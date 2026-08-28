Inter Miami anuncia a Kily González como nuevo entrenador

El entrenador argentino asumirá el cargo cuando reciba sus permisos de trabajo; Guillermo Hoyos continuará de manera provisional.

Inter Miami anuncia a su nuevo entrenador | Foto por JOSE ALMEIDA / AFP

Inter Miami confirmó un cambio en su dirección técnica. El club de la MLS informó que alcanzó un acuerdo con Cristian Alberto ‘Kily’ González para asumir como entrenador del primer equipo, en una decisión que modifica el rumbo del proyecto después de los resultados registrados en las últimas semanas.

La institución explicó que González comenzará oficialmente sus funciones una vez que reciba los permisos de trabajo correspondientes. Mientras se completa ese proceso, Guillermo Hoyos continuará al frente del plantel de manera provisional y será el encargado de conducir al equipo en sus compromisos inmediatos.

“Inter Miami CF anuncia que ha alcanzado un acuerdo con Cristian Alberto ‘Kily’ González para convertirse en el nuevo entrenador del Primer Equipo. González asumirá de manera efectiva sus funciones una vez reciba los correspondientes permisos de trabajo”, señaló el club a través de un comunicado.

En el mismo mensaje, Inter Miami confirmó la continuidad temporal de Hoyos y reconoció su labor desde que tomó el cargo en abril. La institución destacó su disposición para asumir la conducción del equipo durante este periodo y mantenerse en el puesto hasta la llegada del nuevo cuerpo técnico.

González nació en Rosario, Argentina, y desarrolló parte de su carrera como futbolista en Europa. En España formó parte de Zaragoza, Celta de Vigo y Valencia, mientras que en Italia defendió la camiseta del Inter de Milán durante tres temporadas.

También representó a la selección argentina y formó parte del plantel que participó en el Mundial de Corea y Japón 2002. Su etapa como jugador incluyó equipos de Argentina y Europa antes de iniciar su recorrido como entrenador.

La trayectoria de Kily González como entrenador

Después de retirarse como futbolista, González comenzó su etapa en los banquillos. Dirigió a Rosario Central, Unión de Santa Fe y Platense dentro del fútbol argentino. Su experiencia más reciente fue precisamente con Platense, club en el que permaneció 132 días antes de quedar sin equipo.

Su llegada a Inter Miami también lo reunirá con Lionel Messi. Ambos nacieron en Rosario y coincidieron con la selección argentina durante dos partidos de las eliminatorias rumbo al Mundial de Alemania 2006, aunque no compartieron equipo a nivel de clubes.

El nombramiento ocurre en medio de una revisión deportiva por parte de la directiva de Inter Miami. El equipo viene de una serie de resultados que llevó a la institución a tomar decisiones en el banquillo y buscar un nuevo responsable para la conducción del plantel.

Antes de la incorporación de González, Inter Miami tiene previsto enfrentar a Montreal este sábado. Guillermo Hoyos continuará como responsable del equipo para ese compromiso mientras el club espera completar los trámites necesarios para que el nuevo entrenador pueda comenzar su etapa al frente del conjunto de Florida.

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