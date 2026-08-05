Luis Arráez demostró en su primer turno con Philadelphia por qué la gerencia apostó por él

Su primer turno bastó para ganarse la ovación de Philadelphia: hit, impulsada y una victoria contundente ante Washington.

Arráez tuvo un debut soñado | MITCHELL LEFF / GETTY IMAGES VIA AFP

Luis Arráez demostró que la fama de “bate de oro” no es exagerada y lo hizo en su primer turno oficial con el uniforme de los Philadelphia Phillies. El venezolano solo necesitó un par de lanzamientos para dejar claro por qué la gerencia del equipo decidió mover fichas en el mercado de cambios para sumarlo a sus filas antes de la fecha límite.

Think this guy's gonna be a hit! pic.twitter.com/Ne4LroRRf3 — Philadelphia Phillies (@Phillies) August 4, 2026

Un debut que se sintió como cuento de hadas

Desde el primer inning quedó claro que ‘La Regadera’ venía a trabajar. Con corredores en las bases, el segunda base conectó una línea directa por todo el medio del campo que trajo a home a Trea Turner, consiguiendo así su primer hit y su primera carrera impulsada con la novena de Filadelfia. La ovación de pie que recibió al llegar al plato ya anticipaba lo que se vendría después.

El venezolano no se guardó nada. En el tercer episodio, con las bases nuevamente pobladas, sacó un doble hacia el jardín derecho que volvió a poner a Turner en el plato, ampliando la ventaja de los Phillies. Con esa jugada, Arráez terminó su noche con línea de 2-4 y dos carreras impulsadas, siendo pieza clave en el triunfo 5-0 sobre los Nationals de Washington. Del otro lado del diamante, Jesús Luzardo también se lució lanzando ocho entradas de apenas cuatro hits permitidos, cerrando una noche redonda para el equipo local.

El bate que puede definir el título de bateo

Lo que hace aún más especial esta actuación es el contexto. Arráez llega marchando como líder de promedio de bateo en la Liga Nacional con .325, cifra que lo posiciona como uno de los principales candidatos a llevarse su cuarto título de bateo en la carrera. La pelea con Otto López de los Marlins ha estado apretadísima durante todo el verano, y cada turno que Arráez conecte de aquí a septiembre puede ser determinante para esa corona individual.milb+1

No fue el único refuerzo que llegó a Philadelphia en este movimiento de mercado. La directiva también sumó nombres que buscan reforzar tanto el bullpen como la rotación de cara a la recta final de temporada.

Caleb Kilian, lanzador derecho, llegó junto a Arráez en el mismo cambio con los Gigantes de San Francisco

Brooks Raley, relevista zurdo, se unió al equipo procedente de los Mets de Nueva York

Jhoan Duran, lanzador derecho, arribó desde los Mellizos de Minnesota para fortalecer el cierre de juegos

Con este tipo de movimientos, los Phillies dejan claro que van con todo hacia octubre, y si Arráez sigue bateando así, la fiesta en Philadelphia recién está comenzando.

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