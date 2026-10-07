Rafael Márquez firma el peor arranque de la Selección Mexicana… ¡desde 1979!

Un arranque de proceso tan negativo no se veía desde la segunda etapa de Raúl Cárdenas, quien también sumó dos empates y dos descalabros. Su proceso culminó tras no clasificar a España 1982

El proceso de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana, lamentablemente ya escribió un capítulo en la gris historia del combinado tricolor. El novel entrenador ya se hizo de un registro que lo coloca como el líder del peor inicio de un ciclo desde 1979. Después de cuatro partidos, el Tricolor acumula dos empates y dos derrotas, una combinación que no se presentaba en el arranque de una gestión desde la segunda etapa de Raúl Cárdenas, quien dirigió al equipo entre 1979 y 1981.

Márquez comenzó su ciclo con dos igualadas consecutivas, ambas por 1-1, ante Colombia y Perú. Posteriormente llegaron las derrotas frente a Estados Unidos por 3-0, y la última de ellas, fraguada este 6 de octubre ante el selectivo de Chile, por 2-0. Dichos números dejan un sabor amargo de boca en Márquez Álvarez, quien heredó lo hecho por Javier Aguirre durante la Copa del Mundo 2026.

Para encontrar un antecedente similar hay que trasladarnos hasta el ya muy lejano 1979, cuando Raúl Cárdenas inició su segunda etapa como técnico de México. Según datos de Transfermarkt, en sus primeros cuatro encuentros, el equipo también registró dos empates y dos derrotas, un comienzo que quedó asociado a una etapa en la que el principal objetivo era conseguir la clasificación para el Mundial de España 1982.

El registro de Cárdenas tampoco se modificó de inmediato. El timonel tuvo que esperar hasta su noveno partido para conseguir su primera victoria, cuando México derrotó 4-0 a Corea del Sur. El dato establece un precedente para Márquez, quien después de cuatro encuentros todavía busca el primer triunfo de su gestión.

Durante aquel periodo, México disputó partidos de preparación y compromisos correspondientes al proceso rumbo a España 1982. Los resultados no fueron los óptimos en el periodo, y finalmente, Cárdenas no consiguió llevar al Tricolor a aquella Copa del Mundo., lo que le terminó costando el puesto.

Primeros nueve partidos de México en el proceso de Raúl Cárdenas (1979-1980)

Cárdenas arrancó su segunda etapa en 1979, en busca de obtener el boleto a España 1982. Su primer triunfo llegó hasta el noveno partido, en un segundo encuentro ante Corea del Sur.

México 1-1 Finlandia México 0-1 Corea del Sur México 2-2 Guatemala Brasil 2-0 México Australia 2-2 México Australia 1-1 México Estados Unidos 2-1 México México 1-1 Bulgaria México 4-0 Corea del Sur

Datos de Transfermarkt

Más de cuatro décadas después, Márquez enfrenta un escenario diferente en cuanto al objetivo de su proceso, pero con un registro inicial que vuelve a colocar la estadística en el pasado. El exdefensor busca construir el equipo que representará a México en el proyecto rumbo al Mundial de 2030, mientras todavía intenta encontrar su primera victoria como entrenador nacional.

La comparación entre ambos arranques no significa que los procesos tengan el mismo desenlace, sin embargo remarca la urgencia de que el Tri pueda conseguir ya el triunfo, acompañado de un funcionamiento óptimo. Cárdenas necesitó nueve partidos para ganar por primera vez y terminó sin conseguir la clasificación a España 1982. Por su parte, Márquez apenas suma cuatro encuentros y todavía tiene margen para modificar su registro antes de los compromisos que definirán su proyecto. Su siguiente compromiso: los cuartos de final de la Nations League ante Jamaica.