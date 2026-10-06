Respaldo total a Rangel tras sus errores ante Estados Unidos: “Con Tala hay plena confianza”

El técnico destacó la autocrítica del portero y aseguró que seguirá trabajando con él de cara al duelo ante Chile

Rafael Márquez salió en defensa de Raúl ‘Tala’ Rangel después de la derrota 3-0 de México ante Estados Unidos y dejó claro que los errores del guardameta no modificaron su consideración dentro de la Selección Mexicana. El técnico explicó que entiende este tipo de situaciones por su experiencia como jugador y que la respuesta será mantener la confianza y trabajar con él.

“Con Tala hay plena confianza en lo que nos puede dar y cualquiera se puede equivocar, obviamente, así que no tengo ningún problema con eso”, señaló Márquez al ser cuestionado sobre la posibilidad de hacer un cambio en la portería para el partido ante Chile.

El entrenador también destacó la actitud del propio Rangel después del encuentro frente a Estados Unidos. “El hecho de haber sido jugador creo que me da la idea de seguir plenamente confiando en él y de trabajar aún más con él”, añadió, antes de revelar que el arquero buscó al cuerpo técnico para analizar su actuación.

“Él estos días vino con nosotros a hablar, para ver cómo le podemos ayudar a mejorar, y eso habla de que reconoce que no fue su mejor actuación, que fue un mal día para todos nosotros”, explicó Rafa. Para el seleccionador, esa disposición para revisar errores también forma parte del proceso de crecimiento del portero.

La conferencia también dejó espacio para hablar de Guillermo Ochoa, quien recibirá un reconocimiento previo al encuentro ante Chile. Márquez fue consultado sobre el lugar que ocupa Memo en la historia de la Selección Mexicana y evitó compararlo directamente con otros guardametas.

“He convivido con Memo tanto dentro como afuera de la cancha. Es un gran ser humano, obviamente ha sido un gran profesional”, afirmó. El técnico destacó la trayectoria de Ochoa y el peso que tuvo durante diferentes etapas con el Tricolor.

Márquez también rechazó entrar en una discusión sobre si Ochoa es el mejor portero en la historia de México. “El tema de las comparaciones nunca me ha gustado porque todos somos únicos y todos somos diferentes”, expresó antes de reconocer su importancia en momentos relevantes para la selección.

“Para Memo, para la selección fue alguien importantísimo en momentos importantísimos y sí, es una leyenda del fútbol”, cerró Rafa. El técnico consideró merecido el homenaje y adelantó que habrá un reconocimiento personal: “Me da mucho gusto por él y seguramente mañana le daremos un buen abrazo”.

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