La Selección Mexicana llega a Nueva Jersey y se concentra para enfrentar a Perú

Rafael Márquez tendrá cuatro elementos más de Chivas a disposición después de la actividad de la jornada 10 del Apertura 2026

La Selección Mexicana ya está en Nueva Jersey, lista para enfrentar a Perú | Imago7

La Selección Mexicana llegó este domingo 27 de septiembre a Nueva Jersey, Estados Unidos, donde comenzará la preparación para su segundo compromiso amistoso de la Fecha FIFA. El equipo dirigido por Rafael Márquez enfrentará a Perú el próximo martes 29 de septiembre, después de su presentación ante Colombia.

La delegación mexicana arribó a su hotel de concentración bajo la lluvia y en medio del recibimiento de algunos aficionados que acudieron para observar de cerca a los futbolistas. Algunos elementos se tomaron el tiempo para dar algunos autógrafos y fotografías. Ahora el Tricolor cambiará el enfoque hacia el encuentro contra el conjunto peruano, programado para disputarse en Harrison, Nueva Jersey.

México dejó atrás el empate 1-1 frente a Colombia en Baltimore, partido que representó el debut de Rafael Márquez como entrenador de la Selección Mexicana. Gilberto Mora marcó el gol mexicano y consiguió su primera anotación con el combinado mayor, además de establecer una marca de precocidad con el representativo nacional.

Hi, Incondicionales of NY. 👋🏼🗽



We’re ready for our next match! ⚽️🇲🇽 pic.twitter.com/6ZPwLmFunK — Mexican National Team (@miseleccionmxEN) September 28, 2026

El compromiso frente a Perú será el segundo de cuatro partidos amistosos contemplados por México durante esta Fecha FIFA. Márquez buscará conseguir su primera victoria al frente del equipo después de comenzar su etapa con una igualdad ante el conjunto colombiano.

Cuatro seleccionados se integrarán a la concentración de México

Para el encuentro del martes, cuatro futbolistas de Chivas se incorporarán a la concentración de la selección mexicana: Santiago Sandoval, Diego Campillo, Hugo Camberos y Luis Romo. Los cuatro jugadores se sumarán al trabajo del plantel después de cumplir con sus compromisos de Liga MX.

Los elementos del Guadalajara quedarán a disposición de Rafael Márquez para el partido contra Perú. Su llegada ampliará las alternativas del cuerpo técnico para definir la alineación y realizar ajustes respecto al once que enfrentó a Colombia en Baltimore.

Sandoval, Campillo, Camberos y Romo llegarán después de participar en la actividad de Chivas durante la jornada 10 del Apertura 2026, fecha en la que el Rebaño Sagrado perdió frente a Querétaro. Ahora tendrán la oportunidad de cambiar el enfoque hacia la actividad con la selección mexicana.

¿Horario y dónde ver el México vs Perú?

México y Perú se enfrentarán el martes 29 de septiembre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey. El duelo representa una nueva prueba para el proyecto de Rafael Márquez antes de los siguientes compromisos de esta ventana internacional.

El encuentro de la Selección Mexicana ante el combinado peruano podrá verse en vivo y sin anuncios a través del canal de YouTube de Claro Sports Premium. Los aficionados podrán seguir el partido mediante la membresía del canal, cuyo costo es de 59 pesos mexicanos al mes.

El Tricolor tendrá así dos días para preparar el encuentro después de su llegada a Nueva Jersey. Rafa Márquez buscará su primera victoria como seleccionador nacional, mientras que los cuatro jugadores procedentes de Chivas tendrán la posibilidad de participar en el segundo partido de esta etapa del Tricolor.