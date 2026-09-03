Así fue la dramática tanda de penales de Monterrey y América en la semifinal de la Leagues Cup

Después de un empate de 2-2, los Rayados de Monterrey vencieron a las Águilas en una tanda de penales tras un tiro fallado por parte de Alan Cervantes

Alan Cervantes falló el penal decisivo del América | Imago7

El último pase para la final de la Leagues Cup entre América y Monterrey se definió por pequeños detalles. Una dramática tanda de penales sentenció el futuro de ambos equipos que, tras un 2-2 en tiempo regular dentro del Dignity Health Sports Park de Carson, California, tuvieron que definir el encuentro desde los 11 pasos. El villano azulcrema tuvo nombre y apellido: Alan Cervantes, quien voló el esférico, pese a que el mediocampista anotó uno de los goles del partido.

Antes de llegar a los penales, América y Monterrey intercambiaron golpes en una segunda parte que tuvo de todo. Diego Rossi adelantó a Rayados al 49, pero las Águilas reaccionaron con Ramón Juárez y el propio Cervantes para darle la vuelta al marcador. La ventaja, sin embargo, duró apenas cuatro minutos, pues Lucas Ocampos convirtió desde el punto penal al 67 para devolver la igualdad. El 2-2 permaneció hasta el final y obligó a los dos equipos a jugarse el boleto a la final ante Toluca desde los 11 pasos.

La tanda comenzó con la misma historia que había marcado el partido: nadie lograba sacar ventaja. Raphael Veiga y Lucas Ocampos acertaron los primeros disparos, mientras Brian Rodríguez y Diego Rossi hicieron lo propio en el segundo turno. La presión crecía con cada ejecución, pero América y Monterrey mantenían el pulso desde el manchón penal. Después de los cobros de Israel Reyes y Víctor Guzmán, todo seguía igualado y el margen de error comenzaba a desaparecer.

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Fue entonces cuando la tanda encontró a su protagonista inesperado. Alan Cervantes, quien minutos antes había convertido el segundo gol del América, tuvo en sus pies la oportunidad de mantener a las Águilas con vida en el cuarto cobro. El mediocampista tomó carrera, buscó la portería de Esteban Andrada y terminó por enviar el balón por encima del travesaño. El error rompió la perfección de la tanda y dejó a Monterrey a un penal de tomar una ventaja que podía ser definitiva.

Jesús ‘Tecatito’ Corona se encargó de aprovechar el regalo. El atacante de Rayados convirtió su disparo y puso el 4-3 para trasladar toda la presión al América. Las Águilas todavía tenían una carta y Érick Sánchez apareció para evitar la eliminación inmediata. El mediocampista cobró el quinto penalti con personalidad, venció a Andrada y firmó el 4-4 que extendió el drama hasta el último disparo.

La historia terminó en los pies de Hugo Cuypers. El delantero de Monterrey asumió la responsabilidad del quinto cobro y no falló ante Rodolfo Cota para sentenciar el 5-4 en la tanda. Rayados consiguió así el boleto a la final de la Leagues Cup 2026, donde enfrentará a Toluca por el título, mientras América irá por el tercer lugar ante León, en una noche que encontró en Alan Cervantes al héroe de un momento y al villano del siguiente.

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