadelphia, contra George Brett y Willie Wilson, de Kansas City. Schmidt fue uno de los protagonistas del campeonato y terminó reconocido como Jugador Más Valioso de la Serie Mundial. El tercera base conectó para promedio de .381, con dos cuadrangulares y siete carreras impulsadas durante los seis partidos, números que contribuyeron al primer campeonato de la franquicia.

Los Phillies comenzaron ganando los primeros dos encuentros, pero los Royals reaccionaron en Kansas City para empatar la serie 2-2. Philadelphia recuperó la ventaja en el quinto compromiso y terminó por conquistar el título el 21 de octubre de 1980, cuando se impuso 4-1 en el sexto partido. El relevista Tug McGraw consiguió el último out al ponchar a Willie Wilson, una jugada que puso fin a 97 años de espera para la organización de Philadelphia.

Kansas City tuvo que aguardar cinco temporadas más para conseguir su primer campeonato. Los Royals conquistaron la Serie Mundial de 1985 frente a los St. Louis Cardinals, después de remontar una desventaja de 3-1 en la eliminatoria y ganar el séptimo partido por 11-0. Desde entonces, ninguna Serie Mundial había enfrentado a dos organizaciones que llegaran sin títulos en su historia, una circunstancia que volverá a presentarse en 2026.

Tampa Bay Rays: tres Series Mundiales y la oportunidad de conquistar su primer título

Tampa Bay Rays disputará la tercera Serie Mundial desde su ingreso a las Grandes Ligas en 1998. Su primera aparición ocurrió en 2008, cuando el equipo dirigido por Joe Maddon sorprendió al conquistar la Liga Americana. Sin embargo, perdió el Clásico de Otoño por 4-1 frente a Philadelphia Phillies, precisamente la organización que había inaugurado su historial de campeonatos en 1980.

La segunda oportunidad llegó en 2020, durante la temporada reducida por la pandemia. Bajo la dirección de Kevin Cash, los Rays enfrentaron a Los Angeles Dodgers y perdieron la eliminatoria en seis partidos, con una derrota definitiva de 3-1 en el último encuentro. Tampa Bay había conseguido dos victorias, pero no pudo evitar que los Dodgers terminaran con una sequía de 32 años sin conquistar la Serie Mundial.

Para 2026, la organización consiguió regresar al Clásico de Otoño después de una campaña de 98 victorias y 64 derrotas, el mejor registro de la Liga Americana. Los Rays eliminaron a New York Yankees en la Serie Divisional y posteriormente superaron a Cleveland Guardians por 4-2 en la Serie de Campeonato. Su clasificación se concretó con una victoria de 7-3 en el Tropicana Field, gracias a cuadrangulares de Junior Caminero y Yandy Díaz. El mexicano Jonathan Aranda forma parte del plantel que buscará el primer anillo de la franquicia.

Milwaukee Brewers: 44 años de espera y una segunda oportunidad en la Serie Mundial

La historia de Milwaukee Brewers en la Serie Mundial comenzó en 1982, cuando la organización pertenecía a la Liga Americana y consiguió llegar a la final después de superar a los California Angels. En aquel equipo destacaban peloteros como Robin Yount, Paul Molitor y Cecil Cooper, quienes enfrentaron a los St. Louis Cardinals en una eliminatoria que se extendió hasta el séptimo partido.

Los Cerveceros tuvieron una ventaja de 3-2 en la serie, pero St. Louis ganó los dos últimos encuentros para conquistar el campeonato por 4-3. Milwaukee perdió el partido definitivo por 6-3 y desde entonces no había conseguido regresar al Clásico de Otoño. La franquicia cambió a la Liga Nacional en 1998, por lo que su participación de 2026 será también la primera como representante de ese circuito.

Los Brewers llegan a esta Serie Mundial después de establecer un récord de franquicia con 103 victorias en la temporada regular de 2026. El equipo dirigido por Pat Murphy terminó con marca de 103-59 y consiguió la mejor clasificación de las Grandes Ligas. En la postemporada eliminó a San Diego Padres en cuatro encuentros y después barrió 4-0 a Los Angeles Dodgers, que buscaban su tercer campeonato consecutivo.

¿Cuándo comienza la Serie Mundial 2026 entre Rays y Brewers?

La Serie Mundial 2026 comenzará el viernes 23 de octubre en el American Family Field, donde Milwaukee tendrá la ventaja de local gracias a su mejor récord durante la temporada regular. Los primeros dos encuentros se disputarán el 23 y 24 de octubre, mientras que la serie se trasladará al Tropicana Field para los partidos del 26 y 27. En caso necesario, habrá encuentros adicionales el 28, 30 y 31 de octubre.

La edición de 2026 presenta además un contraste entre organizaciones de mercados relativamente pequeños que han logrado competir por el campeonato mediante la construcción de sus planteles. Milwaukee terminó la campaña con 103 victorias y Tampa Bay con 98, registros que reflejan la regularidad de ambos equipos antes de alcanzar la Serie Mundial. Entre sus protagonistas aparecen Jackson Chourio y Junior Caminero, dos jóvenes de 22 años que tendrán la oportunidad de disputar el primer Clásico de Otoño de sus carreras.

Por primera vez desde 1980, la Serie Mundial garantizará que una franquicia gane su primer campeonato frente a otra que tampoco conoce la gloria. Philadelphia abrió su historial de títulos hace 46 años frente a Kansas City y ahora serán Tampa Bay y Milwaukee los encargados de protagonizar ese escenario. Para los Rays significaría terminar con una espera que comenzó en 1998; para los Brewers, cerrar una historia iniciada en 1969. El resultado incorporará un nuevo nombre a la lista de campeones de las Grandes Ligas.

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