¿Cristiano Ronaldo tendrá partido de despedida con Portugal? Esto se sabe

La Federación Portuguesa confirmó que prepara un homenaje para CR7 tras su retiro, aunque todavía no define si será mediante un partido amistoso

Cristiano Ronaldo tendría despedida con Portugal | Reuters

Cristiano Ronaldo anunció este jueves 5 de noviembre su retiro definitivo de la selección de Portugal después de 23 años de trayectoria internacional, una decisión que abrió inmediatamente una nueva pregunta alrededor del delantero de 41 años: si volverá a vestir la camiseta portuguesa en un partido de despedida. La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) reaccionó horas después y confirmó que pretende organizar un homenaje para reconocer su carrera.

La FPF expresó su intención de “organizar, planificar, participar y colaborar activamente” en un tributo que permita a los aficionados portugueses volver a celebrar al futbolista. Sin embargo, el comunicado publicado este 5 de noviembre no establece una fecha, sede ni formato para ese reconocimiento, por lo que hasta ahora no existe confirmación oficial de que vaya a tratarse de un encuentro de fútbol.

Por lo tanto, un partido de despedida para Cristiano Ronaldo con Portugal sigue siendo una posibilidad, pero no un evento confirmado. La Federación únicamente ha oficializado su voluntad de realizar un homenaje y tendrá que definir posteriormente si este consiste en una ceremonia, un acto durante otro compromiso de la selección o un amistoso organizado específicamente para CR7.

¿Portugal prepara un partido de despedida para Cristiano Ronaldo?

La posibilidad de un último encuentro ya había aparecido antes del anuncio de retiro. Hace aproximadamente un mes, el diario francés L’Équipe informó que la Federación Portuguesa había comenzado conversaciones con el entorno de Ronaldo para estudiar un partido amistoso que funcionara como homenaje y despedida oficial, después del conflicto entre el delantero y el seleccionador Jorge Jesus.

En aquel momento, la propuesta todavía estaba en una etapa inicial y tampoco existía certeza de que Cristiano aceptara regresar para disputar ese encuentro. El anuncio de su retiro cambia ahora el contexto, mientras que el nuevo comunicado de la FPF recupera la intención de homenajearlo, pero evita precisar que el tributo vaya a realizarse mediante un partido.

¿Qué dijo la Federación Portuguesa tras el retiro de Cristiano Ronaldo?

La Federación destacó los números que dejó ‘CR7’ con la selección absoluta: 234 partidos y 146 goles, registros con los que termina su etapa internacional como el futbolista con más apariciones y el máximo goleador en la historia del fútbol masculino de selecciones. También recordó su participación en los tres títulos conquistados por Portugal durante su ciclo: la Eurocopa 2016 y las Ligas de Naciones de 2019 y 2025.

En su mensaje, la FPF aseguró que no pretende que la despedida se produzca sin un reconocimiento público. “Esta será siempre tu casa”, señaló el organismo, que cerró su comunicado con una referencia al siguiente objetivo individual de Cristiano: alcanzar los 1,000 goles como profesional, meta que continuará persiguiendo a nivel de clubes.

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El comunicado textual de la Federación Portuguesa:

“La Federación Portuguesa de Fútbol expresa su más profundo y duradero agradecimiento a su eterno capitán, Cristiano Ronaldo, quien hoy anunció su retirada definitiva de la Selección Nacional. Con un sentimiento de profunda gratitud e inmensa admiración, la Federación Portuguesa de Fútbol elogia y agradece públicamente a Cristiano Ronaldo por su extraordinaria trayectoria al servicio de nuestro país.

Más que un atleta excepcional, nuestro capitán fue un líder inspirador, un ejemplo de dedicación y el máximo símbolo del espíritu de nuestra Selección Nacional. A lo largo de una legendaria carrera internacional, marcada por 234 partidos y 146 goles, el capitán cargó con el país sobre sus hombros, batió récords y lideró al equipo en momentos que quedarán grabados para siempre en la historia del fútbol nacional.

Cada gota de sudor, cada gol decisivo y cada brazalete de capitán que lució con orgullo en el campo reflejaban su amor incondicional por nuestra camiseta. Su dedicación y su legado trascienden las cuatro líneas del terreno de juego.

Cristiano Ronaldo ha enaltecido el nombre de Portugal y ha inspirado a generaciones de jóvenes que sueñan con seguir sus pasos, siendo, para muchos de nosotros, el mejor jugador de todos los tiempos. Por lo tanto, la Federación Portuguesa de Fútbol se niega a permitir que esta despedida tenga lugar sin el debido homenaje.

Es nuestro firme e inmenso deseo organizar, planificar, participar y colaborar activamente en lo que siempre será un merecido homenaje a la inmensa trayectoria de Cristiano Ronaldo, en el que los aficionados y el país puedan aplaudir y celebrar, una vez más, al jugador que tanto nos ha dado.

¡Gracias por todo, CAPITÁN! ¡Este siempre será tu hogar! ¡¡¡Vamos a por la meta 1000!!!

Ciudad del Fútbol, ​​Oeiras, 5 de noviembre de 2026

La Junta Directiva de la Federación Portuguesa de Fútbol”.

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El conflicto con Jorge Jesus que precedió al retiro de Cristiano

La despedida llega poco más de un mes después del desencuentro entre Ronaldo y Jorge Jesus. El delantero abandonó la concentración de Portugal a finales de septiembre después de permanecer en la banca ante Noruega pese a haber calentado durante parte del segundo tiempo, situación que posteriormente explicó como una diferencia respecto a los acuerdos que tenía con el entrenador.

El episodio provocó la apertura de un procedimiento disciplinario que concluyó con 30 días de suspensión y una multa de 255 euros. Después de la sanción, la Federación intentó reconducir la situación y su presidente, Pedro Proença, había manifestado públicamente su intención de recuperar al capitán para los compromisos internacionales de noviembre.

Cristiano terminó descartando esa posibilidad al anunciar su retiro. En el mensaje difundido este jueves explicó que había llegado el momento de “devolver la camiseta siete” después de un recorrido iniciado en agosto de 2003 y aseguró que su mayor logro había sido representar a Portugal durante más de dos décadas.

El delantero cierra su etapa internacional con diferentes registros, entre ellos 146 goles en 234 encuentros, seis Copas del Mundo disputadas y 14 anotaciones en Eurocopas. Durante su despedida también señaló que la selección necesita dar espacio a nuevas generaciones, mientras él continuará su carrera profesional con Al Nassr y la búsqueda de los 1,000 goles.

La despedida deportiva de Cristiano con Portugal, sin embargo, todavía podría tener un capítulo adicional fuera de las competiciones oficiales. La Federación ya confirmó que organizará un homenaje, y existe el antecedente de conversaciones para disputar un amistoso, pero hasta este 5 de noviembre de 2026 no se han anunciado rival, estadio, fecha ni confirmación de que Ronaldo vaya a jugar nuevamente con la camiseta portuguesa.