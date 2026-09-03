Karim López se prepara para su debut en la NBA: “Quiero ser un jugador que se respete en la liga”

El mexicano afrontará su campaña de novato con Memphis y tiene entre sus metas ganarse un lugar en la rotación

La cuenta regresiva para el debut de Karim López en la NBA está cada vez más cerca de llegar a su fin. El basquetbolista mexicano se prepara para disputar su primera temporada con los Memphis Grizzlies después de convertirse en el primer jugador nacido en México seleccionado en la primera ronda del Draft.

Más allá de los reconocimientos individuales que pueda recibir durante su campaña como novato, López tiene definidos sus principales objetivos: mejorar su juego, encontrar un lugar dentro de la rotación y convertirse en una pieza capaz de contribuir al proceso que atraviesa Memphis.

“Sin pensar tanto en premios y reconocimientos, estaré contento de haber mejorado mi juego y de ganarme un lugar en el equipo, de poder ayudar al equipo a ganar en esta reconstrucción que estamos pasando. Viendo el crecimiento, adaptándome y consolidándome”, explicó en entrevista con Claro Sports.

El mexicano tampoco quiere limitar su primera temporada a cumplir con el proceso habitual de adaptación que acompaña a los jugadores que llegan a la NBA. Su meta apunta a establecerse desde el inicio y comenzar a construir una trayectoria dentro de la liga.

“No quiero ser solamente ser un novato, sino un jugador que se respete en la liga”, aseguró López.

Karim López confía en la juventud de los Memphis Grizzlies

El mexicano llegará a una plantilla que apuesta por la juventud y que, de acuerdo con el propio jugador, cuenta con distintas alternativas para responder a las exigencias físicas y tácticas que tendrá el equipo durante la temporada. López considera que la profundidad del roster puede convertirse en uno de los recursos de Memphis, especialmente por el estilo que pretende implementar el cuerpo técnico y las características de los jugadores que forman parte de la plantilla.

“Somos un equipo muy joven con mucha profundidad en el roster. Es una ventaja, tienes gente con mis capacidades físicas que puede hacer diferentes cosas en la cancha”, explicó.

MÁS INFORMACIÓN: Karim López vive sus primeros minutos con Memphis en la NBA Summer League

La velocidad y el contacto también formarán parte de la propuesta que espera encontrar durante su primera campaña. López considera que esas condiciones pueden favorecer a un plantel que cuenta con distintas opciones para mantener el ritmo a lo largo de los partidos. “El estilo del coach es de jugar muy físico y rápido, tendrá que haber mucha profundidad y es algo que juega a nuestra ventaja”, señaló.

Karim López también sueña con jugar un Mundial con México

Llegar a la NBA representa una de las metas cumplidas en la carrera de Karim López, pero el jugador de los Grizzlies mantiene otros objetivos relacionados con la selección mexicana. Entre ellos aparece la posibilidad de representar al país en una Copa del Mundo de basquetbol. “Sería un sueño jugar el Mundial con México, es algo que quiero y espero que se dé porque queremos estar ahí”, afirmó.

El basquetbolista también tiene otra meta vinculada con su país: disputar algún día un partido de la NBA con Memphis en territorio mexicano. Aunque los Grizzlies no tienen programada una visita a México durante esta temporada, López espera tener esa oportunidad más adelante.

“No venimos este año a México, quién sabe el que viene, pero sería increíble jugar en la ciudad delante de mi gente”, expresó.

Mientras se aproxima su primera aparición oficial en la NBA, Karim López comienza una etapa en la que buscará encontrar minutos, adaptarse al nivel de competencia y ganarse un lugar con los Grizzlies. Al mismo tiempo, mantiene entre sus objetivos vestir la camiseta de México en un Mundial y tener la posibilidad de jugar frente a la afición mexicana como integrante de Memphis.

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