De quedarse sin estadio a la Serie Mundial: la increíble historia de los Tampa Bay Rays

El huracán Milton destruyó el techo del Tropicana Field en 2024; dos años después, Tampa Bay regresó a casa y alcanzó el Clásico de Otoño

Tropicana tendrá Serie Mundial después de su destrucción | Claro Sports

Los Tampa Bay Rays están de regreso en la Serie Mundial de las Grandes Ligas, pero su camino hasta el Clásico de Otoño de 2026 tiene una historia que va mucho más allá del diamante. Hace apenas dos años, la organización de Florida se quedó sin estadio después del paso del huracán Milton, que provocó daños en el Tropicana Field y obligó al equipo a buscar una sede provisional. Ahora, tras superar a los Cleveland Guardians en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, el conjunto dirigido por Kevin Cash se prepara para enfrentar a los Milwaukee Brewers con el objetivo de conquistar su primer título de MLB.

De perder su casa a disputar la tercera Serie Mundial de su historia. Ese es el recorrido de una franquicia que en octubre de 2024 vio cómo el techo de su estadio quedaba destruido por los vientos de un huracán, pasó toda la campaña de 2025 en un parque prestado y consiguió regresar al Tropicana Field en abril de 2026. El escenario que estuvo prácticamente inutilizable durante una temporada volvió a recibir partidos de Grandes Ligas y se convirtió en el símbolo de una reconstrucción que ahora encuentra un nuevo capítulo en la pelea por el campeonato.

El huracán Milton destruyó el techo del Tropicana Field y dejó a los Rays sin estadio

La noche del 9 de octubre de 2024, el huracán Milton golpeó la costa occidental de Florida como un fenómeno de categoría 3, con vientos que provocaron daños en diferentes puntos de la región de Tampa Bay. Uno de los inmuebles afectados fue el Tropicana Field, ubicado en St. Petersburg y casa de los Rays desde su primera temporada en las Grandes Ligas en 1998. Las ráfagas desprendieron gran parte de la cubierta de fibra de vidrio y teflón que protegía el estadio, lo que dejó expuesto su interior a las lluvias.

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Las imágenes del inmueble sin buena parte de su techo dieron la vuelta al mundo. De los 24 paneles que conformaban la cubierta, 18 resultaron arrancados por los vientos, mientras que el agua provocó daños adicionales en instalaciones eléctricas, sistemas de sonido, equipos de transmisión y diferentes áreas interiores. El Tropicana Field había sido preparado para funcionar como centro de operaciones de emergencia antes del huracán, pero la magnitud de los daños obligó a modificar los planes y abrió dudas sobre el futuro del estadio.

La evaluación inicial estableció que la estructura principal podía repararse, aunque los trabajos requerían una inversión millonaria. Un informe técnico presentado en noviembre de 2024 calculó un costo aproximado de 55.7 millones de dólares, de los cuales alrededor de 23.6 millones correspondían a la sustitución del techo. El problema no solo afectó la infraestructura: los Rays tenían que encontrar dónde disputar los 81 encuentros como locales de la siguiente campaña, pues el inmueble no estaría disponible para el inicio de 2025.

Tampa Bay tuvo que jugar toda la temporada 2025 en la casa de entrenamiento de los Yankees

Ante la imposibilidad de utilizar el Tropicana Field, los Rays encontraron una sede provisional en el George M. Steinbrenner Field de Tampa, estadio que los New York Yankees utilizan para sus entrenamientos de primavera. La organización tuvo que adaptar sus operaciones a un parque con características distintas a las de su casa habitual, especialmente porque pasó de un inmueble cerrado y climatizado a uno al aire libre, donde el calor, la humedad y las lluvias de Florida se convirtieron en factores cotidianos.

La mudanza también representó un cambio para los aficionados, los trabajadores y los peloteros. Durante 2025, Tampa Bay disputó sus compromisos como local en instalaciones que no habían sido diseñadas para albergar una temporada completa de Grandes Ligas. Los Rays terminaron aquella campaña con marca de 77 victorias y 85 derrotas, registro que los dejó en el cuarto lugar de la División Este de la Liga Americana y fuera de la postemporada. El equipo cerró así un año de transición en el que los resultados deportivos quedaron acompañados por la incertidumbre sobre su estadio.

Mientras la novena competía lejos de su sede habitual, las reparaciones avanzaban en St. Petersburg. Las obras incluyeron la instalación de una nueva cubierta, trabajos en diferentes sistemas del edificio, renovación de zonas interiores y mejoras en espacios destinados a jugadores y aficionados. El 21 de noviembre de 2025 se colocó el último de los 24 paneles del nuevo techo, un paso decisivo para que la organización pudiera recuperar su estadio en la siguiente temporada.

