La Copa del Mundo, el gran pendiente de Cristiano Ronaldo con Portugal

El delantero se retira de la selección sin ganar un Mundial. Tras seis participaciones, 27 partidos y 11 goles, la Copa del Mundo quedó comola gran deuda de su carrera

La deuda de Cristiano Ronaldo en el Mundial | Claro Sports

Cristiano Ronaldo puso fin a su trayectoria con la selección de Portugal este jueves 5 de noviembre de 2026, después de 23 años, 234 partidos internacionales y 146 goles. El delantero de 41 años se despidió del combinado nacional con una Eurocopa, dos títulos de la Nations League y distintos récords, pero con una ausencia en su palmarés: la Copa del Mundo, el trofeo que persiguió durante dos décadas y que nunca logró conquistar.

El futbolista participó en seis Mundiales, desde Alemania 2006 hasta México, Estados Unidos y Canadá 2026. Disputó 27 encuentros, marcó 11 goles y se convirtió en el primer jugador de la historia en anotar en seis ediciones diferentes. Sin embargo, Portugal nunca alcanzó una final durante su etapa y su mejor resultado llegó precisamente en su primera participación, cuando terminó en el cuarto puesto.

La relación de Cristiano con la Copa del Mundo también estuvo marcada por un cambio de discurso. Después de la eliminación en Qatar 2022 reconoció que levantar el trofeo representaba el mayor sueño de su carrera, pero tres años más tarde aseguró que ganar un Mundial no era una condición necesaria para definir su lugar en la historia del fútbol.

Sus últimas participaciones también estuvieron acompañadas de cuestionamientos sobre su rendimiento, su condición de titular y el protagonismo que tenía dentro del equipo. Las decisiones de los entrenadores, las críticas de la prensa y las tensiones alrededor del vestuario marcaron la recta final de su carrera mundialista, que concluyó con otra eliminación en octavos de final en 2026.

Seis Mundiales, 27 partidos y 11 goles: los números de Cristiano Ronaldo con Portugal

Alemania 2006 representó el comienzo de la historia mundialista de Cristiano Ronaldo. Con 21 años, el entonces jugador del Manchester United disputó seis encuentros y marcó un gol ante Irán. Portugal superó a Inglaterra en los cuartos de final, pero cayó frente a Francia en semifinales y posteriormente perdió contra Alemania el encuentro por el tercer lugar. Aquella cuarta posición terminó como su mejor clasificación en una Copa del Mundo.

En Sudáfrica 2010, el portugués marcó un gol en cuatro partidos y quedó eliminado ante España en octavos de final. Cuatro años después, en Brasil 2014, la selección portuguesa no consiguió superar la fase de grupos y Cristiano terminó con una anotación en tres encuentros, frente a Ghana.

Rusia 2018 fue su mejor Mundial en términos individuales. Anotó cuatro goles en cuatro partidos, incluidos tres ante España en el empate 3-3 de la primera jornada. También marcó el tanto del triunfo frente a Marruecos, pero su producción no fue suficiente para prolongar el recorrido de Portugal, que perdió 2-1 contra Uruguay en octavos de final.

Los números de Cristiano Ronaldo en Mundiales | Claro Sports

Qatar 2022: la suplencia, el conflicto con Fernando Santos y los problemas internos

El Mundial de Qatar 2022 marcó un punto de ruptura entre Cristiano Ronaldo y el entonces seleccionador Fernando Santos. El delantero llegó al torneo después de una salida conflictiva del Manchester United y con cuestionamientos sobre su rendimiento. Aunque comenzó como titular, perdió su lugar en el once inicial durante la fase de eliminación directa.

Uno de los episodios ocurrió en el partido contra Corea del Sur, cuando Ronaldo mostró su molestia después de ser sustituido y Fernando Santos reconoció públicamente que no le había gustado su reacción. Para los octavos de final ante Suiza, el entrenador decidió enviarlo a la banca y darle la titularidad a Gonçalo Ramos, quien respondió con tres goles en la victoria portuguesa por 6-1.

La decisión provocó otro conflicto. Santos reconoció que sostuvo una conversación con Cristiano para comunicarle su suplencia y que el delantero no recibió bien la noticia. La prensa portuguesa publicó que el capitán había amenazado con abandonar la concentración, una versión que la Federación Portuguesa de Fútbol desmintió oficialmente. La controversia alrededor de su papel en el equipo ocupó parte de la atención durante la competencia.

