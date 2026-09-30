Víctor Guzmán se estrena como goleador con México y empata ante Perú con cabezazo al ángulo

El defensa de los Rayados disputa su séptimo partido con la Selección Mexicana mayor

El Toro Guzmán marcó el tanto del empate con un gran cabezazo al ángulo | Imago7

La Selección Mexicana encontró el empate ante Perú gracias a Víctor ‘Toro’ Guzmán, quien apareció en los primeros minutos del segundo tiempo para marcar el 1-1 en el Sports Illustrated Stadium. El defensa convirtió así su primer gol con el Tricolor, en el segundo compromiso amistoso de México durante esta Fecha FIFA.

La jugada nació al minuto 49, cuando México consiguió una pelota detenida por el costado derecho. Denzell García se encargó del cobro y colocó el balón en el corazón del área, zona a la que llegó Guzmán para imponerse por arriba a la defensa peruana y conectar el remate de cabeza.

El cabezazo del futbolista de Rayados de Monterrey terminó en el ángulo izquierdo de la portería defendida por Pedro Gallese, quien no alcanzó a reaccionar ante la colocación del disparo. El tanto permitió al equipo mexicano igualar el encuentro después de comenzar la segunda mitad abajo en el marcador.

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Víctor Guzmán se levanta por los aires y anota el primero para @miseleccionmx y pone paridad en el marcador de Harrison, Nuew Jersey



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El gol también significó una revancha dentro del mismo partido para Guzmán. El defensa había participado en la acción que terminó con el 1-0 de Perú al minuto 26, cuando no consiguió despejar una pelota por arriba y terminó en el césped, situación que aprovechó Jairo Vélez para quedar con espacio frente al arco mexicano.

Vélez no desaprovechó la oportunidad y superó a Oscar ‘Gato’ García para adelantar al conjunto peruano, pero el propio Guzmán respondió tras el descanso. Su incorporación en la pelota detenida permitió que México recuperara el empate apenas cuatro minutos después de iniciar la segunda parte.

La anotación representó el primer gol de Víctor Guzmán con la Selección Mexicana después de siete partidos con la camiseta nacional. El defensor se sumó así a la lista de futbolistas que han marcado durante el inicio de la etapa de Rafael Márquez al frente del combinado mexicano, igualando lo hecho por Gilberto Mora el sábado pasado en el empate a un gol frente a Colombia.