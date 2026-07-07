Estados Unidos, con todo y Balogun son goleados por Bélgica y se despiden de la Copa del Mundo 2026

Hans Vanaken festeja el gol que le dice adiós a los estadounidenses | Reuters

Bélgica se clasificó a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 tras superar 4-1 a Estados Unidos en Seattle, en un partido donde los Diablos Rojos dominaron la mayor parte del encuentro. El primer gol llegó a los nueve minutos, cuando Charles De Ketelaere aprovechó un rebote dentro del área para abrir el marcador. Desde el inicio, Bélgica presionó la salida estadounidense y buscó marcar territorio con envíos largos y llegadas a la portería rival.

Estados Unidos logró igualar el marcador al minuto 31, gracias a un tiro libre de Malik Tillman que se desvió en la barrera y dejó sin opciones al portero Thibaut Courtois. Sin embargo, Bélgica respondió rápidamente con un segundo gol de De Ketelaere tras un centro desde la banda de Leandro Trossard, recuperando la ventaja antes del descanso. La primera mitad reflejó el dominio belga en posesión y creación de oportunidades, mientras que Estados Unidos tuvo que replegarse en varias ocasiones.

Al inicio del segundo tiempo, Estados Unidos ajustó su alineación ofensiva con la entrada de Giovanni Reyna y Sebastian Berhalter, buscando generar más claridad y peso en el ataque. Bélgica mantuvo su estructura y realizó cambios estratégicos, ingresando a Jérémy Doku y Romelu Lukaku para reforzar el ataque en los minutos finales. El equipo europeo cedió ligeramente la iniciativa, permitiendo que los locales adelantaran líneas en busca de descontar.

El tercer gol belga llegó al minuto 57, cuando un error en la salida de Matt Freese dejó el balón servido para Hans Vanaken, quien definió con un disparo de primera superando al arquero estadounidense y a Tim Ream. Esta acción sentenció prácticamente el encuentro, y Bélgica consolidó la victoria gracias a un control emocional y táctico durante los últimos minutos, impidiendo que Estados Unidos recortara la diferencia.

En el tramo final del partido, Estados Unidos buscó un último intento de reacción. Ricardo Pepi ingresó para aportar presencia en el área, mientras Antonee Robinson cometía faltas que trababan el juego. A pesar de la presión, Bélgica mantuvo su ventaja y se acercó al boleto a cuartos de final, con el equipo estadounidense incapaz de generar ocasiones claras.

La defensa belga, liderada por Timothy Castagne, y la labor de Courtois en el arco, fueron fundamentales para mantener el marcador a favor. Incluso en los minutos finales, Sebastian Berhalter tuvo una opción para descontar, pero un rechazo oportuno de Castagne impidió que el balón llegara a puerta, asegurando la clasificación de los europeos.

Con este resultado, Bélgica avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026, demostrando eficacia en la definición y capacidad para controlar los momentos clave del partido. La victoria refleja la fortaleza del conjunto europeo frente a un rival que mostró voluntad, pero que no pudo traducir su esfuerzo en goles suficientes.

El equipo de Rudi García ahora espera a su próximo rival en la siguiente fase, mientras Estados Unidos queda eliminado del torneo, cerrando una actuación donde se enfrentó a un equipo europeo bien organizado y con mayor efectividad en los momentos decisivos.

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