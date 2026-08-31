Messi se retira de la selección argentina: sus mejores y peores momentos con la albiceleste

El capitán que levantó la tercera copa del mundo tuvo momentos muy bajos que lo orillaron, incluso, a un primer retiro de su equipo nacional

Messi tuvo grandes y muy bajos momentos con Argentina. | Imago7 y Reuters.

La historia de Lionel Messi con la selección argentina no puede explicarse únicamente a través de goles, partidos o trofeos. Durante más de dos décadas, el número 10 atravesó cuestionamientos, derrotas, renuncias, finales perdidas y años en los que su rendimiento con la Albiceleste era comparado constantemente con todo lo que conseguía a nivel de clubes.

El desenlace modificó por completo aquella narrativa. Messi terminó conquistando la Copa América, la Finalissima y la Copa del Mundo, además de repetir el título continental en 2024. Su despedida llegó después de otro recorrido hasta una final mundialista, esta vez en 2026, cuando Argentina perdió 1-0 ante España en tiempo extra. El partido del 19 de julio terminó siendo el último encuentro de su carrera internacional.

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Entre el joven de 18 años expulsado segundos después de debutar y el capitán que levantó la Copa del Mundo existe una de las historias más extensas de la selección argentina. Estos fueron los mejores y los momentos más difíciles de Messi con la camiseta de su país.

Los mejores momentos de Lionel Messi con Argentina

Qatar 2022: el Mundial que cambió todo

Ningún episodio de su carrera con Argentina puede colocarse por encima del 18 de diciembre de 2022. Messi llegó a Qatar con la Copa América ya conquistada, pero todavía con una deuda que había acompañado prácticamente toda su carrera: ganar el Mundial.

El torneo comenzó de la peor manera con la derrota ante Arabia Saudita, pero Argentina reaccionó y Messi pasó a tener participación decisiva durante todo el camino. Marcó siete goles, entregó tres asistencias y convirtió en todas las rondas de eliminación directa, incluida la final frente a Francia, en la que firmó un doblete. Argentina empató 3-3 después de 120 minutos y ganó 4-2 en penaltis. El capitán recibió además el Balón de Oro como mejor futbolista del torneo.

Pero el impacto de aquella conquista fue mucho más allá del estadio de Lusail. Dos días después, Argentina vivió una movilización que difícilmente pueda compararse con cualquier recibimiento anterior de un equipo de fútbol. Millones de personas ocuparon Buenos Aires y sus accesos para acompañar a los campeones durante la caravana del 20 de diciembre.

Fue la imagen definitiva de la reconciliación entre Messi y su país. El futbolista que durante años había escuchado cuestionamientos sobre su compromiso con la selección regresaba como campeón mundial y era recibido por una multitud que transformó las calles en un festejo colectivo.

Copa América 2021: la noche que terminó con 28 años de espera

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Antes del Mundial tenía que llegar el primer título con la selección mayor. Después de las derrotas acumuladas durante años, Messi encontró finalmente el trofeo que modificó su historia con Argentina en la Copa América de Brasil 2021.

La final tuvo además todos los elementos que convertían aquella oportunidad en algo especial. El rival era Brasil (con quien había perdido su primera final con la selección absoluta de Argentina), el partido se disputaba en el Maracaná y Argentina llevaba 28 años sin conseguir un campeonato con su selección absoluta. Ángel Di María marcó el único gol del encuentro y el equipo de Lionel Scaloni ganó 1-0.

Cuando terminó el partido, varios jugadores corrieron directamente hacia Messi. Aquella celebración reflejó el peso que tenía la conquista para un capitán que había perdido previamente cuatro finales importantes con la mayor. Ya no existía la pregunta de cuándo ganaría algo con Argentina. El primer gran obstáculo había quedado atrás y, visto con perspectiva, Brasil 2021 fue el comienzo del periodo más exitoso de su carrera internacional.

Beijing 2008: el oro olímpico de una generación histórica

Happy birthday to the Olympic champion Lionel Messi! 🎂⚽ Enjoy this look back at Messi's highlights from Beijing 2008. 🥇🇦🇷 @Argentina @PrensaCOA @FIFAcom pic.twitter.com/YKfPNSGaQS — The Olympic Games™ (@Olympics) June 24, 2020

Mucho antes de convertirse en campeón mundial, Messi ya había experimentado lo que significaba subir a lo más alto de un podio representando a Argentina. Ocurrió en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 con un plantel en el que también aparecían Juan Román Riquelme, Javier Mascherano, Ángel Di María, Sergio Agüero y Fernando Gago.

