Casemiro puede ser la pieza que le faltaba al Inter Miami de Lionel Messi

La llegada de Casemiro al Inter Miami va mucho más allá de un fichaje estelar: puede transformar el equilibrio del equipo de Lionel Messi

Casemiro jugó el Mundial con Brasil | Kevin C. Cox | Getty Images vía AFP

El fichaje de Casemiro por el Inter Miami promete convertirse en uno de los movimientos más importantes de la MLS en 2026 que recientemente volvió a la competición tras la pausa por la Copa del Mundo.

Tras finalizar su etapa con el Manchester United, el mediocampista brasileño decidió unirse al proyecto encabezado por Lionel Messi para reforzar una zona del campo que había perdido solidez tras la salida por retiro de Sergio Busquets.

Más allá del impacto mediático, la llegada delcinco veces campeón de la UEFA Champions League puede cambiar la forma en que juega el conjunto de Florida y aumentar sus aspiraciones tanto en la MLS como en la Concacaf Champions Cup o la Leagues Cup que enfrenta a cuadros de Estados Unidos con equipos de la Liga MX.

El Inter Miami no buscaba únicamente un futbolista de renombre. Necesitaba un especialista capaz de recuperar balones, proteger a la defensa y permitir que sus jugadores más creativos pudieran concentrarse en atacar.

Esa es precisamente la principal fortaleza de Casemiro, un mediocampista que durante más de una década se consolidó entre los mejores recuperadores del fútbol europeo.

Además, su incorporación requirió una compleja ingeniería financiera por parte del club.

Con las plazas de Jugador Franquicia ocupadas por Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Germán Berterame, la directiva del Inter Miami recurrió al mecanismo TAM (Targeted Allocation Money), mientras negociaba con LA Galaxy los derechos de descubrimiento del futbolista para cumplir con el reglamento de la MLS.

Casemiro dará equilibrio para que Messi juegue con mayor libertad

La principal aportación del brasileño será táctica. Durante la etapa de Sergio Busquets, el Inter Miami construía el juego desde la posesión, pero sufría cuando perdía el balón y debía defender transiciones rápidas. Casemiro ofrece un perfil completamente distinto: más físico, agresivo en la recuperación y con mayor capacidad para cubrir grandes espacios.

Esa diferencia permitirá que Lionel Messi tenga menos responsabilidades defensivas y conserve energía para marcar diferencias cerca del área rival. El argentino podrá recibir el balón en mejores condiciones, mientras Casemiro se encargará de proteger el mediocampo y cortar los contragolpes antes de que representen un peligro.

El beneficio también alcanzará a Rodrigo De Paul. Con un mediocentro especializado detrás de él, el internacional argentino tendrá mayor libertad para presionar arriba, incorporarse al ataque y asociarse con Messi sin dejar descubierta la zona central del campo.

Mucho más que defensa: liderazgo, juego aéreo y experiencia ganadora

Aunque Casemiro es reconocido por su trabajo defensivo, su aporte no se limita a recuperar balones.

En la temporada 2025-26 con el Manchester United firmó nueve goles y dos asistencias en 35 partidos, una muestra de que también puede convertirse en un recurso ofensivo, especialmente en jugadas de balón parado. Su dominio del juego aéreo ofrece una alternativa que el Inter Miami no explotaba con frecuencia y que puede potenciar los centros y tiros libres ejecutados por Messi.

Fuera de la cancha, el impacto también será significativo. Casemiro llega con un palmarés que incluye cinco títulos de la UEFA Champions League y una larga trayectoria con la Selección de Brasil.

Esa experiencia puede convertirse en una referencia para jóvenes como Benjamin Cremaschi y Yannick Bright, además de elevar el nivel competitivo del vestuario.

En términos institucionales, el fichaje fortalece la marca del Inter Miami en América Latina, especialmente en Brasil, y consolida al club como un destino atractivo para figuras internacionales que todavía desean competir al máximo nivel.

Si la adaptación es rápida, Casemiro puede convertirse en el futbolista que aporte el equilibrio que el equipo perdió tras la salida de Busquets. Y cuando un mediocampista libera a Messi de las tareas defensivas, cualquier rival de la MLS sabe que el peligro aumenta considerablemente.

Te puede interesar