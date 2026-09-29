Brian Gutiérrez: el reto de volver a ganarse un lugar en la Selección Mexicana

El mexicoamericano pasó de ser una de las revelaciones del Mundial 2026 a quedar fuera de la primera convocatoria de Rafael Márquez

Brian Gutiérrez en el Mundial con México | Ercin Erturk | ANADOLU | ANADOLU vía AFP

Brian Gutiérrez vivió en pocos meses el lado más cambiante del fútbol de selecciones: pasó de representar a México en el Mundial 2026 y convertirse en una de las apuestas de Javier Aguirre a quedar fuera de las primeras convocatorias de Rafael Márquez en su etapa rumbo al 2030.

El mexicoamericano ahora enfrenta un desafío distinto: recuperar protagonismo con las Chivas y demostrar que todavía tiene argumentos para regresar a la Selección Mexicana en los futuros llamados de Márquez.

La historia tiene un elemento particular. Gutiérrez llegó al proceso mexicano después de haber formado parte de las selecciones juveniles de Estados Unidos e incluso de haber tenido minutos con la selección mayor en 2025. Su cambio de federación fue aprobado por FIFA en enero de 2026, poco antes de incorporarse al Guadalajara.

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De sorprender en el Mundial a una baja de juego

La irrupción de Gutiérrez con México fue rápida. Aguirre encontró en él un futbolista capaz de atacar espacios, disputar balones divididos y darle profundidad al equipo. Durante la preparación mundialista marcó ante Islandia y Ghana, además de tener una actuación destacada contra Bélgica.

En el Mundial 2026, el mediocampista tuvo participación ante Sudáfrica y Corea del Sur. Frente a Inglaterra, aunque no apareció como goleador, provocó la falta de Harry Kane que terminó en el penal convertido por Raúl Jiménez en los octavos de final.

El regreso a Chivas, sin embargo, fue diferente. La fatiga muscular y una preparación interrumpida afectaron su continuidad, mientras el modelo de Gabriel Milito elevó las exigencias defensivas. En el Apertura 2026 suma ocho partidos, apenas tres como titular y 378 minutos.

Su Mundial y el cambio de entrenador

La salida de Aguirre hacia el Valencia modificó también el contexto futbolístico de Gutiérrez. Con Rafael Márquez comenzó un proceso que apuesta por una estructura de posesión y juego asociativo, diferente al enfoque más vertical utilizado por Aguirre.

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La diferencia es importante para el jugador. Durante el Mundial, sus carreras largas, capacidad física y agresividad encajaban en un esquema que buscaba transiciones rápidas. El modelo de Márquez, en cambio, demanda interiores capaces de recibir entre líneas, circular rápido y mantener la posición.

Eso no significa que Gutiérrez haya dejado de tener espacio en el proyecto. Sí implica que debe ampliar su repertorio. Reducir conducciones prolongadas, mejorar el primer toque y entender cuándo acelerar o pausar serán aspectos importantes para adaptarse al nuevo estilo.

¿Qué significa su ausencia en este nuevo proceso del Tri?

La ausencia en la gira de septiembre, con partidos como en el que México empató 1-1 con Colombia y los siguientes amistosos ante Perú, Estados Unidos y Chile, muestra que el nuevo cuerpo técnico no está reservando lugares por lo ocurrido en el Mundial.

La referencia mundialista dejó de ser suficiente: ahora pesan la regularidad en el club y la compatibilidad con la idea de juego.

Además, la competencia aumentó. Gilberto Mora aprovechó su oportunidad como titular ante Colombia y marcó el empate; Obed Vargas mantiene presencia en el proceso, mientras Álvaro Fidalgo y Luis Chávez elevan el nivel de competencia en el mediocampo.

Para Gutiérrez, el camino de regreso comienza en Verde Valle. Recuperar la titularidad con Chivas, asumir mayores responsabilidades sin balón y encontrar una mejor adaptación al juego de Milito serán pasos necesarios antes de pensar nuevamente en el Tri.

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