“¿Quién sos, bobo?” Rodrigo De Paul le presume el Mundial a Lewandowski durante tenso cruce en la MLS

El mediocampista argentino salió en defensa de sus compañeros del Inter Miami tras un cruce con el delantero polaco durante el empate ante Chicago Fire

Rodrigo de Paul le presume a Lewandowski | Getty Images via AFP

Rodrigo De Paul y Robert Lewandowski protagonizaron uno de los momentos más llamativos del partido entre Chicago Fire e Inter Miami. Más allá del empate 1-1 entre ambos equipos, el duelo tuvo un episodio de tensión cuando el mediocampista argentino defendió a sus compañeros y recordó sus títulos con la Selección Argentina.

El enfrentamiento ocurrió después de una serie de roces entre Lewandowski y futbolistas del conjunto de Florida. De Paul intervino en favor de sus compañeros y, durante el intercambio de palabras, hizo referencia al campeonato del mundo que consiguió con Argentina en Qatar 2022.

De acuerdo al video que se ha viralizado en redes sociales, se lee en los labios que el mediocampista del Inter Miami le habría dicho al delantero polaco: “¿Quién sos, bobo? Yo gané dos Copa América y una Copa del Mundo, ¿vos?”.

El cruce llegó después de dos momentos de tensión protagonizados por Lewandowski durante el encuentro. El atacante de Chicago tuvo empujones con Ian Fray y posteriormente con Yannick Bright, situaciones que elevaron la intensidad del partido en el Soldier Field.

No es la primera vez que De Paul utiliza el título mundial como argumento durante una discusión dentro de la MLS. Semanas atrás, el argentino tuvo un intercambio con un árbitro al que le señaló la estrella del escudo del Inter Miami mientras hacía referencia al campeonato obtenido con la Albiceleste.

Este intercambio de palabras entre Rodrigo De Paul y Lewandowski 👀🔥



(vía MLS por Apple TV) pic.twitter.com/luepiNEFLd — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) September 10, 2026

Más allá del momento polémico, el partido terminó con reparto de puntos. Chicago Fire se adelantó en el marcador gracias a Lewandowski, quien apareció con una definición de volea dentro del área para marcar su sexto gol en sus primeros nueve partidos dentro de la MLS.

Inter Miami respondió en el segundo tiempo y consiguió el empate gracias a Carlos Casemiro. El brasileño apareció de cabeza después de una asistencia de Lionel Messi, quien alcanzó su decimotercer pase de gol en la temporada, la cifra más alta de la liga.

El resultado dejó al Inter Miami con un punto importante en su pelea por la parte alta de la Conferencia Este, mientras Chicago Fire mantuvo su buena racha al extender a siete partidos su invicto y conservar un sólido registro como local.

El duelo entre Messi, Lewandowski y De Paul terminó así con un empate, pero también dejó una escena que rápidamente generó conversación: el campeón del mundo argentino defendiendo a sus compañeros y recordando el logro que marcó su carrera internacional.

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