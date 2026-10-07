Antonio Mohamed pide paciencia con Tala Rangel y ve a Luis García con méritos para la Selección Mexicana

El técnico de Toluca también abordó las dudas de Alexis Vega sobre seguir con México y analizó el legado de Messi tras despedirse de Argentina

Mohamed defiende al Tala y pide oportunidad para Luis García en el Tri | Imago7

La actividad de la Liga MX regresará después de una Fecha FIFA que dejó varios temas alrededor de la selección mexicana, y Antonio Mohamed aprovechó la previa del Tigres vs Toluca, correspondiente a la jornada 11 del Apertura 2026, para fijar postura sobre algunos de ellos. Desde Alexis Vega y las dudas sobre su continuidad en el Tricolor hasta los errores de Raúl ‘Tala’ Rangel y la posibilidad de Luis García Palomera, el técnico de los Diablos habló del proceso que comienza Rafael Márquez.

México terminó la primera ventana internacional de Márquez sin victorias: empató 1-1 ante Colombia y Perú y posteriormente cayó 3-0 frente a Estados Unidos y 2-0 contra Chile. El resultado ante el conjunto estadounidense puso especialmente bajo la lupa a Rangel, quien tuvo participación directa en las dos primeras anotaciones del rival.

Otro de los asuntos que rodearon al Tricolor durante este periodo fue la ausencia de Alexis Vega, quien no apareció en la primera convocatoria de Márquez. Después del empate 3-3 de Toluca ante Cruz Azul, el atacante reconoció públicamente que analiza junto con su familia si continúa o no su trayectoria con la selección mexicana.

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Mohamed evitó intervenir en una decisión que considera exclusivamente del futbolista y puso el énfasis en recuperar la mejor versión del delantero para el cierre del Apertura 2026. “Es un tema personal que tendrá que definir él. En eso no me meto; son temas personales de cada uno. Lo importante es que siga levantando el nivel porque nosotros lo necesitamos mucho”, explicó.

El técnico argentino también recordó que Toluca comienza a recuperar piezas después del parón internacional. “Tanto él como los chicos que están en selección. También tenemos recuperados a Santi y Simón, tenemos a todos, así que esperemos poder contar con plantel completo para el cierre del campeonato, con ritmo todos, para poder ser un contendiente a ganar el torneo”, agregó.

La portería de la selección mexicana fue otro punto de la conferencia. Raúl ‘Tala’ Rangel quedó señalado después del 3-0 contra Estados Unidos, primero al no cortar un servicio que terminó en el gol de Julian Hall y después al perder el balón fuera de su área en la acción que Cavan Sullivan convirtió en el segundo tanto estadounidense.

Mohamed pidió no emitir una conclusión definitiva sobre el guardameta de Chivas por una actuación y recordó lo mostrado anteriormente con México. “Por un partido malo al portero de Chivas no lo podemos crucificar porque en el Mundial fue uno de los mejores, casi mantuvo la valla en cero todos los partidos del Mundial. No podemos ser tan oscuros ni tan claros de un momento a otro”, sostuvo.

En ese mismo análisis apareció Luis García Palomera, portero de Toluca y uno de los futbolistas que Mohamed considera con argumentos para recibir una oportunidad en la selección mexicana. El estratega, sin embargo, reconoció que la elección corresponde únicamente a Rafael Márquez y su cuerpo técnico.

“Claro que seguro fue volteado a ver, pero el técnico se decidió por otras opciones y está en todo su derecho. Me parece que hay que tener paciencia en cuanto a los rendimientos. Con respecto a Luis, ha hecho los méritos para poder tener una posibilidad. Ojalá se le pueda dar, pero vuelvo a lo mismo: son gustos de entrenadores, nada más”, señaló el entrenador de Toluca.

Las palabras de Mohamed llegan mientras comienza nuevamente la competencia por lugares en el Tricolor. La primera Fecha FIFA de Márquez dejó jugadores bajo observación y otros que esperan abrirse espacio en las siguientes convocatorias, mientras que el seleccionador tendrá que definir cómo modifica su grupo después de cuatro partidos sin victoria en el inicio de su gestión.

Para Mohamed, esa evaluación debe realizarse con tiempo y no únicamente a partir de una actuación. El técnico respaldó a Rangel pese a los errores frente a Estados Unidos, mientras que al mismo tiempo colocó a Luis García como una alternativa que, desde su perspectiva, ha acumulado méritos para competir por un llamado.

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Antonio Mohamed habla del retiro de Lionel Messi con Argentina

El entrenador del Toluca también fue cuestionado por un acontecimiento que marcó esta Fecha FIFA fuera del entorno mexicano: la despedida de Lionel Messi de la selección argentina. El capitán disputó su último encuentro con la Albiceleste el martes 6 de octubre ante Benín en el Monumental de Buenos Aires, donde Argentina ganó 3-0 y Messi anotó el último de sus 126 goles internacionales.

Para Mohamed, la salida del futbolista de 39 años tras más de dos décadas con Argentina dejará un espacio difícil de ocupar. “Lo de Messi es un legado muy importante que deja, no solamente para Argentina, sino para todo el fútbol. Hay que disfrutar los últimos años que le quedan jugando y esperemos que Argentina pueda suplantarlo rápido, aunque va a ser muy difícil”, aseguró.

Con esos temas alrededor de la conferencia, Mohamed vuelve ahora la atención a la Liga MX. Toluca visitará a Tigres este viernes 9 de octubre en el Estadio Universitario por la jornada 11 del Apertura 2026, en su primer compromiso después de la pausa internacional.