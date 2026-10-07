Tala Rangel rompe el silencio tras sus errores con la Selección: “Se ha hecho mucho escándalo, todos nos hemos equivocado”

El portero habla al aterrizar en Guadalajara tras la Fecha FIFA, en la que cometió par de errores en el partido entre México y Estados Unidos

Tala Rangel está de regreso en Guadalajara tras la Fecha FIFA, en la que fue titular en dos partidos, pero quedó marcado por los fallos en los primeros dos goles en la derrota ante Estados Unidos.

El portero no había hablado hasta este miércoles, cuando aterrizó en Guadalajara tras la conclusión de la Fecha FIFA, y el arquero dijo que es algo que pasa en el fútbol, por lo que pasa la página y se enfoca en lo que viene.

“Es parte de la profesión y la vida misma”, declaró Rangel a los micrófonos de Claro Sports. “Se ha hecho mucho escándalo, más de lo que realmente es. A todos nos pasa, todos nos hemos equivocado y quedarme con eso”.

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Tala Rangel contribuyó en dos goles ante Estados Unidos | Allan Henry-Imagn Images

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Rangel agradece el respaldo de Rafa Márquez

Horas después del partido ante Estados Unidos, Rafa Márquez aseguró que los errores no cambian su valoración del arquero de las Chivas: “Con Tala hay plena confianza en lo que nos puede dar y cualquiera se puede equivocar, obviamente, así que no tengo ningún problema con eso”.

“El hecho de haber sido jugador creo que me da la idea de seguir plenamente confiando en él y de trabajar aún más con él. Él estos días vino con nosotros a hablar, para ver cómo le podemos ayudar a mejorar, y eso habla de que reconoce que no fue su mejor actuación, que fue un mal día para todos nosotros”.

Al respecto, el portero de las Chivas también habló aeropuerto de Guadalajara; “Es algo que se aprecia de parte de tu director técnico“.

Rangel fue titular en el primer y el tercer partido de la Fecha FIFA, disputando los 90 minutos ante Colombia y Estados Unidos. Permitió cuatro goles, más que el total recibido durante los cinco partidos de la Copa del Mundo, cuando dejó la portería a cero ante Sudáfrica, Corea del Sur, Chequia y Ecuador, pero permitió tres tantos de Inglaterra en los octavos de final en el Estadio Ciudad de México.

El calendario no para para Rangel y las Chivas. Tras la Fecha FIFA, tienen el Clásico Tapatío programado para el sábado 10 de octubre, seguido de compromisos ante Tigres, Necaxa, Monterrey, Atlante y León previo a la que podría ser la revancha a nivel internacional, loscuartos de final de la Concacaf Nations League ante Jamaica en el mes de noviembre.

Santiago Sandoval habla tras su debut con la Selección Mexicana | Claro Sports

Santiago Sandoval habla tras su debut con la Selección Mexicana

Para otro jugador de las Chivas, esta Fecha FIFA será inolvidable, ya que Santiago Sandoval debutó como jugador de la Selección Mexicana. “Es un sueño hecho realidad, es algo por lo que trabajas”, aseguró el jugador en el aeropuerto.

“Es algo muy especial para un joven como yo. Tú te das cuenta y es otro nivel. Compartes cancha con gente que veías en la tele, es algo muy especial”, agregó Sandoval.

Sandoval tiene claro que debe seguir rindiendo con las Chivas para volver a la Selección Mexicana: “Para eso se necesita trabajar, hacer lo que vengo haciendo. Agradecido por la confianza”

Las Chivas vuelven a la actividad de la Liga MX ante el Atlas, en un juego que Sandoval no ve como revancha porque el equipo va en la parte alta de la tabla, pese a que no ganaron ante América y Querétaro. “Va a ser un partido especial, es muy importante.. Los Clásicos se ganan. Concentrado con Chivas para ganar ese partido importante“.