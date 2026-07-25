San Jose vs LA Galaxy: Bajas y cambios de última hora en el Clásico de California

El pulso cultural y deportivo del estado de California se traslada este fin de semana al imponente escenario de Palo Alto.

Preston Judd | Brandon Vallance / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

San Jose Earthquakes y LA Galaxy protagonizan, esté sábado 25 de julio de 2026 a las 10:30 p.m. (tiempo del este de EE. UU.) , una edición más del legendario “Clásico”, mudando toda su pasión al histórico Stanford Stadium, un escenario muy distinto al de años anteriores. Con una masiva presencia de la comunidad hispana en la Costa Oeste, el choque promete mantener la mística de un derbi caracterizado por marcadores abultados, dramatismo puro y los tradicionales fuegos artificiales al concluir el encuentro. Si planeas asistir al partido, Caltrain es la opción más rápida para llegar al Stanford Stadium.

El derbi fundacional de la MLS

Ninguna rivalidad en los Estados Unidos posee el peso histórico de este choque. Nacido en la temporada inaugural de la MLS en 1996, este enfrentamiento ha definido títulos de la MLS Cup y remontadas de playoffs memorables a lo largo de 105 capítulos oficiales. De cara al fin de semana, ambas escuadras vienen con la urgencia absoluta de redimirse tras haber sufrido dolorosas goleadas a mitad de semana tras la reanudación de la liga.

Para contextualizar la paridad reciente, así se cerraron sus últimos enfrentamientos en el calendario:

22 de mayo de 2026 (Regular Season): LA Galaxy 2 – 1 San Jose Earthquakes

LA Galaxy 2 – 1 San Jose Earthquakes 28 de junio de 2025 (Regular Season): San Jose Earthquakes 1 – 1 LA Galaxy

San Jose Earthquakes 1 – 1 LA Galaxy 21 de abril de 2024 (Regular Season): LA Galaxy 4 – 3 San Jose Earthquakes

El duelo en “The Farm”

Las cuotas previas en las casas de apuestas colocan a San Jose Earthquakes como el favorito en casa con una probabilidad de victoria asignada del 51.8%, ante un 25.2% para el Galaxy y un 23.0% de probabilidad de empate.

En la tabla general de la Conferencia Oeste, las realidades son complejas para ambos. El LA Galaxy comandado por Greg Vanney marcha en la décima posición del sector tras sufrir caídas consecutivas, la derrota 0-3 frente al LAFC, y la más reciente un duro 3-1 en casa frente a St. Louis City SC. Por su parte, los Quakes dirigidos por el experimentado Bruce Arena buscan salir de la parte baja tras haber sido vapuleados 4-0 como locales ante Orlando City.

En cuanto a las estadísticas colectivas de la campaña, los números oficiales demuestran el choque de estilos:

Posesión y precisión: El LA Galaxy prefiere dominar la pelota ( 503 pases promedio por partido ) y tejer sus jugadas con una precisión alta. Por su parte, San Jose promedia 395 pases y un juego de menor tenencia colectiva.

El LA Galaxy prefiere dominar la pelota ( ) y tejer sus jugadas con una precisión alta. Por su parte, San Jose promedia y un juego de menor tenencia colectiva. Peligro en el arco (xG): El poder de fuego histórico de los Earthquakes registra 2.1 goles por partido en promedio , superando notablemente el registro de 1.4 goles de los angelinos .

El poder de fuego histórico de los Earthquakes registra , superando notablemente el registro de . Juego aéreo y disciplina: San Jose apoya su juego físico registrando 12.3 faltas cometidas por encuentro, mientras que el Galaxy es un equipo más limpio en el traslado con 9.9 infracciones por juego.

Frente a frente: Las llaves del partido

El banquillo: El histórico estratega local Bruce Arena mide fuerzas en la pizarra contra el planteamiento táctico de Greg Vanney en el Galaxy.

El histórico estratega local mide fuerzas en la pizarra contra el planteamiento táctico de en el Galaxy. El peso europeo: El ataque de los Earthquakes recae directamente en el ariete alemán Timo Werner , mientras que la visita encomienda su creatividad al consolidado astro germano Marco Reus .

El ataque de los Earthquakes recae directamente en el ariete alemán , mientras que la visita encomienda su creatividad al consolidado astro germano . El muro escocés: El guardameta internacional escocés Angus Gunn disputará su primer Clásico de California tras un turbulento partido de debut a mitad de semana.

El guardameta internacional escocés disputará su primer Clásico de California tras un turbulento partido de debut a mitad de semana. La portería visitante: El exguardameta de los Quakes, JT Marcinkowski, defiende los tres palos de la escuadra angelina.

El soporte colectivo y las bajas sensibles

El partido estará sumamente condicionado por las sanciones de la jornada pasada. San Jose sufre la suspensión de su mediocampista Ronaldo Vieira y del delantero Preston Judd, ambos fuera de la convocatoria por acumulación de tarjetas. Asimismo, el ataque de los Earthquakes sentirá la ausencia de Cristian “Chicho” Arango, quien dejó el club meses atrás en el mercado para unirse al Atlético Nacional.

En la vereda opuesta, el Galaxy debe reconfigurar su parado táctico tras la expulsión con doble tarjeta amarilla del mediocampista Emiro Garcés ante St. Louis, sumado a la sensible salida veraniega de su figura brasileña Gabriel Pec, transferido al Cruzeiro.

Ante esto, el peso latino recae en otras piezas:

En el LA Galaxy: El lateral argentino Julián Aude vigilará los avances ofensivos locales, mientras que el mediocampista mexicoamericano Edwin Cerrillo fungirá como el tapón defensivo en la contención. Las variantes en ofensiva buscarán nutrirse del desequilibrio del extremo ghanés Joseph Paintsil .

El lateral argentino vigilará los avances ofensivos locales, mientras que el mediocampista mexicoamericano fungirá como el tapón defensivo en la contención. Las variantes en ofensiva buscarán nutrirse del desequilibrio del extremo ghanés . En San Jose Earthquakes: El central norteamericano con raíces latinas Dave Romney liderará las coberturas en el fondo, el brasileño Vítor Costa de Brito inyectará ida y vuelta por el sector izquierdo, y el juvenil mexicoamericano Niko Tsakiris buscará romper líneas en el mediocampo.

La estrategia desde los banquillos

El duelo estratégico estará al rojo vivo. Bruce Arena sabe perfectamente cómo jugar bajo presión y armará un bloque combativo para tapar las bandas del Galaxy. Por su parte, Greg Vanney ha insistido en que su plantel debe “mostrar quiénes son realmente” tras los últimos tropiezos, enfatizando que mantener la cabeza fría ante los más de 40,000 espectadores en Stanford será crucial para rescatar unidades en patio ajeno.

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