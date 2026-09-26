México vs Colombia en vivo: minuto a minuto del partido amistoso de Fecha FIFA hoy

Márquez debuta con México ante Colombia: cuatro derrotas seguidas pesan sobre el Tri; Mora, Chucky y la Hormiga buscan cambiar la historia

México vs Colombia, minuto a minuto en vivo online | Claro Sports

Rafael Márquez debuta como entrenador de México contra un rival que ha ganado sus últimos cuatro enfrentamientos ante el Tricolor. El nuevo seleccionador comienza con una tarea concreta: conseguir una victoria ante Colombia que la selección azteca no logra desde 2010.

El primer examen llega con ausencias importantes. Raúl Jiménez, Julián Quiñones y César Montes se perderán el partido, obligando a Márquez a buscar soluciones desde el arranque, con jugadores consolidados en el Tri, rostros nuevos que buscan un lugar y veteranos que hacen un regreso al combinado nacional. Enfrente, Néstor Lorenzo cuenta con la base mundialista del cuadro cafetero y futbolistas con experiencia en la Liga MX.

¿A qué hora empieza y dónde ver el México vs Colombia hoy sábado 26 de septiembre?

El amistoso entre México y Colombia se disputa este sábado 26 de septiembre de 2026 en el M&T Bank Stadium de Baltimore. El encuentro marcará el primer compromiso de Rafael Márquez al frente del Tricolor.

En México, la transmisión del encuentro estará disponible por Claro Sports Premium en YouTube, con una previa que comenzará dos horas antes del silbatazo inicial.

Inicio del partido: 19:00 horas, tiempo de la Ciudad de México.

Previa: desde las 17:00 horas, tiempo de la Ciudad de México.

Transmisión en México: Claro Sports Premium en YouTube.

Transmisión en Colombia: Caracol y RCN en televisión; Ditu vía streaming.

¿Cómo le ha ido a México vs Colombia? Antecedentes y últimos resultados

La escuadra sudamericana ha ganado cuatro de los últimos cinco enfrentamientos contra el equipo azteca y encadena cuatro victorias consecutivas. El único triunfo mexicano dentro de ese periodo se produjo el 7 de septiembre de 2010, por 1-0. Desde entonces, los siguientes cuatro cruces terminaron a favor del conjunto cafetero.

11 de octubre de 2025: México 0-4 Colombia | Partido amistoso

16 de diciembre de 2023: México 2-3 Colombia | Partido amistoso

27 de septiembre de 2022: México 2-3 Colombia | Partido amistoso

29 de febrero de 2012: México 0-2 Colombia | Partido amistoso

7 de septiembre de 2010: México 1-0 Colombia | Partido amistoso

El balance de las cuatro derrotas consecutivas deja 12 goles recibidos y cuatro anotados para El Tri, que se quedó sin marcar en dos de esos encuentros.

Alineaciones probables México vs Colombia

México perfila un 4-3-3 con Erik Lira y Gilberto Mora en el mediocampo, mientras que Álvaro Fidalgo y Luis Chávez aparecen como alternativas para completar esa zona. Otra de las posiciones por definir está en la defensa, donde Jorge Sánchez y Denzell García figuran entre las opciones del primer armado de Márquez.

México: Raúl ‘Tala’ Rangel; Jesús Gallardo, Johan Vásquez, Israel Reyes, Jorge Sánchez/Denzell García; Erik Lira, Álvaro Fidalgo/Luis Chávez; Gilberto Mora; Hirving ‘Chucky’ Lozano, Armando ‘Hormiga’ González y Roberto Alvarado

Por Colombia, Néstor Lorenzo podría utilizar a Dávinson Sánchez y Jhon Lucumí en la defensa, con Richard Ríos y Jhon Arias entre las opciones del mediocampo. Yaser Asprilla, Carlos Gómez y Luis Suárez aparecen en la proyección ofensiva del conjunto sudamericano.

Colombia: Álvaro Montero; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Álvaro Angulo; Gustavo Puerta, Jhon Arias, Richard Ríos; Yaser Asprilla, Carlos Gómez y Luis Suárez.

¿Quién es favorito para ganar el partido amistoso de hoy? Momios y pronósticos

México aparece como favorito por un margen mínimo en los momios de Caliente MX. La victoria del Tricolor se ofrece en +154, frente a +170 de Colombia. El empate presenta una línea de +240.

En el mercado de goles, las cuotas se inclinan por un encuentro con dos anotaciones o menos. El menos de 2.5 goles aparece en -125, mientras que el más de 2.5 se encuentra en +100.