El mexicano Karim López llega a Memphis con hambre de demostrar su potencial
El mexicano Karim López, elegido por Memphis Grizzlies en el Draft 2026, aseguró que aún tiene amplio margen de crecimiento en la NBA
Karim López, novato de los Memphis Grizzlies, aseguró que todavía está lejos de alcanzar su máximo nivel pese a haber hecho historia para el básquetbol mexicano al ser elegido en el pick 21 del Draft 2026. El sonorense se convirtió en el primer mexicano seleccionado en primera ronda y el segundo nacido en México en llegar por esa vía, después de Eduardo Nájera.
El basquetbolista de 19 años afirmó que trabaja para mejorar todas las áreas de su juego y que no quiere conformarse con llegar a la NBA. López, quien pasó por los New Zealand Breakers de la NBL australiana, ya se integró a los Grizzlies bajo las órdenes de Tuomas Iisalo y se prepara para disputar la NBA Summer League en Las Vegas. LEE LA NOTA COMPLETA