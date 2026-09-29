Joel Huiqui apuesta por el parón para recuperar a Cruz Azul: “Nos ayudará muchísimo”

La Máquina enfrenta al América en San Diego tras tres juegos sin ganar y busca recuperar lesionados y dar minutos a jóvenes

América y Cruz Azul disputarán una revancha en San Diego | Imago 7

Cruz Azul buscará aprovechar la pausa por la Fecha FIFA para recuperar sensaciones después de tres partidos consecutivos sin conocer la victoria. Antes de regresar a la actividad oficial, La Máquina tendrá este jueves 1 de octubre una nueva edición del Clásico Joven ante América en el Snapdragon Stadium de San Diego.

El conjunto dirigido por Joel Huiqui llega al amistoso después de caer 2-0 ante Inter Miami en la Campeones Cup, perder 1-0 frente a Monterrey y empatar 3-3 contra Toluca en la Jornada 10 del Apertura 2026, partido en el que Gabriel Fernández rescató la igualdad en tiempo agregado.

Huiqui espera recuperar jugadores durante el parón

Además de trabajar en los aspectos que han provocado la reciente racha sin victorias, el cuerpo técnico quiere utilizar estas semanas para avanzar en la recuperación de algunos futbolistas que han sufrido problemas físicos. Amaury García y Rodolfo Rotondi son dos de los casos que Huiqui sigue de cerca. García arrastra una lesión muscular que lo dejó fuera de los encuentros ante Monterrey y Toluca, mientras que Rotondi ha batallado durante el torneo con una fascitis plantar y molestias musculares.

“Este parón y estas semanas nos ayudarán muchísimo en el caso de Amaury y Rodo, ellos siguen en la etapa de rehabilitación, a ver si pueden tener minutos, en caso de que no, será una decisión muy pensada y en caso de que no pues que sea mejor para ellos. Nosotros intentamos que las decisiones que tomamos son con las áreas correspondientes y el jugador también. Omar ha sido increíble verlo, ha crecido muchísimo”, señaló Huiqi.

Cruz Azul también quiere aprovechar el amistoso para probar a sus jóvenes

El encuentro en San Diego también representa una oportunidad para que Huiqui dé minutos a futbolistas de las fuerzas básicas. El entrenador destacó el proyecto del club para desarrollar talento joven y señaló específicamente a Ariel Castro como uno de los elementos que están siendo evaluados para recibir mayor participación.

“Parte del proyecto del ingeniero y del club es desarrollar las fuerzas básicas, creo que hoy tenemos una camada importante en la cual tenemos confianza. Hay jugadores que tenemos que llevar para irles dando esa experiencia. Hay casos específicos como Castro que me parece un gran jugador. Estamos analizando qué jugador nos puede ayudar, estoy seguro que ganando minutos en estos partidos vamos a intentar ponerlos en esa instancia para que ellos sepan que es lo que les falta”.

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Castro ya recibió minutos recientemente con el primer equipo: ingresó en la derrota ante Monterrey, otro indicio de que el entrenador pretende utilizar este tipo de partidos para ampliar sus alternativas de cara al resto del torneo.

América y Cruz Azul se reencuentran después del 4-3

El Clásico Joven llegará a San Diego menos de tres semanas después del espectacular enfrentamiento entre ambos equipos en la Jornada 8. Cruz Azul se impuso 4-3 al América con goles de Erik Lira, José Paradela, Jesús Orozco Chiquete y Gabriel Fernández, aunque las Águilas reaccionaron en el cierre después de encontrarse 4-1 abajo.

Ahora no habrá puntos en disputa, pero el amistoso aparece en un momento importante para La Máquina. Después de aquella victoria, el cuadro celeste no ha vuelto a ganar y tratará de utilizar el partido en California para recuperar confianza antes de afrontar nuevamente la Liga MX.

El siguiente compromiso oficial será el domingo 11 de octubre ante Pumas en el Estadio Olímpico Universitario, escenario que traerá recuerdos recientes para los celestes. Será la reedición de la final del Clausura 2026, cuando La Máquina conquistó su décimo título de Liga MX después de empatar 0-0 la ida y vencer 2-1 a los universitarios en CU con un gol de Rotondi en el tiempo agregado.

Antes de esa revancha, San Diego servirá como laboratorio para Huiqui: recuperar futbolistas, dar experiencia a los jóvenes y, sobre todo, tratar de que Cruz Azul vuelva a encontrar las sensaciones que perdió después de su último triunfo precisamente frente al América.