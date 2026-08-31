Lionel Messi y México: una rivalidad marcada por Mundiales, goles y polémicas

El ’10’ de la Albiceleste se marcha de la selección y recordamos su rivalidad con la Selección Mexicana a lo largo de los años

Messi y su rivalidad con la Selección Mexicana | Imago7

El anuncio del retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina cierra una de las carreras internacionales más importantes de la historia del fútbol y también pone punto final a una relación deportiva muy particular con México. A lo largo de dos décadas, el capitán de la Albiceleste se cruzó con el Tricolor en momentos determinantes y dejó recuerdos que todavía forman parte de la memoria colectiva de ambas aficiones.

Messi no solo enfrentó a México en partidos de alta presión. También terminó convertido en uno de los personajes más ligados a varias de las eliminaciones y episodios más dolorosos para el combinado nacional. Desde Alemania 2006 hasta Qatar 2022, el argentino estuvo presente en noches que marcaron el destino mundialista del Tri.

Alemania 2006, el primer capítulo mundialista

El primer gran enfrentamiento llegó en los octavos de final de Alemania 2006. México, dirigido por Ricardo La Volpe, llevó a Argentina hasta el tiempo extra después de terminar 1-1 durante los 90 minutos reglamentarios.

MÁS INFORMACIÓN: Lionel Messi anuncia su retiro de la Selección Argentina

Messi tenía apenas 19 años y formaba parte de una generación argentina que terminó encontrando la clasificación gracias al recordado gol de Maxi Rodríguez. El propio delantero recordó años después cómo aquel disparo cambió un partido que se encontraba equilibrado: “En ese momento sí, el partido estaba peleado, ellos la verdad que no tenían la pelota y no exigían mucho… pero fue tan de repente, tan de la nada ese gol”.

Aquella derrota dejó a México fuera del Mundial, pero también abrió una tendencia que se repetiría cuatro años después. Argentina volvió a aparecer en el camino del Tri durante una fase de eliminación directa y nuevamente terminó con sus aspiraciones.

Sudáfrica 2010 y una nueva eliminación mexicana

El 27 de junio de 2010, ambas selecciones se encontraron en los octavos de final de Sudáfrica. Argentina, entonces dirigida por Diego Maradona, derrotó 3-1 a México en el Soccer City de Johannesburgo.

El encuentro quedó marcado por la polémica del primer gol de Carlos Tévez, quien se encontraba en posición adelantada antes de abrir el marcador. Messi no anotó aquella noche, pero volvió a formar parte del equipo que eliminó al Tri de una Copa del Mundo.

Para el argentino, esos cruces reforzaron una idea que posteriormente reconocería: México nunca fue un rival sencillo. El estilo del Tricolor, con intención de conservar la pelota y competir desde la posesión, siempre obligó a Argentina a disputar partidos diferentes.

Qatar 2022: Messi reconoce que jugaron “con miedo”

El partido que terminó definiendo la relación de Messi con México llegó en Qatar 2022. Argentina había perdido sorpresivamente ante Arabia Saudita y enfrentó al Tricolor con la posibilidad real de quedar prácticamente eliminado del torneo.

MÁS INFORMACIÓN: Así era la selección argentina antes de Lionel Messi

Años después, Messi reconoció la presión que existió alrededor de aquella noche. “Yo lo dije, ese partido contra México fue decisivo para nosotros y fue uno de los que más sufrimos”, explicó.

El capitán argentino fue todavía más contundente al describir cómo llegó su selección al encuentro: “Yo sufrí mucho más ese partido … que el de 2006 porque lo vivía de otra manera también y porque la obligación era otra. Nosotros si no ganábamos contra México ese partido prácticamente estábamos eliminados y nosotros fuimos a jugar ese partido sinceramente con miedo”.

Messi terminó rompiendo el empate con un disparo desde fuera del área que encaminó el 2-0. Argentina recuperó confianza después de aquella victoria y terminó levantando la Copa del Mundo, mientras México quedó eliminado en fase de grupos.

El propio atacante reconoció posteriormente la dificultad del enfrentamiento: “Contra México, que es un equipo donde siempre nos hizo fuerza y donde siempre nos costó jugarlo, porque es una selección que siempre tiene mucho la posesión de pelota y le gusta jugar”.

La camiseta de México y la polémica con Canelo Álvarez

La rivalidad salió del terreno de juego después del partido en Qatar. Durante los festejos argentinos en el vestidor apareció una camiseta mexicana en el piso, situación que provocó la reacción pública de Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

El boxeador interpretó las imágenes como una falta de respeto y cuestionó a Messi en redes sociales. La situación generó una discusión que rápidamente superó el ámbito futbolístico antes de que las partes aclararan lo sucedido.

Messi explicó posteriormente que nunca existió una intención de menospreciar a México. “Ahí empieza un poco la bronca de los mexicanos conmigo y la verdad que nada que ver. Es una situación normal de cualquier partido, cualquier vestuario… Se hizo algo muy grande después de eso”.

El episodio terminó por convertir al argentino en una figura todavía más polarizante para parte de la afición mexicana, aunque con el paso del tiempo el propio Canelo reconoció que había reaccionado desde la emoción del momento.

Messi siempre reconoció la dificultad de enfrentar al Tri

Más allá de los resultados, Messi nunca minimizó a México. Durante sus últimos años como seleccionado reconoció que los partidos contra el Tricolor acostumbraban ser complicados, especialmente por las características futbolísticas del combinado nacional.

También habló del crecimiento de Estados Unidos y del equilibrio que había adquirido Concacaf. “Creo que hoy Estados Unidos y México están muy parejos también la selección de Estados Unidos en los últimos mundiales hizo un gran papel también”, explicó.

Antes del final de su etapa internacional incluso dejó abierta la posibilidad de otro enfrentamiento importante contra el Tri. “Nos cruzamos mucho y en las competiciones así importantes… ojalá nos crucemos esta vez y nada, que nos miremos otra vez con la gente de México”.

Ese nuevo capítulo finalmente no llegará con Messi como seleccionado argentino. Su retiro cierra una relación que tuvo eliminaciones, goles, polémicas y partidos decisivos, pero que también confirmó algo que el propio capitán reconoció durante años: México siempre representó un rival incómodo dentro de su historia con la Albiceleste.

Te puede interesar: