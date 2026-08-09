Ronald Acuña Jr.: velocidad, poder y una nueva página en MLB

Su combinación de jonrones, velocidad y capacidad para cambiar un partido lo colocó en una categoría reservada para muy pocos jugadores.

Ronald Acuña Jr. | JIM MCISAAC / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Ronald Acuña Jr. pasó de ser un joven prospecto venezolano de La Sabana a convertirse en uno de los peloteros más explosivos de las Grandes Ligas. En 2023 alcanzó una dimensión histórica con su temporada 40-70. Ahora, después de superar las 200 bases robadas y acercarse a los 200 jonrones, el venezolano busca escribir el siguiente capítulo de una carrera todavía en construcción.

El niño de La Sabana que soñaba con conquistar MLB

Ronald José Acuña Jr. nació el 18 de diciembre de 1997 en La Guaira, Venezuela, y desde adolescente llamó la atención de los scouts por una combinación poco habitual de velocidad, fuerza y capacidad atlética.

Los Bravos de Atlanta lo firmaron en 2014 y su ascenso por las ligas menores fue rápido. El venezolano debutó en Grandes Ligas el 25 de abril de 2018, con apenas 20 años. Aquel primer año confirmó que el talento que había mostrado en las menores podía trasladarse inmediatamente al máximo nivel.

Acuña terminó 2018 con 26 jonrones, 64 carreras impulsadas, 16 bases robadas y .293 de promedio, además de un OPS de .917 en 111 partidos. Ese rendimiento le permitió ganar el Novato del Año de la Liga Nacional.

De prospecto explosivo a superestrella

La carrera de Acuña también ha estado marcada por lesiones. En julio de 2021 sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, que puso fin anticipadamente a su temporada.

Después de regresar, el venezolano alcanzó el nivel más alto de su carrera en 2023. Su producción ofensiva no solamente fue extraordinaria: cambió los parámetros con los que se medía la combinación entre poder y velocidad.

El histórico 40-70 que cambió la historia

El 27 de septiembre de 2023, Acuña consiguió algo que ningún jugador había hecho antes en las Grandes Ligas. Frente a los Chicago Cubs, se embasó con un sencillo en la décima entrada y posteriormente se robó la segunda base para alcanzar las 70 estafadas. Con ello se convirtió en el primer pelotero de la historia de MLB con al menos 40 jonrones y 70 bases robadas en una misma temporada.

Su temporada completa terminó con:

41 jonrones

73 bases robadas

217 hits

149 carreras anotadas

106 carreras impulsadas

.337 de promedio

.416 de porcentaje de embasarse

1.012 de OPS

Acuña lideró la Liga Nacional en varias categorías ofensivas y terminó recibiendo el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional por unanimidad. La hazaña tuvo además una progresión histórica. Antes de llegar al 40-70, Acuña ya había sido el primer jugador de MLB en conseguir 30 jonrones y 60 robos en una misma temporada, cuando alcanzó esa combinación el 31 de agosto de 2023. Y días antes había ingresado al exclusivo club 40-40 al conectar su cuadrangular número 40.

Una velocidad que también hizo historia en Atlanta

La velocidad de Acuña no es solamente un complemento de su poder. En abril de 2024 se convirtió en el líder histórico de bases robadas de los Bravos desde que la franquicia se trasladó a Atlanta en 1966, superando las 189 de Rafael Furcal. En ese momento llegó a 190. Ese registro ayuda a dimensionar una característica que define su juego: Acuña puede cambiar un partido sin necesidad de conectar un cuadrangular. Un sencillo puede convertirse en doble, una base por bolas puede transformarse en posición de anotación y un batazo profundo puede terminar en tres bases.

2026: el regreso después de nuevas lesiones

La temporada 2026 ha sido mucho más complicada. Acuña fue colocado en la lista de lesionados el 3 de mayo por una distensión del tendón de la corva izquierda y regresó el 18 de mayo. Posteriormente volvió a ingresar a la lista de lesionados el 10 de junio, nuevamente por una distensión en el mismo tendón.

Los Bravos iniciaron posteriormente su proceso de recuperación. El 13 de julio fue enviado a rehabilitación con Florida Complex League Braves y el 17 de julio pasó a Gwinnett Stripers. La MLB registra su activación de Atlanta el 27 de julio.

Antes de esa actualización, sus números de 2026 eran:

234 turnos al bate

57 hits

11 jonrones

27 carreras impulsadas

15 bases robadas

.244 de promedio

.358 de porcentaje de embasarse

.794 de OPS

La temporada, por tanto, no debe analizarse únicamente desde la producción. El gran desafío para Acuña es recuperar continuidad y mantenerse saludable.

Acuña ya superó las 200 bases robadas

Uno de los datos que conviene actualizar respecto a la versión anterior es su acumulado de carrera. Acuña ya superó las 200 bases robadas y también está por encima de los 190 jonrones. El registro de MLB lo coloca, con los datos disponibles, en 193 cuadrangulares y 220 robos de por vida, además de un promedio de .287 y un OPS de .901.

Eso significa que la combinación que parecía una proyección cuando todavía era un jugador joven ya es una realidad estadística.

La pregunta ahora no es si llegará a 200-200. La pregunta es hasta dónde puede llevar esa combinación.

Los números que explican la grandeza de Ronald Acuña Jr.

2018: Novato del Año de la Liga Nacional.

Novato del Año de la Liga Nacional. 2023: MVP unánime de la Liga Nacional.

MVP unánime de la Liga Nacional. 2023: primer jugador de MLB con 40 jonrones y 70 robos .

primer jugador de MLB con . 2023: 41 HR y 73 SB.

41 HR y 73 SB. 2023: primer jugador con 30 HR y 60 SB en una temporada.

primer jugador con 30 HR y 60 SB en una temporada. 2024: superó a Rafael Furcal como líder de robos de los Bravos desde 1966.

superó a Rafael Furcal como líder de robos de los Bravos desde 1966. Totales en su carrera: más de 190 jonrones y más de 200 bases robadas.

La pregunta que queda: ¿hasta dónde puede llegar Acuña?

A los 28 años, Acuña todavía tiene tiempo para ampliar considerablemente sus números históricos. Su carrera ya incluye un premio MVP, un Novato del Año, cinco selecciones al Juego de Estrellas y la primera temporada 40-70 de la historia. El siguiente desafío es diferente: la salud y la continuidad.

Después de las lesiones que han limitado sus últimas temporadas, mantenerse sobre el terreno será tan importante como su capacidad para conectar jonrones o robar bases. Si consigue recuperar una temporada completa y mantener su producción, Acuña todavía puede escalar posiciones entre los grandes peloteros venezolanos y latinoamericanos de la historia.

Su legado ya está construido sobre una marca que nadie había conseguido. Ahora queda por descubrir qué tan lejos puede llevarla.

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