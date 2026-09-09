Messi en vivo: ¿Quién gana hoy el Chicago Fire vs Inter Miami? Resultado de la MLS 2026

Lionel Messi y Robert Lewandowski protagonizan uno de los duelos más esperados de la jornada de la MLS, con dos equipos que buscan consolidarse en la Conferencia Este

La MLS 2026 presenta uno de sus partidos más esperados de la temporada con el enfrentamiento entre Chicago Fire e Inter Miami, un duelo que tendrá como principal atractivo el choque entre Lionel Messi y Robert Lewandowski. Ambos equipos se medirán este miércoles 9 de septiembre en un encuentro clave rumbo a la recta final del campeonato.

El Soldier Field será el escenario de un partido entre dos clubes que llegan con objetivos distintos, pero con la misma necesidad de sumar puntos. Chicago Fire busca acercarse a los primeros lugares de la Conferencia Este, mientras que Inter Miami quiere mantenerse como uno de los principales contendientes por la parte alta de la clasificación.

Lionel Messi en la MLS 2026: fecha, horario y dónde ver el Chicago Fire vs Inter Miami

El partido entre Chicago Fire e Inter Miami se disputará este miércoles 9 de septiembre de 2026 en el Soldier Field, estadio con capacidad para más de 61 mil aficionados.

El encuentro comenzará en los siguientes horarios:

México y Centroamérica: 18:30 horas

18:30 horas Colombia: 19:30 horas

19:30 horas Estados Unidos: 20:30 horas ET / 17:30 horas PT

20:30 horas ET / 17:30 horas PT Argentina: 21:30 horas

La transmisión estará disponible a través de Apple TV, mientras que en Claro Sports podrás seguir el clásico minuto a minuto con todas las acciones, goles, estadísticas y detalles del encuentro.

Inter Miami llega a este compromiso ubicado en el segundo lugar de la Conferencia Este con 43 puntos. Las Garzas vienen de empatar 2-2 ante Atlanta United, partido en el que Lionel Messi volvió a ser protagonista con dos asistencias.

Chicago Fire, por su parte, ocupa la tercera posición del sector con 38 unidades. El equipo local atraviesa una racha de seis partidos sin derrota, aunque suma tres empates consecutivos y busca volver a ganar para recortar distancia con los primeros puestos.

Antecedentes del Chicago Fire vs Inter Miami y últimos resultados en la MLS

El duelo entre Chicago Fire e Inter Miami se presenta con una diferencia mínima en la clasificación. Apenas cinco puntos separan a ambos equipos, por lo que el resultado podría modificar la pelea por los primeros lugares de la Conferencia Este.

Inter Miami acumula 12 victorias, siete empates y cuatro derrotas durante la temporada. El equipo de Messi busca recuperar estabilidad después de algunos partidos donde ha mostrado irregularidades defensivas.

Chicago Fire llega con mayor confianza después de mantenerse invicto durante sus últimos seis compromisos. En su partido más reciente empató 4-4 ante Toronto FC en un encuentro donde Lewandowski llegó a marcar el 4-3 parcial antes del empate definitivo en los minutos finales.

El partido también representa un nuevo capítulo para dos estrellas internacionales. Messi y Lewandowski han protagonizado grandes duelos durante sus carreras y ahora volverán a encontrarse en un escenario diferente dentro del fútbol estadounidense.

Pronósticos y momios, Messi en la MLS: ¿Quién es favorito para ganar el partido?

De acuerdo con los momios publicados por Caliente MX, Chicago Fire aparece como ligero favorito para quedarse con la victoria, aunque la diferencia respecto a Inter Miami es reducida.

Las cuotas colocan el triunfo del equipo local en +124, mientras que una victoria de Inter Miami paga +168. El empate aparece con un momio de +320, reflejando la expectativa de un partido equilibrado.

En cuanto al mercado de goles, la tendencia apunta a un encuentro ofensivo. El over 2.5 goles aparece en -350, mientras que el under se ubica en +255, una señal de que se espera un duelo con oportunidades en ambas áreas.

Con Messi y Lewandowski como protagonistas, Chicago Fire e Inter Miami llegan al Soldier Field con la intención de sumar tres puntos importantes. La pelea por la Conferencia Este entra en una etapa decisiva y el resultado puede tener impacto directo en la carrera por los primeros lugares.

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