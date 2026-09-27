¡Gilberto Mora histórico! Marca su primer gol con el Tri y rompe récord de Manuel Rosas

El jugador del Tijuana marcó su primer gol con México ante Colombia y, con 17 años, 11 meses, se convirtió en el goleador más joven en la historia del Tricolor

El joven mediocampista inicia la era Márquez con gol | Imago7

Gilberto Mora volvió a escribir su nombre en los registros de la Selección Mexicana. En su primer partido con el número 10 del Tricolor, el futbolista de Xolos marcó su primer gol con el representativo mayor, durante el amistoso frente a Colombia disputado en el M&T Bank Stadium de Baltimore.

El mediocampista apareció al minuto 61 para colocar el empate 1-1, después de que Luis Suárez había adelantado al conjunto colombiano durante el primer tiempo. Mora recibió la pelota dentro del área, encaró a Jhon Lucumí y realizó un recorte que dejó al defensor sin posibilidad de recuperar la posición antes de sacar el disparo.

La definición fue rasa y superó a Álvaro Montero para convertirse en el primer tanto de Mora con la Selección Mexicana absoluta. El gol también llegó en el inicio de la etapa de Rafael Márquez como seleccionador nacional y en el partido en el que el jugador de 17 años estrenó oficialmente el histórico dorsal.

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Gilberto Mora anota su primer gol como el '10' de @miseleccionmx para empatar el partido ante Colombia



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Gilberto Mora termina con 191 minutos de México sin marcarle a Colombia

La anotación del jugador de Tijuana también terminó con una racha que se había extendido durante casi tres partidos frente al combinado sudamericano. México acumulaba 191 minutos sin conseguir un gol contra Colombia antes de que Mora encontrara la portería en Baltimore.

La última anotación mexicana ante los Cafeteros había sido obra de Guillermo Martínez al minuto 50 del amistoso del 16 de diciembre de 2023, encuentro que terminó con triunfo colombiano por 3-2. Desde aquel momento, México no volvió a marcar en los 40 minutos restantes de ese partido.

Después llegó la derrota 4-0 del Tri ante Colombia el 11 de octubre de 2025, resultado que añadió otros 90 minutos a la sequía. Con los primeros 61 minutos del duelo de este sábado en Baltimore, la cuenta llegó a 191 antes de que Mora terminara con la racha.

El gol también tuvo un significado adicional para el nuevo proceso de México. Mora inició como titular y ocupó una zona central del ataque, acompañado por elementos como Hirving Lozano, Roberto Alvarado y Armando González en el primer encuentro de Márquez al frente del equipo nacional.

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Gilberto Mora se convierte en el goleador más joven en la historia de México

Con 17 años, 11 meses y 12 días, Mora estableció otra marca con la camiseta nacional. El mediocampista, nacido el 14 de octubre de 2008, se convirtió en el futbolista más joven en anotar con la Selección Mexicana absoluta, después de que durante décadas el registro estuvo asociado con Manuel “Chaquetas” Rosas. La FIFA confirma que Mora nació el 14 de octubre de 2008.

Rosas había marcado frente a Argentina en la Copa del Mundo de Uruguay 1930 cuando tenía 18 años, tres meses y dos días, equivalentes a 18 años y 93 días. Aquella anotación también convirtió al entonces jugador del Atlante en el goleador más joven de un Mundial en su momento, una marca que posteriormente superó Pelé en 1958.

Mora rebajó ahora ese registro mexicano antes de cumplir los 18 años. El dato se suma a otros antecedentes de precocidad en su carrera: debutó en Primera División con 15 años y 10 meses, se convirtió en el mexicano más joven en disputar una Copa del Mundo con 17 años y 240 días y ahora añadió su primer gol con la selección mayor.

El tanto ante Colombia abrió además su cuenta goleadora precisamente en la noche en que tomó la camiseta número 10 de México, dorsal que comenzó a utilizar en este nuevo ciclo. De esta manera, su primera aparición con ese número quedó acompañada por una anotación que modificó un registro de la Selección Mexicana que tenía como referencia a Manuel Rosas desde 1930.