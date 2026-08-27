Leagues Cup 2026: así quedarían los boletos de Liga MX para la Concacaf Champions Cup 2027 tras el dominio mexicano

La presencia de cuatro clubes mexicanos en semifinales de la Leagues Cup 2026 modifica la distribución de lugares para la Concacaf Champions Cup 2027

La Leagues Cup 2026 definió a sus cuatro semifinalistas mexicanos, con América, Toluca, León y Monterrey instalados entre los mejores equipos del torneo. Este escenario también modifica la distribución de los boletos para la Concacaf Champions Cup 2027, ya que los resultados de la competencia tendrán impacto en los clubes de la Liga MX que obtendrán su clasificación al torneo internacional, ya que además de definir a su campeón el próximo 6 de septiembre, el torneo también reparte tres boletos para la Concachampions.

Con los equipos mexicanos como protagonistas de la fase final, la repartición de lugares dependerá del desenlace de las semifinales, ya que uno de los pases es para el campeón, otro para el subcampeón y uno más para el equipo que termine en el tercer lugar. Además, el ganador de la Leagues Cup obtendrá el beneficio de avanzar directamente a los octavos de final de la competencia regional. Sin embargo, surge la duda, ya que equipos como América y Toluca ya tienen asegurado su pase y sus boletos obtenidos por la justa no se perderían: se abrirán plazas adicionales para otros clubes mexicanos de acuerdo con el orden de elegibilidad.

MÁS INFORMACIÓN: Así quedan las semifinales de la Leagues Cup 2026

¿Qué equipos de Liga MX ya tienen boleto a la Concacaf Champions Cup 2027?

Los seis representantes de la Liga MX para la Concacaf Champions Cup 2027 ya quedaron definidos mediante los criterios correspondientes a la temporada 2025-26. Actualmente, los clubes que ya tendrían asegurada su participación en la próxima edición del torneo de Concacaf son:

Toluca

América

Chivas

Cruz Azul

Tigres

Pumas

Toluca y Tigres fueron los primeros equipos de la Liga MX en asegurar su lugar en la Concacaf Champions Cup 2027 gracias a haber disputado la final del Apertura 2025, un criterio que les otorgó un boleto directo para la competencia internacional. Posteriormente, Cruz Azul y Chivas se sumaron por su rendimiento durante la temporada 2025-26, al ubicarse entre los mejores equipos de la tabla acumulada. América también obtuvo su clasificación mediante los criterios de la campaña, mientras que Pumas completó la lista mexicana tras avanzar a la final del Clausura 2026.

A estos equipos se sumarían Monterrey y Pachuca. Los Rayados asegurarían el pase aunque no logren llegar a la final y terminen en cuarto lugar, mientras que los Tuzos tendría el siguiente cupo gracias a la posición en la tabla anual de la Liga MX, donde son séptimos con 53 puntos sumados en el año. Dejando así solo un boleto en disputa, mismo que podría ser para el León o los Xolos de Tijuana.

Tabla de posiciones anual de la Liga MX. Claro Sports

La distribución quedaría de la siguiente manera:

Rayados de Monterrey (Boleto por Leagues Cup)

Pachuca (Pase por tabla anual)

León y Tijuana pelean por el último boleto internacional

El último boleto disponible para un equipo de la Liga MX estaría en disputa entre León y Tijuana. La situación dependerá del cierre de la participación de La Fiera en la Leagues Cup 2026. Si León termina dentro de los tres mejores lugares, el conjunto Esmeralda conseguiría su clasificación a la Concacaf Champions Cup 2027. Es decir, de inicio tendría que vencer a Toluca para avanzar a la final, con ello asegura su pase, en caso de caer, los Panzas Verdes se verían obligados a vencer en el duelo por el tercer lugar.

En cambio, si León finaliza en el cuarto lugar del torneo, el boleto sería para Xolos de Tijuana, de acuerdo con los criterios de clasificación establecidos, ya que es el siguiente en la tabla anual al sumar 47 unidades.

MÁS INFORMACIÓN: Turco Mohamed confirma que las semifinales de la Leagues Cup 2026 no serán en México

La presencia de cuatro equipos mexicanos en las semifinales de la Leagues Cup 2026 refuerza el peso de la Liga MX dentro del torneo regional. América, Toluca, León y Monterrey mantienen abierta la posibilidad de levantar el título, pero también generan movimientos importantes en la distribución de plazas internacionales.

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