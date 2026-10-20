¡Jonathan Aranda va a la Serie Mundial! Tampa Bay Rays elimina a Cleveland con jonrones de Díaz y Caminero

Con jonrones de Yandy Díaz y Junior Caminero, Tampa Bay elimina a Cleveland y vuelve a la Serie Mundial, donde Jonathan Aranda buscará su primer anillo ante Milwaukee

Los Tampa Bay Rays están de regreso en la Serie Mundial y el mexicano Jonathan Aranda estará presente en el Clásico de Otoño. La novena de Florida derrotó 7-3 a los Cleveland Guardians en el sexto partido de la Serie de Campeonato de la Liga Americana y aseguró su boleto a la final de las Grandes Ligas. Los cuadrangulares de Junior Caminero y Yandy Díaz marcaron la diferencia en una noche en la que el Tropicana Field volvió a celebrar un campeonato de circuito.

Aranda disputará la primera Serie Mundial de su carrera, después de formar parte de un equipo que tuvo que remontar una desventaja de 2-1 en la eliminatoria ante Cleveland. Los Rays consiguieron tres victorias consecutivas para cerrar la serie 4-2 y regresar al Clásico de Otoño por tercera ocasión en su historia, donde enfrentarán a los Milwaukee Brewers a partir del viernes 23 de octubre.

El encuentro comenzó con un duelo en el que Tampa Bay buscó aprovechar cada oportunidad ofensiva. Richie Palacios conectó un doblete con dos outs y dos strikes en la cuenta para impulsar las primeras dos carreras, un batazo que permitió a los locales tomar ventaja de 2-0 y obligó a Cleveland a jugar desde atrás. La conexión llegó en un momento de presión, cuando el pitcheo de los Guardians estaba cerca de terminar la entrada sin recibir daño.

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La diferencia aumentó cuando Jonny DeLuca conectó un elevado de sacrificio que permitió a los Rays colocar la pizarra 3-0. El equipo dirigido por Kevin Cash encontraba la manera de producir carreras sin depender exclusivamente de los cuadrangulares, mientras que sus lanzadores mantenían controlada a una ofensiva de Cleveland que necesitaba ganar para llevar la eliminatoria a un séptimo encuentro.

Los Guardians encontraron su primera respuesta en la sexta entrada. Nathaniel Lowe aplicó la ley del ex para descontar y acercar a Cleveland 3-1, una anotación que devolvió la esperanza a los visitantes. Sin embargo, la reacción llegó cuando Tampa Bay todavía tenía una ventaja de dos carreras y la oportunidad de aumentar la diferencia en el siguiente episodio.

El momento que hizo estallar al Tropicana Field llegó en la séptima entrada. Junior Caminero conectó un cuadrangular que golpeó el poste del jardín izquierdo, un batazo de dos carreras que llevó la pizarra a 5-1. El dominicano recorrió las bases mientras los aficionados celebraban una ventaja que parecía acercar definitivamente a los Rays a la Serie Mundial.

Pero Cleveland todavía tenía algo que decir. En la octava entrada, el bullpen de Tampa Bay perdió el control y permitió dos carreras sin que los Guardians necesitaran conectar un imparable productor. Una base por bolas con las almohadillas ocupadas y un pelotazo, también con casa llena, redujeron la diferencia a 5-3. Los visitantes volvieron a colocar presión sobre el pitcheo local y amenazaron con prolongar la eliminatoria.

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La tensión encontró respuesta en el bate de Yandy Díaz. El cubano conectó un cuadrangular de dos carreras que amplió la ventaja a 7-3 y terminó por encaminar a Tampa Bay hacia el campeonato de la Liga Americana. El batazo devolvió la tranquilidad a las tribunas del Tropicana Field después del descontrol de la entrada anterior y se convirtió en la conexión que terminó por sentenciar la eliminación de Cleveland.

Para Jonathan Aranda, originario de Tijuana, Baja California, el campeonato representa el momento más importante de su trayectoria en Grandes Ligas. El mexicano había sido uno de los protagonistas de la reacción de Tampa Bay durante los encuentros anteriores, especialmente en el cuarto partido, cuando consiguió tres imparables y produjo dos carreras en la victoria por 7-3. En el quinto compromiso volvió a conectar dos hits, contribuyendo al triunfo que permitió a los Rays tomar ventaja en la eliminatoria.

La clasificación también tiene un significado especial para la organización de Florida. En octubre de 2024, el huracán Milton destruyó gran parte del techo del Tropicana Field y obligó al equipo a disputar toda la temporada 2025 en el George M. Steinbrenner Field, la sede de entrenamientos de primavera de los Yankees. Los Rays regresaron a su estadio en abril de 2026 y, seis meses después, consiguieron celebrar allí su tercer campeonato de la Liga Americana.

Ahora, Tampa Bay Rays y Milwaukee Brewers se enfrentarán en una Serie Mundial que garantizará un campeón inédito en las Grandes Ligas. Los Rays perdieron sus anteriores finales en 2008 contra Philadelphia Phillies y en 2020 frente a Los Angeles Dodgers, mientras que Milwaukee cayó en su única aparición, en 1982, ante St. Louis Cardinals. La serie comenzará el viernes 23 de octubre en el American Family Field y tendrá un atractivo especial para México: Jonathan Aranda buscará conquistar su primer anillo de campeón.

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