Karim López da el primer paso en la NBA: así fue su debut con los Grizzlies

El mexicano disputó ocho minutos ante Atlanta y terminó con puntos, rebotes, robos y un bloqueo en su primer partido de pretemporada

Karim López debuta en la NBA. ADAM HAGY/NBAE/Getty Images/Getty Images via AFP

Karim López dio su primer paso con los Memphis Grizzlies al disputar sus primeros minutos de pretemporada en la NBA. El basquetbolista mexicano participó en la victoria de Memphis por 132-123 sobre los Atlanta Hawks y aprovechó los ocho minutos que recibió para mostrar algunas de las condiciones que lo llevaron a ser seleccionado en la primera ronda del Draft 2026.

🚨 ¡SE ESTRENÓ KARIM LÓPEZ EN LA NBA! 🚨 El mexicano tuvo sus primeros minutos con Memphis Grizzlies en pretemporada 🇲🇽 🏀 https://t.co/HLOb4X7lrh — ESPN.com.mx (@ESPNmx) October 6, 2026

El jugador nacido en Hermosillo, Sonora, ingresó durante el último cuarto y terminó con 2 puntos, un rebote, tres robos y un bloqueo, además de una falta personal. La aparición ante Atlanta representó su primera participación con los Grizzlies durante esta pretemporada y un nuevo paso en el camino hacia su temporada de novato.

Karim López aprovecha sus ocho minutos con Memphis

López tuvo una participación breve, pero logró involucrarse rápidamente en el encuentro. El mexicano consiguió tres robos y un bloqueo, además de capturar un rebote, para dejar una aportación defensiva durante los minutos que permaneció en la cancha.

Su primera canasta llegó después de atacar el aro y utilizar un eurostep para superar a la defensa de Atlanta. El movimiento terminó con un lanzamiento corto que entró con ayuda del tablero. La NBA registró la acción como un driving floating bank shot de seis pies, con asistencia de Javon Small.

Karim López, 🇲🇽 con la visión para entrar a la pintura y sumar sus primeros puntos de la pretemporada con @memgrizz 🏀🔥 pic.twitter.com/bygPVGqkyW — NBA MÉXICO (@NBAMEX) October 6, 2026

Además de sus dos puntos, la actividad defensiva fue uno de los aspectos destacados de su presentación. López consiguió tres robos y un bloqueo en apenas ocho minutos, números que le permitieron participar en diferentes momentos del partido pese al tiempo limitado sobre la cancha.

Karim López, atento para robar balones y aportar a la ofensiva 🙌🏼🏀🇲🇽🐻 pic.twitter.com/zW959Dq1Uv — NBA MÉXICO (@NBAMEX) October 6, 2026

Memphis terminó imponiéndose 132-123 a los Hawks en el State Farm Arena, mientras López comenzó su proceso de adaptación a la dinámica del equipo de cara a la temporada 2026-27.

De la lesión en la Summer League a su regreso con Memphis

El primer partido de Karim López en esta pretemporada adquiere relevancia después de la lesión que sufrió durante la Summer League de Las Vegas. El mexicano tuvo una participación limitada en ese torneo debido a una molestia en el tendón de la corva y no consiguió anotar durante los minutos que disputó.

Su aparición ante Atlanta significó el regreso a la actividad y una nueva oportunidad para continuar con su adaptación al baloncesto profesional de Estados Unidos.

Los Grizzlies todavía tendrán compromisos de pretemporada ante Orlando Magic, Chicago Bulls y Charlotte Hornets antes de comenzar la temporada regular el 21 de octubre frente al Utah Jazz.

Karim López hizo historia en el Draft de la NBA 2026

El camino de López hacia Memphis comenzó durante el Draft de la NBA 2026, cuando fue seleccionado con el pick 21 por los Detroit Pistons y posteriormente sus derechos pasaron a los Grizzlies.

Con esa elección, el basquetbolista nacido en Hermosillo, Sonora, se convirtió en el primer jugador nacido en México seleccionado en la primera ronda del Draft de la NBA.

Ahora, el siguiente objetivo para López será incrementar sus minutos durante la pretemporada y competir por una oportunidad dentro de la rotación de Memphis. Su aparición ante Atlanta no corresponde a un partido oficial de temporada regular, pero sí representa uno de los primeros pasos de su carrera dentro de la NBA.