Los Rays regresaron al Tropicana Field en 2026 y comenzaron una nueva historia

El 6 de abril de 2026, después de aproximadamente 18 meses sin jugar en el Tropicana Field, Tampa Bay volvió a disputar un encuentro oficial en su estadio. Los Chicago Cubs fueron el rival en una jornada que representó mucho más que la apertura de la temporada como local. La organización preparó una ceremonia para reconocer a las personas que participaron en las reparaciones, mientras los aficionados regresaron a las tribunas del inmueble que había permanecido cerrado por los daños del huracán.

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El regreso también terminó con una victoria. Los Rays derrotaron 6-4 a los Cubs, con una ofensiva que conectó nueve imparables y un cuerpo de lanzadores que consiguió conservar la ventaja. Bryan Baker se encargó de cerrar el encuentro, mientras que la organización pudo celebrar su primera victoria en casa desde septiembre de 2024. El resultado fue el comienzo de una temporada que terminaría llevando a Tampa Bay mucho más lejos de lo que había conseguido durante su año fuera del Tropicana Field.

La campaña de 2026 permitió que Kevin Cash volviera a colocar a los Rays entre los contendientes de la Liga Americana, hasta alcanzar la Serie de Campeonato frente a Cleveland. La eliminatoria no fue sencilla: los Guardians consiguieron ponerse arriba 2-1, pero Tampa Bay reaccionó con dos victorias consecutivas como visitante. En el quinto enfrentamiento, Drew Rasmussen permitió una carrera en siete entradas, mientras que la ofensiva respondió para conseguir un triunfo por 3-1 y tomar ventaja de 3-2 en la serie. El mexicano Jonathan Aranda también tuvo participación en ese recorrido, con imparables y carreras impulsadas durante los encuentros disputados en Cleveland.

La definición de la Serie de Campeonato terminó por darle a Tampa Bay el boleto a la Serie Mundial, un regreso que adquiere otra dimensión por todo lo ocurrido desde octubre de 2024. El equipo que había tenido que abandonar su estadio por los daños de un huracán volvió a competir por el campeonato de Grandes Ligas, esta vez después de recuperar su casa y reconstruir su camino deportivo. La celebración del título de la Liga Americana representa uno de los momentos más importantes de una franquicia que no disputa una Serie Mundial desde 2020.

Tampa Bay Rays disputará su tercera Serie Mundial y buscará su primer campeonato

La historia de los Rays en el Clásico de Otoño comenzó en 2008, cuando alcanzaron por primera vez la Serie Mundial después de eliminar a los Boston Red Sox en siete juegos durante la Serie de Campeonato de la Liga Americana. En aquella ocasión, el equipo dirigido por Joe Maddon enfrentó a los Philadelphia Phillies, que terminaron conquistando el título en cinco encuentros. Tampa Bay tuvo que esperar otros 12 años para regresar al escenario más importante del beisbol.

Su segunda aparición ocurrió en 2020, durante la temporada reducida por la pandemia, cuando Kevin Cash llevó a la organización a la Serie Mundial contra Los Angeles Dodgers. Los Rays consiguieron dos victorias, pero perdieron la eliminatoria 4-2. Aquella final también dejó uno de los episodios más discutidos de la historia reciente de la franquicia, cuando Blake Snell fue retirado del montículo durante el sexto partido pese a su actuación frente a la ofensiva de Los Ángeles.

Ahora, Milwaukee Brewers será el rival de Tampa Bay en la Serie Mundial 2026, programada para comenzar el viernes 23 de octubre en el American Family Field. Los Cerveceros llegan después de conquistar el campeonato de la Liga Nacional y también buscan su primera Serie Mundial. Milwaukee solamente había disputado una final, en 1982, cuando perdió frente a los St. Louis Cardinals. De esta manera, el enfrentamiento garantizará un campeón inédito en las Grandes Ligas.

Para los Rays, sin embargo, el significado de esta Serie Mundial es distinto. En apenas dos años pasaron de observar su estadio sin techo a regresar al Tropicana Field y alcanzar nuevamente el Clásico de Otoño. La organización que tuvo que jugar una temporada entera lejos de casa tiene ahora la posibilidad de conquistar el primer campeonato de su historia y cerrar un capítulo que comenzó con la destrucción provocada por el huracán Milton. La Serie Mundial ante Milwaukee será la siguiente prueba de un equipo que ya consiguió reconstruir mucho más que su estadio.

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