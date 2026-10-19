La Selección Mexicana pierde ante España en su debut en el Mundial Femenil sub 17 

España venció 2-0 a México en la jornada 1 del Grupo F de la Copa del Mundo que se disputa en Marruecos tras los goles de Elena Vizuete y Carolina Ferrera

España vence a México en el Mundial Femenil sub 17 | X:@Miseleccionfem

La Selección Mexicana perdió 2-0 frente a España en el inicio del Mundial Femenil sub 17, que se celebra durante este otoño en Marruecos. La derrota de este 19 de octubre puso al Tricolor en una situación complicada, a la espera de conocer el resultado del Australia vs Chile, partido que cerrará la jornada 1 del Grupo F, donde se encuentra el conjunto azteca.

Los goles de Carolina Ferrara, al minuto 42, y de Elena Vizuet, al 48’, pusieron al equipo mexicano contra las cuerdas en el encuentro que se disputó en el Campo 2 del Complejo de Fútbol Mohammed VI, ubicado en Rabat.

México y España compartieron el sistema táctico 4-2-3-1; sin embargo, la efectividad ofensiva fue suficiente para que la Furia Roja sumara sus primeros tres puntos del torneo. Esto demuestra por qué España se encuentra entre los equipos favoritos para levantar la Copa del Mundo, gracias al buen trabajo que ha mostrado en toda la estructura de sus selecciones durante los últimos años.

El Tricolor sub-17 sufrió desde los primeros minutos. Carolina Ferrara fue la primera en dar un aviso con un disparo al poste tras un cañonazo de larga distancia, antes de la primera media hora. México encontró pocas oportunidades a la ofensiva debido a la escasa construcción de jugadas desde el mediocampo, mientras intentaba detener los embates de la Furia Roja.

El gol de España llegó cerca del final de la primera parte. Un error en la salida mexicana dejó el esférico en posesión de las españolas. Elena Vizuet recibió un pase, dribló a la defensiva del Tricolor para ingresar al área y disparó; sin embargo, la arquera mexicana Ania López rechazó el balón. El problema fue que la pelota quedó muerta y Carolina Ferrara aprovechó para enviar el esférico al fondo de la portería azteca.

México tuvo el empate al inicio del segundo tiempo, pero la falta de puntería de Kimberly García ahogó el grito de gol. Un cabezazo con la portería abierta se fue por encima del arco y la jugada de peligro hizo reaccionar a España, que no tardó en marcar el segundo tanto.

La Roja movió el balón de forma vertical y, en menos de cinco segundos, ya se encontraba en terreno mexicano. Elena Vizuet volvió a demostrar sus habilidades y enganchó desde la banda izquierda hacia el borde del área grande, desde donde soltó un zurdazo que terminó en el fondo de la portería mexicana.

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El siguiente partido de México será frente a Chile este jueves 22 de octubre, en busca de sus primeros tres puntos que mantengan al Tricolor con posibilidades de clasificar a la siguiente ronda del Mundial Femenil sub 17 de Marruecos.