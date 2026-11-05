Cristiano Ronaldo: los triunfos y las derrotas que marcaron su legado con Portugal

Cristiano se despide de Portugal tras 23 años, tres títulos y seis Mundiales, entre récords, noches de gloria y derrotas que terminaron en lágrimas

Cristiano Ronaldo y sus momentos que lo marcaron con Portugal | Claro Sports

Una historia de 23 años llegó a su final. Cristiano Ronaldo anunció este jueves 5 de noviembre de 2026 su retiro de la selección de Portugal, con lo que puso fin a una etapa que comenzó en agosto de 2003 y que estuvo marcada por títulos, récords, goles y también eliminaciones. A los 41 años, el delantero confirmó su decisión a través de un video publicado en sus redes sociales, donde explicó que entregará la camiseta número siete después de la fecha FIFA de noviembre.

“Ha llegado el día de devolver la camiseta siete de la selección”, expresó y reconoció que la decisión no fue sencilla después de más de dos décadas como internacional. El anuncio también llegó semanas después de su conflicto con el entrenador Jorge Jesus, que derivó en su salida de una concentración y una sanción por parte de la Federación Portuguesa de Fútbol.

Cristiano Ronaldo deja una huella en el fútbol de selecciones con 234 partidos, 146 goles y tres títulos internacionales. ‘El Comandante’ se convirtió en el futbolista con más encuentros y anotaciones en la historia de las selecciones varoniles, además de disputar seis Copas del Mundo y seis Eurocopas, una trayectoria que lo llevó a representar a distintas generaciones del fútbol portugués.

Su legado, sin embargo, no se explica únicamente a través de los números. Las noches de gloria con Portugal estuvieron acompañadas de derrotas que dejaron al capitán entre lágrimas, desde la final perdida ante Grecia en 2004 hasta su despedida de los Mundiales en 2026. Entre ambos extremos quedaron partidos, goles y celebraciones que marcaron la historia de la selección lusitana.

Los momentos de gloria que marcaron la historia de Cristiano Ronaldo con Portugal

Uno de los primeros capítulos que consolidaron a CR7 como referente de su selección ocurrió en noviembre de 2013, durante el repechaje rumbo al Mundial de Brasil 2014. Portugal se enfrentó a Suecia, comandada por Zlatan Ibrahimović, y Cristiano marcó los cuatro goles portugueses de la eliminatoria. Después de anotar en la ida, consiguió un hat-trick en territorio sueco para sellar la clasificación con un marcador global de 4-2.

Eurocopa 2016: el título que cambió la historia de Portugal

Tres años después llegaría el momento que el delantero había esperado desde su debut internacional. Portugal conquistó la Eurocopa 2016 en Francia, un torneo en el que Ronaldo tuvo actuaciones determinantes, como el doblete frente a Hungría que permitió avanzar a octavos de final y el gol de cabeza contra Gales en las semifinales, encuentro que terminó 2-0 y otorgó el boleto a la final.

El 10 de julio de 2016, la selección portuguesa derrotó 1-0 a Francia gracias a un gol de Éder en el minuto 109 del tiempo extra. Cristiano sufrió una lesión en la rodilla y abandonó el campo al minuto 25, entre lágrimas, pero permaneció cerca de la zona técnica para apoyar a sus compañeros. Al finalizar el encuentro, el capitán levantó el primer título internacional de Portugal, doce años después de perder la Eurocopa en su propio país.

Primer título de Portugal | MUSTAFA YALCIN / ANADOLU AGENCY / ANADOLU VIA AFP

Otra de sus actuaciones más recordadas ocurrió en el Mundial de Rusia 2018, cuando Cristiano Ronaldo marcó un hat-trick contra España en el empate 3-3 de la fase de grupos. El delantero abrió el marcador desde el punto penal, consiguió su segundo tanto antes del descanso y apareció nuevamente al minuto 88 con un tiro libre que superó a David de Gea para evitar la derrota portuguesa.

Las Nations League, los récords y sus últimas conquistas

En 2019, ‘El Comandante’ conquistó su segundo título con Portugal al ganar la primera edición de la UEFA Nations League. Su participación fue determinante en las semifinales contra Suiza, donde anotó tres goles en la victoria 3-1. Posteriormente, el conjunto lusitano venció 1-0 a Países Bajos en la final disputada en Oporto, gracias a una anotación de Gonçalo Guedes.

La capacidad goleadora del portugués también dejó registros individuales. El 1 de septiembre de 2021, Ronaldo se convirtió en el máximo goleador histórico del fútbol de selecciones varoniles al superar los 109 tantos de Ali Daei. Lo consiguió con dos cabezazos contra Irlanda, que permitieron a Portugal remontar el marcador y obtener una victoria 2-1 en la eliminatoria mundialista.