Cristiano también comenzó como suplente frente a Marruecos en cuartos de final. Ingresó en el segundo tiempo, pero Portugal perdió 1-0 y quedó eliminado. El atacante terminó Qatar 2022 con cinco partidos disputados, tres como titular y solamente un gol, anotado de penalti ante Ghana. Su salida del terreno de juego entre lágrimas se convirtió en una de las imágenes de aquella edición.

Mundial 2026: las críticas a Cristiano Ronaldo y otra despedida sin el título

Cuatro años después, Cristiano Ronaldo regresó a una Copa del Mundo bajo las órdenes de Roberto Martínez, pero las críticas sobre su lugar en el equipo continuaron. Portugal debutó con un empate 1-1 contra la República Democrática del Congo, resultado que provocó cuestionamientos sobre el funcionamiento colectivo y la decisión del seleccionador de mantener al delantero durante los 90 minutos.

La tensión alrededor de Cristiano Ronaldo aumentó cuando João Neves, autor del único gol portugués, cuestionó indirectamente el trato diferenciado hacia el capitán. “Sabemos lo que Cristiano ha hecho por nosotros, pero ahora mismo no es diferente a nosotros. Solo es un jugador más para ayudar”, declaró el mediocampista del PSG. Sus palabras provocaron críticas de aficionados en redes sociales, quienes interpretaron el comentario como una falta de respeto hacia el máximo goleador de Portugal. La polémica también alcanzó a su pareja, Madalena Aragão, y provocó la intervención de Rúben Dias, quien minimizó el conflicto y aseguró que el vestuario permanecía unido.

Asimismo, algunos de sus compañeros de equipo recibieron críticas en redes sociales de aficionados que los acusaban de no buscar a Cristiano durante el encuentro. En Portugal surgió un debate sobre la influencia del capitán en el sistema ofensivo y el riesgo de una división dentro del vestuario, aunque las acusaciones de un supuesto boicot contra el delantero no fueron acreditadas.

Ronaldo respondió con dos goles contra Uzbekistán en la victoria por 5-0 y posteriormente convirtió de penalti ante Croacia en la ronda de dieciseisavos de final. Con esas tres anotaciones llegó a 11 goles mundialistas, superó los nueve de Eusébio como máximo goleador portugués en Copas del Mundo y estableció el récord de marcar en seis ediciones diferentes.

Sin embargo, el desenlace volvió a quedar lejos de sus expectativas. Portugal perdió 1-0 contra España en octavos de final el 6 de julio de 2026, con un gol de Mikel Merino en los minutos finales. Cristiano confirmó que había disputado su último Mundial y defendió el trabajo realizado durante su carrera internacional, además de agradecer públicamente a Roberto Martínez.

Del sueño de ganar una Copa del Mundo a asegurar que no necesitaba el trofeo

La postura de Cristiano Ronaldo sobre el Mundial cambió con los años. El 11 de diciembre de 2022, después de la eliminación ante Marruecos, publicó un mensaje en el que reconoció: “Ganar un Mundial con Portugal era el mayor y más ambicioso sueño de mi carrera”. También explicó que había luchado durante sus cinco participaciones mundialistas para conseguir aquel objetivo y lamentó que la oportunidad se hubiera terminado.

No obstante, en noviembre de 2025, durante una entrevista con el periodista británico Piers Morgan, ofreció una respuesta diferente. “Para mí no es un sueño ganar la Copa del Mundo”, aseguró, antes de cuestionar que un torneo de seis o siete partidos pudiera utilizarse para determinar si un futbolista merece ser considerado uno de los mejores de la historia.

El discurso volvió a manifestarse después de la eliminación de 2026. Cristiano recordó que Portugal había conquistado tres títulos durante su trayectoria y sostuvo que la Eurocopa de 2016 tenía, para él, la misma dimensión que un Mundial. También aseguró que se marchaba con la conciencia tranquila por su aportación a la selección.

Con su retiro internacional, Cristiano Ronaldo cierra definitivamente la posibilidad de conquistar la Copa del Mundo como futbolista de Portugal. Se despide como el máximo goleador en la historia de su selección y con seis participaciones mundialistas, pero sin haber disputado una final. El título que alguna vez describió como el mayor sueño de su carrera permanecerá como el principal pendiente de su trayectoria internacional.