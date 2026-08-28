Maratón de la CDMX 2026: ruta, horario, entrega de kits, medallas y premios

El Maratón CDMX 2026 se corre el 30 de agosto con salida en CU y meta en el Zócalo; conoce ruta, horarios, kits, medalla, playera, transmisión y premios

Maratón CDMX 2026, en vivo | @MaratonCDMX

La Ciudad de México se prepara para recibir este domingo una de las competencias de fondo con mayor convocatoria del país. El Maratón de la Ciudad de México Telcel 2026 celebrará su edición número 43 el domingo 30 de agosto, con alrededor de 30 mil participantes que recorrerán los 42.195 kilómetros entre Ciudad Universitaria y el Centro Histórico.

La competencia comenzará desde las primeras horas del día y tendrá salidas diferenciadas de acuerdo con las categorías y bloques asignados. El primer contingente partirá a las 05:45 horas, mientras que el último bloque tiene programado iniciar a las 06:30, en un esquema que permitirá distribuir a los corredores a lo largo del recorrido.

La edición de 2026 tendrá un ajuste en sus metros finales. Tras recorrer avenidas como Insurgentes, Chapultepec, Paseo de la Reforma, Presidente Masaryk y Ejército Nacional, los participantes ingresarán al Centro Histórico para terminar directamente en la plancha del Zócalo, frente al asta bandera, una modificación respecto a la forma en que se había ubicado la llegada en ediciones anteriores.

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Además de la carrera, la organización contempla actividades previas con la Expo Maratón y la entrega de paquetes en el World Trade Center. La playera y la medalla de 2026 recuperan elementos de la cultura mexica, mientras que la premiación establece bolsas en dólares para los primeros ocho lugares absolutos de las ramas femenil y varonil, además de bonos y estímulos para corredores mexicanos.

Maratón CDMX 2026: fecha, horario y ruta de la carrera

El XLIII Maratón de la Ciudad de México Telcel se realizará el domingo 30 de agosto de 2026 sobre una distancia oficial de 42.195 kilómetros. La salida estará instalada sobre Avenida Insurgentes Sur, a la altura de la Biblioteca Central y el Estadio Olímpico Universitario de la UNAM, mientras que la meta estará en la Plaza de la Constitución.

Los horarios de arranque serán escalonados: silla de ruedas y personas con discapacidad visual saldrán a las 05:45 horas; la élite femenil, a las 05:50; la élite varonil y el Bloque A, a las 06:00; el Bloque B, a las 06:15; y el Bloque C, a las 06:30 horas.

Desde Ciudad Universitaria, los corredores avanzarán sobre Insurgentes hacia la Glorieta de los Insurgentes y posteriormente ingresarán a la zona de Roma y Condesa, con pasos por la Fuente de Cibeles y Parque España. Después se dirigirán hacia Chapultepec y Paseo de la Reforma. El trazado también atravesará la primera sección del Bosque de Chapultepec, Polanco, Presidente Masaryk y la zona del Museo Soumaya.

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Después del sector de Polanco, la ruta pasará por Moliere y Ejército Nacional antes de regresar hacia Reforma. El tramo final llevará a los participantes por el Monumento a la Revolución, Avenida Juárez y calles del Centro Histórico antes de ingresar por 20 de Noviembre rumbo al Zócalo. Por primera vez, la llegada estará situada directamente en la plancha frente al asta bandera.

¿Dónde ver en vivo el Maratón de la CDMX 2026?

El Maratón de la Ciudad de México Telcel 2026 se podrá seguir en vivo a través de Claro Sports y su canal oficial de YouTube. La cobertura está programada para comenzar desde las 05:45 horas, tiempo del centro de México, para acompañar las primeras salidas y seguir el desarrollo de la competencia hasta la llegada de los corredores al Zócalo.

Claro Sports ha llevado la transmisión del Maratón de la CDMX mediante sus plataformas digitales en ediciones anteriores y repetirá la cobertura para 2026. La señal podrá seguirse de manera online en el canal de YouTube de Claro Sports, opción que permitirá observar la carrera desde distintos dispositivos.

¿Cuándo, dónde y a qué hora es la entrega de los kits para el Maratón de la CDMX 2026?

