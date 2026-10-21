México vs Chile en vivo: horario y dónde ver el Mundial Femenil sub 17

Todos los detalles del segundo partido de la Selección Mexicana Femenil sub 17 en el Mundial de la categoría que se disputa en Marruecos

México vs Chile, cuándo y a qué hora juega la Selección Mexicana. Claro Sports

La Selección Mexicana de fútbol femenil sub 17 tiene su segundo compromiso en el Mundial de la categoría este jueves 22 de octubre, cuando se enfrenten en el Mohammed VI Football Complex de Rabat a Chile en la jornada 2 del Grupo F, en partido que dará inicio a las 12:00 horas, tiempo del centro de México.

México comenzó el Mundial sub 17 femenil que se disputa en Marruecos con una derrota 2-0 ante una de las potencias de la categoría, España. Mantuvieron el arco a cero más de media hora, pero los goles de Carolina Ferrera y Elena Vizuete alrededor del descanso fueron la diferencia para que el equipo que dirige Miguel Gamero comenzara el torneo con el pie izquierdo.

Toca pasar la página y enfrentarse al rival que, a priori, es el más accesible del grupo, Chile. Las sudamericanas sumaron un valioso punto ante Australia, que será el último rival del tricolor femenil sub 17 en esta primera ronda. Kiara Concha adelantó a las chilenas al minuto 33, aunque lo empató Charlotte Bradshaw en la segunda parte.

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¿Horario y dónde ver el México vs Chile de la jornada 2 Mundial Femenil sub 17 2026?

El partido entre México y Chile del Mundial sub 17 femenil se juega el jueves 22 de octubre del 2026, en punto de las 12:00 horas, tiempo del centro de México, y lo podrás seguir por TV en territorio mexicano en Canal 9, TUDN y ViX.

Posibles alineaciones del México vs Chile para el Mundial Femenil sub 17

Tras jugar el primer partido el lunes 19 de octubre, tanto México como Chile podrían presentar cambios en su XI para el segundo compromiso del Mundial sub 17 femenil. Estas fueron las alineaciones del primer juego:

MÉXICO: Ania López, Fernanda Monroy, Emily Delgado, Valeria Figueroa, Araceli Pérez, Ixchel Uscanga, Zoe Sánchez, Citlalli Reyes, Natalia Pérez, Mía Urbano, Kimberly García.

Ania López, Fernanda Monroy, Emily Delgado, Valeria Figueroa, Araceli Pérez, Ixchel Uscanga, Zoe Sánchez, Citlalli Reyes, Natalia Pérez, Mía Urbano, Kimberly García. CHILE: Oriana Csitancho, Constanza Sánchez, María Paz Valdivieso, Josefa Munita, Amparo Abarca, Antonella Martínez, Martina Poblete, Amaral Farías, Catalina Muñoz, Kiara Concha, Antonia Crot.

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Pronósticos Mundial Femenil sub 17: ¿Quién es el favorito del México vs Chile?

La Selección Mexicana Femenil sub 17 tiene un historial más exitoso amplio en este torneo. En 2025 terminaron en el tercer lugar, venciendo a Brasil en penaltis, y ostentan un segundo sitio en 2018. De las 10 ediciones, solo en la primera (2008) no participaron.

Chile, por su parte, se perdió las ediciones de 2024 y 2025. Disputan por tercera ocasión este torneo y nunca pasaron de la fase de grupos, por lo que las mexicanas parten como favoritas para el partido del jueves.

Formato y reglas del Mundial Femenil sub 17 2026: ¿Cómo se clasifica a octavos de final?

El Mundial femenil sub 17 lo disputan 24 países de las seis confederaciones del planeta fútbol. Las selecciones están repartidas en seis grupos de cuatro equipos. Califican a los octavos de final los dos mejores de cada grupo y los cuatro mejores terceros. En caso de empate en puntos dentro de un grupo, se utilizan los siguientes criterios de desempate:

Resultado entre los equipos involucrados

Diferencia de goles en los partidos comunes

Goles a favor en los partidos comunes

Diferencia de goles en todos los partidos de la fase de grupos

Clasificación del Fair Play

El primer criterio de desempate para la tabla de terceros lugares es la diferencia de goles, ya que no habría duelo en común entre los equipos con la misma cantidad de unidades.