León vs Real Salt Lake, en vivo cuartos de final de la Leagues Cup 2026: resultado y goles del partido, hoy 25 de agosto
La Fiera buscará dar la sorpresa y mantener su buen paso para llegar a las semifinales ante el Real Salt Lake
León vs Real Salt Lake: ¿Cómo llegan a los cuartos de final de la Leagues Cup 2026?
León llega a los Cuartos de Final como el primer cabeza de serie de la Liga MX, después de completar la primera fase con paso perfecto y sumar nueve puntos en tres partidos. La Fiera atraviesa además una racha de seis victorias consecutivas entre la Liga MX y la Leagues Cup, periodo en el que ha marcado 11 goles y recibido cuatro.
Por su parte, Real Salt Lake avanzó como el cuarto cabeza de serie de la MLS, con siete puntos y una diferencia de goles de +7. El conjunto estadounidense terminó la primera fase con ocho goles a favor y apenas uno en contra, además de repartir sus anotaciones entre seis jugadores diferentes.
Leagues Cup 2026, cuartos de final en vivo: ¿En dónde ver el León vs Real Salt Lake y a qué hora juegan?
El partido entre León y Real Salt Lake dará inicio a las 20:30 horas, tiempo de la Ciudad de México. En Estados Unidos será a las 21:30 horas del Este y 19:30 horas del Pacífico, duelo que podrán seguir en la plataforma de Apple TV en todo el mundo
León vs Real Salt Lake EN VIVO
¡Bienvenidos y bienvenidas! La Leagues Cup sigue su curso en los cuarto de final y este martes 25 de agosto León visitará al Real Salt Lake en búsqueda de dar el salto a las semifinales y soñar con llegar a la final. La Fiera llega invicto a esta instancia con tres victorias consecutivas, siendo el mejor equipo de la Liga MX, aunque no será sencillo en una sede como el DSG Park de Colorado.
Por su parte, Real Salt Lake avanzó a esta instancia en el cuarto lugar de la tabla de la MLS, con siete puntos y superando al LAFC gracias a la diferencia de goles. Así que no se muevan de sus lugares porque les traeremos todos los detalles en el minuto a minuto de Claro Sports.