León vs Real Salt Lake, en vivo cuartos de final de la Leagues Cup 2026: resultado y goles del partido, hoy 25 de agosto

León vs Real Salt Lake: ¿Cómo llegan a los cuartos de final de la Leagues Cup 2026?

León llega a los Cuartos de Final como el primer cabeza de serie de la Liga MX, después de completar la primera fase con paso perfecto y sumar nueve puntos en tres partidos. La Fiera atraviesa además una racha de seis victorias consecutivas entre la Liga MX y la Leagues Cup, periodo en el que ha marcado 11 goles y recibido cuatro.

Por su parte, Real Salt Lake avanzó como el cuarto cabeza de serie de la MLS, con siete puntos y una diferencia de goles de +7. El conjunto estadounidense terminó la primera fase con ocho goles a favor y apenas uno en contra, además de repartir sus anotaciones entre seis jugadores diferentes.