Previa NFC Norte 2026: Bears quiere repetir, Lions buscan revancha y Packers tendrá ausencias importantes

Caleb Williams, Jared Goff, Jordan Love y Kyler Murray encabezan una NFC Norte nuevamente cargada de interrogantes y aspiraciones.

Bears y Lions pelearán por ser el campeón divisional | Claro Sports

La NFC Norte vuelve a presentarse como una de las divisiones con mayor paridad rumbo a la temporada 2026 de la NFL. Chicago Bears llega como campeón después de terminar 11-6 en 2025, mientras Green Bay Packers cerró 9-7-1, Detroit Lions 9-8 y Minnesota Vikings también 9-8. Los cuatro terminaron por encima de .500 la campaña anterior, pero cada franquicia entra al nuevo calendario con ajustes relevantes: desde el crecimiento de Caleb Williams y la reconstrucción de la línea ofensiva de Detroit, hasta la recuperación de Micah Parsons y la llegada de Kyler Murray a Minnesota.

Chicago Bears: Caleb Williams enfrenta el siguiente paso

Chicago comienza la temporada desde una posición distinta: ahora es el equipo que debe defender la corona de la NFC Norte. Ben Johnson condujo a los Bears a marca de 11-6 en su primer año como entrenador y el equipo incluso ganó un partido de playoffs ante Green Bay antes de quedar eliminado frente a Los Angeles Rams. Caleb Williams entra a su tercera campaña y segunda dentro del sistema de Johnson, acompañado otra vez por nombres como Luther Burden III, Rome Odunze y Colston Loveland. La evolución del quarterback será el punto central para determinar si Chicago puede sostener lo conseguido en 2025.

El trabajo de la gerencia se concentró también en proteger esa ofensiva y modificar varias piezas defensivas. Chicago incorporó al centro Garrett Bradbury y utilizó su primera selección del Draft 2026 en el safety Dillon Thieneman, después de sufrir movimientos importantes en la secundaria. Sin embargo, la lesión del tackle izquierdo Ozzy Trapilo obliga a buscar una solución entre Braxton Jones y Jedrick Wills, mientras la presión al quarterback continúa dependiendo en buena medida de Montez Sweat. La profundidad de la línea defensiva aparece como uno de los asuntos pendientes para los Bears.

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Detroit Lions: una nueva línea para sostener a Jared Goff y Jahmyr Gibbs

Detroit intenta recuperar terreno después de pasar de dominar la NFC Norte a cerrar 2025 con récord de 9-8. Una de las principales modificaciones llegó en la línea ofensiva: Penei Sewell pasó al lado izquierdo, el novato Blake Miller fue seleccionado para ocupar el tackle derecho y Cade Mays llegó para competir en el centro. La intención es reconstruir una unidad que perdió estabilidad durante el curso anterior y que será determinante para mantener protegidos a Jared Goff y al resto del ataque.

El backfield también tendrá una distribución diferente. Después de la salida de David Montgomery, Jahmyr Gibbs queda como la pieza principal del ataque terrestre, luego de registrar 77 recepciones durante 2025 y aumentar progresivamente su carga de trabajo. Detroit, sin embargo, llega con interrogantes defensivas por las recuperaciones de Brian Branch y Kerby Joseph, además de los cambios realizados en la secundaria. La salud de esa unidad puede determinar hasta dónde puede competir nuevamente un roster que todavía conserva una base encabezada por Goff, Gibbs y Amon-Ra St. Brown.

Green Bay Packers: esperar a Micah Parsons será parte del desafío

Green Bay inicia 2026 después de terminar 9-7-1 y caer precisamente contra Chicago en la ronda de comodines. Jordan Love continuará al frente de una ofensiva que mantiene a Jayden Reed y Christian Watson, ambos renovados, mientras Matthew Golden entra a su segunda campaña con una oportunidad mayor dentro de la rotación. Tucker Kraft también busca volver después de la lesión de ligamento cruzado que sufrió durante 2025. Los Packers tienen continuidad alrededor de Love, pero necesitarán que sus receptores encuentren mayor regularidad durante toda la temporada.

Los Packers también enfrentan una situación importante en su backfield, ya que Josh Jacobs fue colocado por la NFL en la Lista de Exención del Comisionado, medida que le impide participar con los Packers mientras se resuelve su situación legal, después de que fuera acusado de agresión física y daños a la propiedad. Por ahora no existe un plazo definido para su regreso.

No obstante, la principal interrogante está del otro lado del balón. Micah Parsons sufrió una lesión de rodilla en diciembre y Green Bay ha preparado el comienzo de temporada para no contar con él durante, al menos, las primeras cuatro semanas. Además, Rashan Gary salió mediante un intercambio, por lo que Lukas Van Ness y el novato Dani Dennis-Sutton deberán cubrir parte de esa producción. La llegada de Javon Hargrave y el intercambio por Zaire Franklin ofrecen nuevas piezas al frente defensivo, pero el regreso de Parsons puede marcar un punto de inflexión para una defensa que aspira a recuperar presión sobre los quarterbacks rivales.

Minnesota Vikings: Kyler Murray toma el control de la ofensiva

Minnesota protagonizó uno de los movimientos más importantes de la división al contratar a Kyler Murray y posteriormente nombrarlo quarterback titular para la temporada 2026. El exjugador de Arizona llegó con un contrato de un año y compitió durante el campamento con J.J. McCarthy, hasta que Kevin O’Connell confirmó el 11 de agosto que Murray encabezaría la ofensiva. McCarthy quedó como suplente en un equipo que terminó 2025 con marca de 9-8 y cinco victorias consecutivas. El nuevo quarterback tendrá como principal objetivo explotar una ofensiva que mantiene a Justin Jefferson como referencia en el juego aéreo.

El cambio no elimina las dudas en Minnesota. Brian Flores continúa al frente de la defensa, pero la salida de Jonathan Greenard obliga a Dallas Turner y Andrew Van Ginkel a asumir mayor responsabilidad en la presión exterior. Los Vikings también necesitarán contribución inmediata de jugadores jóvenes como Caleb Banks y Domonique Orange, mientras Aaron Jones permanece en el backfield ofensivo. Con Murray confirmado como titular, Minnesota pasa de la incertidumbre en la posición más importante a una apuesta concreta por un quarterback con experiencia, pero que deberá adaptarse rápidamente al sistema de O’Connell para mantener a los Vikings dentro de una pelea divisional que vuelve a lucir abierta.

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