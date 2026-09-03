Monterrey elimina al América en penaltis y avanza a la final de la Leagues Cup 2026

Rayados supera a las Águilas 5-4 en penaltis tras empatar 2-2 en tiempo regular y jugará la final ante el Toluca el próximo domingo

Rayados elimina al América y avanza a la final de la Leagues Cup. | Imago 7

Monterrey consiguió su boleto a la final de la Leagues Cup 2026 después de superar 5-4 al América en la tanda de penaltis, luego del empate 2-2 en el tiempo regular. Hugo Cuypers ejecutó el quinto cobro de Rayados y selló la clasificación del equipo regiomontano.

El encuentro terminó sin goles durante la primera mitad. América tuvo aproximaciones por conducto de Isaías Violante, Alan Cervantes y Brian Rodríguez, mientras que Monterrey buscó opciones con Lucas Ocampos, Orbelín Pineda y Jesús Manuel ‘Tecatito’ Corona. El marcador permaneció 0-0 al descanso.

Rayados abrió el marcador al minuto 49. Diego Rossi detectó a Rodolfo Cota fuera de posición y sacó un disparo bombeado que terminó dentro de la portería del América después de un desvío. Monterrey tomó ventaja 1-0 en el inicio del segundo tiempo.

La respuesta del América llegó al minuto 58. Ramón Juárez recibió el balón dentro del área después de un tiro libre y remató junto al poste de Esteban Andrada para establecer el 1-1. Cinco minutos después, el conjunto de Coapa completó la remontada por medio de Alan Cervantes, quien recibió un pase de Raphael Veiga y colocó el balón al segundo poste para el 2-1.

¡Qué manera de darle la vuelta al partido! 💥



Alan Cervantes firma un golazo para la remontada parcial de @ClubAmerica sobre @Rayados 💙💛



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Monterrey encontró el empate después de una acción entre Kevin Álvarez y Orbelín Pineda dentro del área. El árbitro sancionó un penalti que dejó muchas dudas, tras un contacto rodilla con rodilla y Lucas Ocampos tomó el balón para ejecutar el cobro. El argentino superó a Cota desde los once pasos y puso el 2-2 al minuto 67.

¡Todo igual otra vez! 🤠



Lucas Ocampos convierte desde el punto penal para @Rayados e iguala el marcador 2-2 ante @ClubAmerica 🔵⚪️



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El marcador no volvió a cambiar. América buscó opciones con Raphael Veiga, Brian Rodríguez y Óscar Perea, mientras que Rayados trató de responder con Pineda antes de su salida del campo. Después de cuatro minutos de compensación, el árbitro terminó el encuentro y la clasificación tuvo que definirse desde el punto penal.

Raphael Veiga abrió la tanda para América y convirtió su disparo. Monterrey respondió por medio de Orellano. Brian Rodríguez e Israel Reyes también anotaron sus ejecuciones para las Águilas, mientras que Diego Rossi y Víctor Guzmán mantuvieron a Rayados en la disputa por el boleto. El momento que cambió la definición llegó con Alan Cervantes. El mediocampista, quien había anotado el segundo gol del América durante el tiempo regular, mandó su disparo fuera de la portería. Tecatito Corona convirtió después para Monterrey y colocó a Rayados a un cobro de la clasificación.

Érick Sánchez mantuvo con vida al América al convertir el cuarto penalti de su equipo, pero Monterrey tuvo la oportunidad de cerrar la serie con Hugo Cuypers. El delantero tomó el balón y anotó el quinto cobro del conjunto regiomontano para establecer el 5-4 en la tanda y confirmar el pase a la final.

Monterrey se convirtió así en el segundo finalista de la Leagues Cup 2026 y enfrentará a Toluca por el título. Las Águilas quedaron fuera después de perder la tanda de penaltis, pese a haber remontado durante el segundo tiempo antes del empate de Ocampos.

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