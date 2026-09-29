Tres partidos en cuatro días: Harrison, NJ, se vuelve la casa latinoamericana del fútbol

Harrison será el punto de encuentro para miles de aficionados latinos con dos amistosos internacionales y un duelo de MLS.

New Jersey recibirá al público latino | JAMIE SABAU / GETTY IMAGES VIA AFP

El Sports Illustrated Stadium de Harrison tendrá una semana con fuerte presencia latina gracias a tres partidos que apuntan a comunidades que viven y se mueven entre Nueva Jersey y Nueva York. México, Perú, Colombia y Paraguay llegan a una de las zonas con mayor capacidad de convocatoria para el fútbol internacional en Estados Unidos.

México enfrenta a Perú este martes 29 de septiembre a las 9:00 p.m. ET. Un día después, el miércoles 30 a las 7:30 p.m. ET, los New York Red Bulls recibirán a St. Louis CITY SC en el duelo de MLS que cambió de fecha. La agenda cierra el viernes 2 de octubre a las 7:00 p.m. ET con Colombia frente a Paraguay.

The showdown continues. pic.twitter.com/BV99khwCet — Sports Illustrated Stadium (@SI_Stadium) September 25, 2026

La elección de Harrison no responde solo a la cercanía con Manhattan. El estadio queda en un punto de fácil acceso para aficionados de Nueva Jersey, Nueva York, Connecticut y Pensilvania, mercados donde las comunidades mexicana, peruana, colombiana y paraguaya sostienen una asistencia constante en amistosos internacionales. En Harrison, además, la población hispana o latina representa cerca del 40% de los residentes, un dato que explica el ambiente que suele rodear los partidos de fútbol en la zona.

¿Por qué México, Perú, Colombia y Paraguay juegan en Nueva Jersey?

Nueva York y Nueva Jersey forman uno de los grandes centros de la diáspora latinoamericana en Estados Unidos. Para las federaciones y promotores, un partido en Harrison ofrece una ventaja clara: el público puede llegar desde varios estados del noreste sin depender de vuelos internos ni recorridos largos en carretera.

La presencia mexicana tiene peso en Nueva Jersey y en el área metropolitana de Nueva York. La comunidad colombiana también cuenta con una base amplia en el estado, mientras que peruanos y paraguayos suelen movilizarse desde distintos condados de Nueva Jersey, además de sectores de Queens, Brooklyn, el Bronx, Long Island y Connecticut. Esa mezcla convierte a cada amistoso en un evento regional y no solo local.

México y Perú volverán a encontrarse ante dos aficiones que suelen responder con fuerza en los partidos de selección que se disputan en Estados Unidos. El duelo entre Colombia y Paraguay seguirá la misma dinámica, con una comunidad colombiana muy presente en el noreste del país y aficionados paraguayos que tendrán una oportunidad cercana para apoyar a su selección.

El partido entre los New York Red Bulls y St. Louis CITY SC amplía la agenda para los aficionados latinos que siguen la MLS. El club de Harrison recibirá a St. Louis en un duelo reprogramado que conserva importancia en la recta final de la temporada regular y completa una semana marcada por el fútbol internacional.

¿Cómo llegar al Sports Illustrated Stadium desde Nueva York y Nueva Jersey?

El Sports Illustrated Stadium está en 600 Cape May Street, Harrison, Nueva Jersey. Su ubicación facilita la llegada en tren, PATH, automóvil o servicio de transporte por aplicación.

La opción más práctica para llegar al estadio desde Manhattan es el PATH, el sistema de trenes que conecta Nueva York con ciudades de Nueva Jersey como Jersey City, Hoboken y Newark. La estación Harrison queda a unas tres cuadras del Sports Illustrated Stadium, con una caminata corta hasta el recinto. Desde Manhattan, los aficionados pueden tomar el PATH con dirección a Newark y bajar en Harrison, de acuerdo con el servicio disponible a la hora del partido.

Quienes salen desde Penn Station en Manhattan pueden tomar NJ Transit hasta Newark Penn Station. Desde ahí, el trayecto hacia Harrison toma apenas unos minutos a bordo del PATH. El estadio recomienda llegar temprano, utilizar transporte público o compartir automóvil, sobre todo en fechas con alta asistencia.

Para quienes manejan, los estacionamientos públicos de Harrison suelen cobrar entre $15 y $30 dólares, aunque el precio puede variar según el evento y la disponibilidad. Los lotes A, B y C operan sin efectivo. El Harrison Parking Center se encuentra en 890 South 3rd Street. No hay servicio de shuttle oficial hacia el estadio.

El uso de Uber o Lyft también puede ayudar, aunque conviene considerar el tráfico antes y después de los juegos. La zona de descenso queda cerca de Pete Higgins Boulevard, junto a Toyota Gate. Para la salida, los conductores reciben indicaciones hacia el Jackson Street Bridge o Frank E. Rodgers Boulevard.

Disponibilidad de entradas para los partidos

Todavía hay boletos disponibles para los tres encuentros, aunque el inventario y los precios cambian con rapidez. La página oficial del Sports Illustrated Stadium mantiene enlaces de compra para México vs. Perú y Colombia vs. Paraguay. El duelo entre Colombia y Paraguay tuvo venta pública desde agosto y aún aparece con disponibilidad en plataformas de boletos.

Para México vs. Perú, Ticketmaster todavía muestra entradas disponibles en diversas localidades del estadio con precios en torno a los $300 dólares. En el caso de los Red Bulls contra St. Louis CITY SC, la venta oficial también sigue activa para el partido de este miércoles 30 de septiembre a las 7:30 p.m. ET. El precio de las entradas parte desde los $11 dólares, aunque ese valor puede cambiar antes del inicio.

El horario debe revisarse antes de salir. Las páginas oficiales del estadio muestran México vs. Perú a las 8:30 p.m. ET y Colombia vs. Paraguay a las 8:00 p.m. ET, mientras que la programación difundida por otras fuentes indica 9:00 p.m. ET y 7:00 p.m. ET, respectivamente. Lo más seguro es confirmar la hora que figure en el boleto antes del viaje.

Opciones gastronómicas

La zona inmediata del estadio ofrece opciones para comer y reunirse antes del juego. Harrison y Newark tienen una identidad gastronómica marcada por comunidades latinas, portuguesas, brasileñas y españolas. Cerca del recinto aparecen alternativas de cocina mexicana, cubana, peruana, ecuatoriana y dominicana, además de bares y restaurantes para seguir la previa.

Una opción con tradición es Spanish Pavilion, en Harrison Avenue, a menos de una milla del estadio. El lugar ofrece cocina española y suele atraer público antes de los partidos. Para una experiencia más amplia, el Ironbound de Newark queda a poca distancia y concentra restaurantes, panaderías, bares y comercios latinos e ibéricos.

Llegar con anticipación permitirá comer en los restaurantes cercanos y evitar contratiempos en los accesos. Los boletos conviene adquirirlos en las plataformas oficiales del estadio o de cada competencia. Con México vs. Perú, Red Bulls vs. St. Louis y Colombia vs. Paraguay en el calendario, Harrison concentrará durante tres noches a miles de aficionados latinoamericanos.

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