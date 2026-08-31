Lionel Messi anuncia su retiro de la Selección Argentina

Tras 207 partidos, 125 goles, 68 asistencias, dos Copas América y un Mundial, el astro argentino se despide del fútbol internacional

El capitán albiceleste se despidió de su selección nacional | Imago7

Lionel Messi puso punto final a una etapa histórica con la Selección Argentina. Después de dos décadas defendiendo la camiseta albiceleste, el capitán anunció su retiro del combinado nacional tras 207 partidos, 125 goles y 68 asistencias, además de cerrar su ciclo con un palmarés encabezado por dos Copas América y una Copa del Mundo.

“Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, antes también, y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta”.

Messi explicó que la decisión llega después de sentir que su ciclo está cumplido y ante la aparición de una nueva generación que deberá tomar el relevo. El argentino se marcha con el orgullo de haber transformado los años de frustraciones y finales perdidas en una etapa histórica de títulos, y aseguró que seguirá acompañando a la selección desde fuera como un aficionado más.

“Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, junto con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero! Gracias Dios por hacerme argentino”.

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