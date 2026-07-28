¿Cuándo empieza la NBA 2026-27? Fecha de inicio, calendario y dónde ver los juegos en español

Se viene la temporada 2026-27 con 82 juegos por equipo y varias opciones para ver la NBA en español desde EE.UU.

Disfruta la NBA en español desde Estados Unidos | JUAN OCAMPO /GETTY IMAGES VIA AFP

La temporada 2026-27 de la NBA ya se siente en el ambiente y para la afición hispana en Estados Unidos es mucho más que una simple fecha marcada en el calendario. Es el regreso de las noches interminables de triples, remontadas imposibles y debates eternos sobre quién merece estar en el MVP ladder.

Además, esta campaña llega con formatos que ya conoces y otros que se han ganado su lugar, desde la NBA Cup hasta el Play In, lo que asegura básquet del bueno prácticamente todo el año.

Inicio de la temporada NBA 2026-27

La liga tiene listo el punto de partida para una nueva historia. La temporada regular 2026-27 de la NBA arrancará el martes 20 de octubre de 2026, día en el que las treinta franquicias vuelven a la duela con el objetivo de jugar 82 partidos y pelear por el sueño del título. Desde esa noche se ponen en marcha los grandes relatos del curso, los proyectos que buscan consagrarse y las sorpresas que siempre acaban rompiendo los pronósticos.

El estreno llegará con el tradicional Opening Night, uno de los eventos más esperados por la afición, donde suelen aparecer los últimos campeones, las nuevas súper duplas y algunos de los equipos que más ruido generaron en el mercado. Es el momento perfecto para engancharse desde el principio, seguir la narrativa completa y vivir una campaña que promete intensidad desde octubre hasta junio.

Fechas clave del calendario NBA 2026-27

La temporada regular se desarrollará hasta mediados de abril de 2027, con un ritmo altísimo de partidos y con la NBA Cup integrada como parte del calendario oficial, lo que suma tensión extra a la fase regular. El formato mantiene el interés semana a semana y convierte muchos duelos aparentemente normales en citas con peso competitivo adicional.

En febrero llegará el NBA All Star Weekend 2027, el fin de semana donde la liga se detiene para celebrar a sus estrellas con concursos, partido de exhibición y un ambiente que mezcla espectáculo y descanso competitivo. Después, en abril, será el turno del Torneo Play In, que define los últimos boletos para los playoffs y se ha consolidado como una de las ventanas más impredecibles de la temporada.

A partir de ahí se abre el camino de los playoffs, también desde abril, y las Finales de la NBA previstas para junio de 2027, con el Trofeo Larry O’Brien esperando al equipo que sobreviva a todas las rondas de eliminación directa. Entre medias, el Draft y la agencia libre mantendrán viva la conversación durante el verano y conectarán directamente con el siguiente curso.

Cómo ver la NBA en español en Estados Unidos

Si vives en Estados Unidos y quieres seguir toda esta temporada en español, tienes tres alternativas. La primera opción es ESPN Deportes, que ofrece partidos seleccionados de temporada regular, Play In, playoffs y juegos especiales con narración y análisis en español. Es una ventana ideal para disfrutar de la NBA con estilo televisivo clásico y comentarios pensados para la audiencia hispana.

La segunda alternativa es NBA League Pass, la plataforma oficial de la liga que permite ver los partidos en vivo y on demand desde la NBA App y desde diferentes dispositivos, con la opción de seguir encuentros con audio en español en una parte de la programación. Esto se convierte en la solución perfecta para quienes quieren seguir a su equipo favorito sin depender de la parrilla de televisión tradicional.

También se suma Amazon Prime Video, que contará con una selección de juegos de la NBA durante la temporada 2026-27 y añade otra vía para consumir baloncesto de máximo nivel dentro de un ecosistema de streaming que ya forma parte del día a día de muchos aficionados. Entre estas tres opciones, la combinación de ESPN Deportes, NBA League Pass y Prime Video arma un menú muy completo para vivir la NBA en español durante todo el año.

El calendario completo de los 82 partidos y los equipos del Opening Night se publican en agosto y actualizaremos esta nota con los horarios oficiales del Opening Night.

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