Jeyland Mitchell: el futbolista que soñaba con convertirse en basquetbolista antes de llegar a la Ligue 1

El defensor costarricense cambió las canchas de baloncesto por el fútbol; ahora ha dado el salto para jugar con el Estrasburgo

Mitchell estuvo a punto de cambiar el pasto por las duelas/ Andy Buchanan / AFP

Jeyland Mitchell acaba de dar uno de los pasos más importantes de su carrera: el defensor costarricense fue presentado oficialmente como nuevo jugador del RC Estrasburgo, equipo de la Ligue 1 de Francia, circuito que está dando mucho de qué hablar tras la llegada de Ferrán Torres al PSG. El club francés acordó su traspaso con el Sturm Graz de Austria por cerca de 8 millones de euros y firmó al zaguero hasta 2031.

Pero detrás de este fichaje existe una historia que pocos imaginarían al verlo enfrentarse a algunas de las grandes figuras del fútbol mundial. Antes de convertirse en una de las promesas de Costa Rica, Mitchell soñaba con ser basquetbolista y llegó a destacar en las categorías menores de este deporte.

Del básquet al fútbol profesional

Mitchell nació en Limón y comenzó a jugar fútbol desde muy pequeño. Su madre, Mirta Mitchell, lo llevó a una academia cuando tenía apenas tres años, después de notar la pasión que mostraba por la pelota. Sin embargo, el camino no fue lineal.

Tras pasar por Limón FC y tener una breve etapa en Saprissa, el joven defensor encontró en el baloncesto una alternativa cuando su carrera futbolística parecía estancarse. Con 1,88 metros de estatura, rápidamente llamó la atención y llegó a ser reconocido como novato de la temporada, además de recibir una convocatoria a una selección menor.

Fue entonces cuando su familia tuvo que convencerlo de regresar al fútbol. Luis Fernando Fallas, quien posteriormente sería su entrenador en Guanacasteca, también tuvo un papel decisivo. “A mí me extrañó enormemente que lo que él quería era baloncesto”, recordó el técnico al hablar de aquella etapa.

La madre de Jeyland fue fundamental para que el futbolista no abandonara definitivamente el deporte que practicaba desde niño. Incluso cuando el baloncesto comenzó a ofrecerle resultados, Mirta insistió en que tenía condiciones para triunfar como futbolista.

Mitchell finalmente aceptó regresar al fútbol con una condición: si se trasladaba a Nicoya para jugar con Guanacasteca, su madre debía acompañarlo. Allí debutó en la máxima categoría y comenzó una trayectoria que también incluyó a Liberia antes de llegar a Liga Deportiva Alajuelense, uno de los equipos más importantes de Costa Rica.

En Alajuelense, Alexandre Guimaraes le dio la confianza que necesitaba. El técnico lo colocó como titular y Mitchell respondió con actuaciones que terminaron convirtiéndolo en una de las grandes promesas del fútbol costarricense.

De frenar a Brasil a conquistar Francia

Su gran escaparate internacional llegó con Costa Rica. En la Copa América 2024, Mitchell sorprendió por su personalidad frente a Brasil y protagonizó duelos ante Vinicius, Rodrygo y Endrick. Su actuación generó comentarios internacionales y una oleada de memes en redes sociales.

Ahora, aquel joven que alguna vez prefirió una cancha de baloncesto tendrá una nueva prueba en Europa. El Estrasburgo pertenece al grupo BlueCo, propietario mayoritario del Chelsea, por lo que su llegada también abre una posible ruta hacia otros escenarios del fútbol europeo.

Con apenas 21 años y un contrato hasta 2031, Jeyland Mitchell comienza una nueva etapa en Francia. Sin embargo, su historia recuerda que antes de convertirse en defensor profesional, tuvo que elegir entre dos deportes y encontrar, con el respaldo de su familia, el camino que finalmente lo llevó hasta la Ligue 1.

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