Argentina superó 3-0 a Brasil en semifinales y después derrotó 1-0 a Nigeria en el partido por la medalla de oro. Messi participó directamente en la acción decisiva al asistir a Di María, quien resolvió por encima del portero para marcar el único tanto de la final.

La medalla llegó cuando Messi tenía 21 años y todavía comenzaba a construir su historia con la selección mayor. Con el paso del tiempo, Beijing quedó como una especie de anticipo de lo que ocurriría muchos años después: Messi y Di María participando juntos en una jugada decisiva para darle un título a Argentina.

El 4-3 ante Brasil: un partido para jugar sin presión

No todos los grandes momentos de Messi con Argentina ocurrieron dentro de una competición oficial. El 9 de junio de 2012, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Argentina y Brasil protagonizaron un amistoso que terminó convertido en una de las actuaciones individuales más recordadas del argentino.

Messi marcó un hat trick en el triunfo 4-3 y reservó lo mejor para el final. Con el marcador empatado, tomó el balón cerca del costado derecho, avanzó hacia el centro y sacó un disparo de zurda desde fuera del área que terminó en el ángulo. El tanto decidió el encuentro y cerró una de sus mejores exhibiciones ante el máximo rival de la Albiceleste.

Aquel partido también llegó en un momento importante de su trayectoria internacional. Alejandro Sabella había decidido entregarle definitivamente la capitanía y comenzaba a construirse el equipo que dos años más tarde llegaría hasta la final del Mundial de Brasil.

Finalissima y Copa América 2024: Argentina aprendió a ganar con Messi

La Copa América 2021 no representó un éxito aislado. Argentina transformó aquel campeonato en el comienzo de un ciclo en el que ganar dejó de ser una excepción.

El 1 de junio de 2022, la Albiceleste enfrentó a Italia, entonces campeona de Europa, en la Finalissima de Wembley. Argentina se impuso 3-0 con goles de Lautaro Martínez, Ángel Di María y Paulo Dybala. Messi participó en dos de las anotaciones y fue elegido jugador del partido por la UEFA.

Dos años más tarde llegó otra Copa América. Argentina derrotó 1-0 a Colombia en la final de 2024 con un gol de Lautaro Martínez durante el tiempo extra. Messi tuvo que abandonar el campo al minuto 66 y observó el desenlace desde el banco, pero levantó nuevamente el trofeo como capitán.

Los peores momentos de Messi con Argentina

Expulsión a los 47 segundos de su debut

“Messi”



Porque hoy se cumplen 21 años del debut y expulsión del astro rosarino con la Selección Argentina. pic.twitter.com/GLVcHN8QSl — Tendencias Deportes (@TendenciasDepor) August 17, 2026

La historia comenzó de una forma difícil de imaginar. El 17 de agosto de 2005, con apenas 18 años, Messi debutó con la selección absoluta en un amistoso ante Hungría. Entró desde el banco y su participación duró apenas 47 segundos.

En una de sus primeras intervenciones intentó escapar de la marca de Vilmos Vanczák y, durante el forcejeo, impactó con el brazo al defensor. El árbitro interpretó la acción como una agresión y mostró la tarjeta roja. FIFA registra que Messi permaneció solamente 47 segundos sobre el terreno de juego.

Resulta difícil encontrar un contraste mayor: el futbolista que terminaría acumulando más de dos décadas con Argentina comenzó su camino internacional regresando al vestidor prácticamente después de haber ingresado.

Chile y las finales que provocaron su primer adiós

Si Qatar 2022 representó la cima, las Copas América de 2015 y 2016 probablemente concentraron el punto emocional más bajo de Messi con la selección.

Argentina llegó a la final de 2015 contra el anfitrión Chile con la posibilidad de terminar una larga sequía. Después de 120 minutos sin goles, el título se decidió desde los penaltis. Messi convirtió su lanzamiento, pero Chile ganó la tanda 4-1.

Un año después apareció una oportunidad inmediata de revancha en la Copa América Centenario de Estados Unidos. El rival volvió a ser Chile y la historia se repitió: empate 0-0 y definición desde los once pasos. Esta vez Messi mandó su penal por encima del arco y Argentina perdió 4-2.

