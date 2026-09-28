Lluvia, inundaciones y traslado complicado: así llegó México a Nueva York para jugar ante Perú

Las intensas lluvias afectaron la movilidad en Manhattan y Queens mientras México se concentra para la Fecha FIFA

La Selección Mexicana ya está instalada en la zona de Nueva York y Nueva Jersey para continuar con su preparación rumbo al partido ante Perú, el segundo compromiso de la Fecha FIFA y el siguiente capítulo de la era de Rafael Márquez al frente del Tricolor.

El equipo nacional dejó Baltimore después de su debut ante Colombia y afrontó un traslado marcado por un complicado escenario climático, debido a las fuertes lluvias que han afectado distintos puntos de la zona metropolitana de Nueva York.

La tormenta se convirtió en uno de los protagonistas del día, con afectaciones en diferentes zonas de la ciudad y complicaciones para miles de habitantes que buscaban trasladarse.

MÁS INFORMACIÓN: La Selección Mexicana llega a Nueva Jersey y se concentra para enfrentar a Perú

La lluvia complica la movilidad en Nueva York antes del México vs Perú

Las precipitaciones impactaron principalmente en zonas como Manhattan y Queens, donde se registraron imágenes de calles afectadas y ciudadanos buscando alternativas para poder desplazarse.

Incluso, algunas personas utilizaron kayaks para movilizarse hacia estaciones de transporte ante las complicaciones provocadas por las inundaciones en distintos puntos de la ciudad.

The water is so high people are kayaking to the train station in Queens. pic.twitter.com/XEOIab6tms — Nicholas Isabella (@NycStormChaser) September 26, 2026

El panorama climático acompañó la llegada del Tricolor, aunque el plantel mexicano pudo completar su traslado y concentrarse sin modificar su planificación rumbo al encuentro frente a Perú.

El largo recorrido del Tricolor desde Baltimore

El traslado de la Selección Mexicana desde Baltimore, Maryland, hasta la zona donde ahora se encuentra concentrada representó un reto por las condiciones del clima.

MÁS INFORMACIÓN: Calificaciones de México ante Colombia: Gilberto Mora fue la estrella

El recorrido normalmente puede realizarse en alrededor de dos horas y cuarto en tren o cerca de tres horas por carretera; sin embargo, las lluvias y tormentas provocaron que el trayecto pudiera extenderse hasta aproximadamente cuatro horas.

Finalmente, el equipo llegó a la zona cercana al río Hudson, el punto que divide a Nueva York y Nueva Jersey, donde continuará con los trabajos previos al partido de la Fecha FIFA.

México busca darle continuidad al inicio de la era de Rafa Márquez

Después de su primer encuentro como entrenador del Tricolor ante Colombia, Rafael Márquez tendrá una nueva oportunidad para observar a sus futbolistas y continuar con la construcción de su idea de juego.

El partido ante Perú servirá para evaluar nuevamente las variantes del plantel, la respuesta de los jugadores y las alternativas que el cuerpo técnico considera para este nuevo proceso.

Con la concentración en marcha, México ya prepara su segunda prueba de esta Fecha FIFA con la intención de mantener la evolución mostrada en el inicio de la etapa de Márquez.

Claro Sports acompaña al Tricolor rumbo al duelo ante Perú

La cobertura de la Selección Mexicana continúa en Claro Sports, con el seguimiento de todos los detalles alrededor del equipo nacional durante esta nueva etapa.

Con Claro Sports Premium, los aficionados podrán seguir los partidos de la Selección Mexicana. Algunos contenidos podrán contratarse de manera individual mediante el sistema Pay Per View (PPV) con un costo de 14.50 pesos mexicanos, disponible a través de la aplicación de Claro Sports para Smart TV y en Claro Video.

Para realizar la contratación de la membresía se recomienda utilizar un navegador web. En dispositivos Apple, las compras efectuadas mediante iOS o el sistema de pagos de Apple pueden incluir cargos adicionales establecidos por la plataforma.