La entrega de paquetes se realiza durante tres días en el World Trade Center de la Ciudad de México, en los salones Mexica I y II. El jueves 27 y viernes 28 de agosto el horario establecido es de 10:00 a 20:00 horas, mientras que el sábado 29 la atención será de 08:00 a 16:00 horas.

El paquete debe ser recogido personalmente por cada corredor y no podrá retirarlo un familiar, amigo o representante. Los participantes deberán presentar la documentación solicitada, que incluye identificación oficial y comprobante de inscripción. El kit contiene el número oficial con el chip de cronometraje, la playera conmemorativa y el pasaporte de información, además de los productos correspondientes de los patrocinadores.

La Expo Maratón también contará con espacios relacionados con el running y activaciones de las marcas participantes. El número oficial y el chip son elementos necesarios para registrar los tiempos del corredor durante los distintos puntos de control de la prueba.

Así es la medalla y la playera del Maratón de la CDMX 2026

La identidad gráfica de 2026 está relacionada con elementos de la cultura mexica. La playera oficial es de color verde y muestra a Quetzalcóatl, el maíz como elemento central, grecas, un calendario circular y referencias florales, componentes incluidos en el diseño presentado para esta edición.

Así es la playera del Maratón de la CDMX 2026 | Imago7

La medalla utiliza como referencia la Piedra del Sol y presenta un diseño circular. Quetzalcóatl aparece en uno de sus extremos y un ajolote en el otro, mientras que en el centro se incorporó un espejo, pensado para que el corredor pueda observar su reflejo después de completar los 42.195 kilómetros.

Esta es la medalla del Maratón CDMX Telcel | Imago7

La presea se entregará a quienes completen la ruta conforme a los criterios de la organización. La medalla se suma al paquete de recuperación que reciben los participantes después de cruzar la meta, mientras que también habrá opciones para realizar el grabado con el tiempo oficial.

¿De cuánto son los premios del Maratón de la CDMX 2026? Lugares y montos

La bolsa para los ocho primeros puestos absolutos será la misma en las ramas varonil y femenil. Los montos en dólares serán cubiertos en moneda nacional al tipo de cambio correspondiente, mientras que los tres integrantes del podio también recibirán un reloj Garmin.

Primer lugar: 50,000 dólares + reloj Garmin.

50,000 dólares + reloj Garmin. Segundo lugar: 20,000 dólares + reloj Garmin.

20,000 dólares + reloj Garmin. Tercer lugar: 10,000 dólares + reloj Garmin.

10,000 dólares + reloj Garmin. Cuarto lugar: 6,562.93 dólares.

6,562.93 dólares. Quinto lugar: 4,949.09 dólares.

4,949.09 dólares. Sexto lugar: 3,281.46 dólares.

3,281.46 dólares. Séptimo lugar: 2,000 dólares.

2,000 dólares. Octavo lugar: 1,344.86 dólares.

1,344.86 dólares. Categorías por edad: 12,000 pesos al primero, 8,000 al segundo y 5,000 al tercero, además de reloj Garmin para cada integrante del podio.

12,000 pesos al primero, 8,000 al segundo y 5,000 al tercero, además de reloj Garmin para cada integrante del podio. Discapacidad motriz y discapacidad visual: 61,000 pesos al primero, 37,000 al segundo y 18,000 al tercero, además de reloj Garmin.

61,000 pesos al primero, 37,000 al segundo y 18,000 al tercero, además de reloj Garmin. Bono por récord histórico: 550,000 pesos para quien mejore el registro de 2:08:23 en la rama varonil o 2:25:04 en la femenil.

550,000 pesos para quien mejore el registro de 2:08:23 en la rama varonil o 2:25:04 en la femenil. Primer mexicano o mexicana dentro del top 3 absoluto: bono de 200,000 pesos.

bono de 200,000 pesos. Premios especiales para mexicanos: 50,000 pesos para el primero, 40,000 para el segundo y 30,000 para el tercero de cada rama, sujetos a los criterios establecidos en la convocatoria.

Los premios y bonos están sujetos a las retenciones establecidas por la convocatoria, además de los controles antidopaje correspondientes para los atletas que terminen en las posiciones contempladas por la premiación. De esta manera, el Maratón CDMX 2026 combina la bolsa destinada a los primeros lugares absolutos con estímulos por categorías, deporte adaptado, récords y participación mexicana.

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