El golpe reunía demasiados antecedentes. Messi ya había caído en la final continental de 2007 y en el Mundial de 2014. Después de perder nuevamente contra Chile, rompió en llanto y anunció que dejaba la selección. “Es increíble, pero no se me da”, expresó después de sumar su cuarta final perdida con la mayor, lo que confirmó entonces su decisión de poner fin temporalmente a su carrera internacional.

Alemania en 2014 y España en 2026: las dos finales del Mundial que escaparon

Messi perdió la final del 2014, pero se llevó el Balón de Oro. | Imago7.

Messi disputó tres finales mundialistas y ganó una. Las otras dos quedaron entre los capítulos más dolorosos de su carrera.

En Brasil 2014, Argentina estuvo a pocos minutos de llevar la final contra Alemania hasta los penaltis. Mario Götze marcó durante el tiempo extra y decretó el 1-0. Poco después, Messi recibió el Balón de Oro como mejor jugador del Mundial con una expresión que contrastaba con el reconocimiento que sostenía entre las manos. Había llegado a la puerta del título que más buscaba y se marchaba sin la Copa.

Doce años después tuvo otra oportunidad. Ya campeón del mundo, Messi condujo a Argentina hasta la final de 2026 frente a España en Nueva Jersey. El partido llegó nuevamente al tiempo extra y Ferran Torres marcó al minuto 106 el gol del 1-0 que entregó el campeonato a la selección española. Messi disputó los 120 minutos.

Esta vez el dolor tenía un significado diferente. No estaba la deuda de 2014 porque Qatar ya formaba parte de su historia, pero aquella derrota puso punto final a su recorrido mundialista y, finalmente, a su etapa como seleccionado argentino.

Sudáfrica 2010: un Mundial sin gol

La Copa del Mundo de 2010 encontró a Messi en uno de los mejores momentos de su carrera a nivel de clubes. Diego Maradona dirigía una Argentina repleta de figuras ofensivas y las expectativas volvieron a colocarse alrededor del futbolista del Barcelona.

Messi tuvo participación constante e incluso utilizó por primera vez el brazalete de capitán en un Mundial durante el último encuentro de la fase de grupos contra Grecia, debido a que Javier Mascherano comenzó aquel partido como suplente. Argentina ganó 2-0.

La campaña, sin embargo, terminó abruptamente. Alemania goleó 4-0 a Argentina en cuartos de final y Messi se marchó de Sudáfrica sin conseguir un solo gol. La imagen resultaba difícil de conciliar con el futbolista que dominaba partidos semanalmente en Europa y alimentó durante los siguientes años las comparaciones entre su versión del Barcelona y la de la selección.

Su primer gol también terminó con derrota

1 de marzo de 2006, en un juego contra Croacia, el Legendario Lio Messi marcó su primer gol con la Selección Argentina.

Lionel Andrés Messi ha marcado 98 goles con la Albiceleste siendo su máximo goleador histórico ganando además Copa América, Finalísima y

Copa del Mundo pic.twitter.com/00VY0xsH7M — LEGENDARIUMSPORT (@LEGENDARIUMS1) March 1, 2023

Hasta algunos de los acontecimientos que debían representar celebraciones tuvieron un comienzo complicado. El 1 de marzo de 2006, poco más de seis meses después de aquel debut con expulsión, Messi consiguió finalmente su primer gol con la selección mayor.

Argentina enfrentó a Croacia en un amistoso disputado en Basilea. Messi participó primero en el gol de Carlos Tevez y después marcó el suyo para adelantar momentáneamente a la Albiceleste. Sin embargo, Croacia reaccionó y terminó imponiéndose 3-2. Así, el primer gol internacional de Messi quedó acompañado por una derrota. Era apenas el comienzo de una relación con la selección que durante muchos años pareció construirse de esa manera: cada avance llegaba acompañado de una frustración.

La diferencia está en cómo terminó la historia. Messi pasó de ser expulsado a los pocos segundos de su debut, perder cuatro finales y renunciar temporalmente a la selección, a convertirse en campeón de América, campeón de la Finalissima y campeón mundial. Su recorrido con la Albiceleste terminó mostrando justamente aquello que durante mucho tiempo pareció negársele: que una carrera no queda definida por una derrota, una final o un torneo. Entre 2005 y 2026, Messi vivió prácticamente todos los extremos posibles con su selección. Y cuando llegó el momento de despedirse, lo hizo después de haber alcanzado aquello que durante buena parte de su trayectoria parecía perseguirlo: levantar la Copa del Mundo como capitán de Argentina.

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