Su tercera conquista internacional llegó el 8 de junio de 2025, cuando Portugal enfrentó a España en la final de la Nations League. Cristiano marcó el gol del empate 2-2 al minuto 61 y su selección terminó coronándose en una tanda de penaltis que concluyó 5-3. Con ese resultado, el combinado portugués se convirtió en el primero en conquistar dos ediciones del torneo.

El último Mundial de su carrera también le permitió establecer una marca. En la Copa del Mundo de 2026, Ronaldo anotó dos goles frente a Uzbekistán y se convirtió en el primer futbolista en marcar en seis ediciones diferentes del torneo, desde Alemania 2006 hasta México, Estados Unidos y Canadá 2026. Además, superó los nueve tantos de Eusébio como máximo goleador portugués en la historia de los Mundiales.

Cristiano Ronaldo en festejo de gol | REUTERS/Phil Noble

De las lágrimas de 2004 al dolor de Qatar: los momentos más difíciles de Cristiano con Portugal

No todo fueron celebraciones para el delantero de Madeira. Su primera gran decepción llegó en la Eurocopa 2004, cuando Portugal organizó el torneo y alcanzó la final contra Grecia. Con apenas 19 años, Cristiano vio cómo Angelos Charisteas marcó el único gol del encuentro, disputado el 4 de julio en Lisboa. La derrota por 1-0 dejó una de las primeras imágenes del futbolista llorando sobre el terreno de juego.

Dos años después, en el Mundial de Alemania 2006, Portugal se quedó a un partido de disputar su primera final mundialista. Los lusitanos cayeron 1-0 contra Francia en semifinales, debido a un penalti convertido por Zinedine Zidane, y posteriormente perdieron 3-1 contra Alemania en el encuentro por el tercer lugar. Aquella cuarta posición fue el mejor resultado de Cristiano en una Copa del Mundo.

La Eurocopa 2012 dejó otra eliminación que marcó su historia. Portugal empató sin goles frente a España en semifinales y el boleto a la final tuvo que definirse desde los once pasos. Ronaldo estaba designado como quinto cobrador, pero nunca pudo ejecutar su disparo, porque los fallos de João Moutinho y Bruno Alves permitieron que España se impusiera 4-2 en la tanda.

En el Mundial de Brasil 2014, la frustración llegó mucho antes. Portugal quedó eliminado en la fase de grupos después de perder 4-0 contra Alemania, empatar 2-2 con Estados Unidos y vencer 2-1 a Ghana. El Bicho solamente anotó un gol durante aquella edición, en la que también tuvo problemas físicos relacionados con una lesión de rodilla.

Qatar 2022: las lágrimas que dieron la vuelta al mundo

Uno de los episodios más difíciles ocurrió el 10 de diciembre de 2022, durante los cuartos de final del Mundial de Qatar. Cristiano inició como suplente frente a Marruecos e ingresó al minuto 51, pero no pudo evitar la derrota portuguesa por 1-0, resultado que permitió a la selección africana avanzar a las semifinales con un gol de Youssef En-Nesyri.

Al terminar el partido, las cámaras captaron al capitán portugués llorando mientras caminaba hacia el vestidor. Las imágenes recorrieron el mundo y parecían representar el final de sus posibilidades de conquistar una Copa del Mundo. Sin embargo, el futbolista continuó su trayectoria internacional durante cuatro años más.

Las lágrimas volvieron durante la Eurocopa 2024, cuando Ronaldo falló un penalti ante Eslovenia en el tiempo extra de los octavos de final. Jan Oblak detuvo el disparo y el delantero rompió en llanto antes de recibir el apoyo de sus compañeros. Aunque posteriormente anotó en la tanda y Portugal avanzó, la selección quedó eliminada frente a Francia en cuartos de final. Cristiano terminó el campeonato sin conseguir goles durante los partidos.

Su última oportunidad mundialista terminó el 6 de julio de 2026, cuando Portugal perdió 1-0 contra España en los octavos de final de la Copa del Mundo, debido a una anotación de Mikel Merino al minuto 90. El resultado cerró definitivamente su participación en el torneo que nunca pudo conquistar, pese a disputarlo en seis ocasiones.

Cristiano Ronaldo se despide de Portugal con tres títulos, récords internacionales y una historia que también incluye derrotas, lesiones y lágrimas. Desde aquel joven que perdió la Eurocopa 2004 hasta el capitán que levantó tres trofeos y disputó su último Mundial a los 41 años, el futbolista protagonizó una etapa que transformó la historia de su selección. El número siete quedará disponible para una nueva generación, pero las celebraciones y los momentos del ‘Bicho’ permanecerán como parte de la memoria del fútbol portugués.