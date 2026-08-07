MLB standings: Phillies ya sienten el efecto Arráez en su alineación y sus números lo respaldan

El venezolano llegó a Philadelphia y no ha parado de conectar hits demostrando por qué es uno de los mejores bates de la liga

Arráez no para de batear hits | HUNTER MARTIN / GETTY IMAGES VIA AFP

Luis Arráez llegó a Philadelphia con la fama de ser el mejor bateador de la Liga Nacional, y en cuestión de días ya se convirtió en la pieza que le faltaba a una alineación sedienta de consistencia. Desde su debut con la casaca de los Phillies, Arráez ha bateado para .385 en 13 turnos repartidos en tres compromisos, una cifra que lo posiciona, con diferencia, como el mejor bateador del equipo en este arranque.

El arranque arrollador de Arráez con los Phillies

Los números hablan solos y son difíciles de ignorar. El venezolano acumula 5 imparables, entre los que destacan 2 dobles y 1 jonrón, este último su primer cuadrangular con el uniforme de Filadelfia. A eso se suman 4 carreras impulsadas, un aporte que ya se nota en el marcador y que ratifica por qué es considerado uno de los bateadores de contacto más peligrosos de las Grandes Ligas.

Lo llamativo es que Arráez llega respaldado por una temporada completa espectacular. Antes del cambio, el infielder lideraba la Liga Nacional en promedio de bateo con .324, y se ubicaba entre los mejores en hits de toda la Liga. Su llegada a Philadelphia no fue casualidad, sino parte de una estrategia para diversificar un ataque que dependía demasiado del jonrón y necesitaba un bate que generara tráfico constante en las bases.

Philadelphia sueña en grande en la carrera por playoffs

Con este impulso, los Phillies marchan segundos en la División Este de la Liga Nacional, a 8.5 juegos del líder, los Atlanta Braves, y de momento se aseguran uno de los boletos de Wild Card que les daría acceso directo a la postemporada .

La llegada de Arráez no fue un simple parche de última hora, sino la señal más clara de que la directiva de Philadelphia va con todo detrás de un puesto de playoffs. El club llegaba a la fecha límite de cambios con la peor tasa de embasados de todo el Big Show, y en vez de conformarse con ajustes menores, decidió apostar por uno de los mejores contactistas de la liga para resolver ese problema de fondo.

La combinación de contacto y poder promete darle a Philadelphia el equilibrio ofensivo que le hacía falta para pelear en serio por octubre.

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