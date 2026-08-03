¡Hasta el Mundial 2030! Mauricio Pochettino seguirá al frente de Estados Unidos

El entrenador argentino renueva con la selección de las barras y las estrellas luego de su actuación en la Copa del Mundo 2026

Pochettino sigue al frente de Estados Unidos. | Reuters.

La Federación de Futbol de Estados Unidos anunció la renovación de Mauricio Pochettino como entrenador de la selección varonil hasta 2030, una decisión con la que el organismo dará continuidad al proyecto iniciado en septiembre de 2024 y que tuvo como primer gran objetivo la Copa del Mundo de 2026.

El nuevo acuerdo no se limitará al trabajo del argentino con la selección absoluta. Pochettino y su cuerpo técnico también tendrán una mayor participación en áreas relacionadas con la formación de futbolistas, las selecciones juveniles, la capacitación de entrenadores y la colaboración con las ligas profesionales del país.

La federación destacó que la ampliación del contrato se produjo después de la actuación de Estados Unidos en el Mundial de 2026, torneo en el que el entrenador estableció la mayor cantidad de victorias para un técnico del USMNT en una misma edición de la competencia.

Pochettino seguirá con Estados Unidos hasta el Mundial de 2030

Durante el campeonato disputado en casa, Estados Unidos terminó como líder de su grupo por tercera ocasión en su historia y posteriormente derrotó 2-0 a Bosnia y Herzegovina en la ronda de 32, resultado que representó su primer triunfo en una fase de eliminación directa mundialista desde 2002.

El conjunto estadounidense marcó en sus cinco partidos del torneo y consiguió al menos dos anotaciones en cuatro de ellos. Estos números, además del crecimiento mostrado durante la competencia, fueron considerados por la federación para respaldar la continuidad del cuerpo técnico.

“Trabajando con U.S. Soccer durante los últimos dos años, quedó claro para nosotros que existe un enorme potencial para hacer todavía más fuerte el programa de la selección varonil”, señaló Pochettino tras darse a conocer el acuerdo.

El estratega también destacó el respaldo recibido durante el Mundial y explicó que uno de sus objetivos será generar un impacto que trascienda los resultados de la selección mayor.

“Queremos intentar dejar una huella duradera en el deporte de un país que nos ha recibido de una manera muy cálida y que ese impacto vaya más allá de los resultados dentro de la cancha”, agregó.

El nuevo proyecto de Estados Unidos rumbo a 2030

Pochettino afrontará ahora su primer ciclo mundialista completo con Estados Unidos. Antes del inicio de las eliminatorias rumbo a 2030, el equipo participará en las ediciones de 2027 y 2029 de la Concacaf Nations League, además de las Copas Oro programadas para esos mismos años.

El cuerpo técnico también colaborará con los equipos juveniles que disputarán los próximos Mundiales sub 17 y sub 20, así como con el proceso rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028, competencia que será organizada en territorio estadounidense.

Desde su llegada, el entrenador argentino ha utilizado a 62 futbolistas provenientes de 16 ligas y 12 países distintos. Además, 23 jugadores diferentes han participado en los 53 goles registrados durante su gestión, reflejo de la amplitud del grupo que ha sido observado.

Entre los futbolistas que debutaron bajo sus órdenes se encuentran Max Arfsten, Alex Freeman, Matt Freese, Sebastian Berhalter y Chris Brady. Los cinco terminaron formando parte de la convocatoria estadounidense para el Mundial de 2026.

El proyecto mantendrá también la continuidad de Jesús Pérez, Miguel D’Agostino y Toni Jiménez, colaboradores que han trabajado con Pochettino durante más de 15 años. El grupo se completa con Sebastiano Pochettino y Sílvia Tuyà.

“Mauricio construyó una cultura en la que los jugadores confían en el grupo, en el proceso y entre ellos”, aseguró Cindy Parlow Cone, presidenta de U.S. Soccer, quien destacó que la federación buscará mantener esa base durante los próximos cuatro años.

La renovación garantiza que Pochettino encabece el proceso estadounidense hacia el Mundial de 2030, pero también amplía su responsabilidad dentro de una estructura que pretende fortalecer la formación de futbolistas y entrenadores en todos los niveles del país.

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